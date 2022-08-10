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    10 августа 2022, 05:25

    Рукопожатия с пустотой перестали удивлять. Байден продолжил терять связь с реальностью

    Байден в очередной раз пожал руку пустоте

    Полина Созыкина

    Президент США Джо Байден последнее время находится под пристальным вниманием СМИ всего мира. Пресса часто фиксирует казусы, в которые попадает американский лидер. Он жмет руки невидимкам, падает с трапа, путает имена и события, борется с предметами гардероба и в целом вызывает впечатление старого немощного человека, страдающего деменцией. «360» собрал самые известные оплошности нынешнего главы Белого дома.

    Рукопожатия с пустотой перестали удивлять. Байден продолжил терять связь с реальностью

    Несколько полушарий Байдена

    Известно, что Байден выступает строго по написанной речи, однако даже читая шпаргалки и суфлеры президент США часто путается «в показаниях». Рассказывая американским родителям о способе выхода из «молочного кризиса» в начале июня, Байден пообещал доставить 3,7 бутылки детских смесей в грузовых отсеках самолетов компании United Airlines.

    На Саммите Америк Байден «обнаружил» еще несколько полушарий помимо Западного. Он отметил, что в Западном полушарии больше демократии, чем в каких-либо других.

    Наиболее фееричным получился провал во время поздравления новых кандидатов в члены НАТО, он чуть не принял в альянс Швейцарию, перепутав ее со Швецией.

    Байден объяснил это волнением. В этом же выступлении глава Белого дома допустил нелепую оговорку. Он заявил, что «мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы не победят», имея в виду русских.

    На фоне таких ошибок перепутать братьев Кличко — это сущее недоразумение. Байден принял спортсмена Владимира Кличко за его брата — мэра Киева Виталия.

    На церемонии в честь Дня независимости лидер США забыл ключевую фразу «Боже, благослови Америку». Супруга пыталась исправить ситуацию и подсказала нужные слова, однако Байден не придумал ничего лучше, чем передать ей микрофон.

    Очередной казус случился с Байденом во время выступления о правах женщин. Глава Белого дома бездумно зачитывал пометки редактора типа «повторить высказывание», а в итоге вместо рассказа о 10-летней девочке заявил об уходе с поста президента.

    На саммите в Саудовской Аравии президент США снова оконфузился. Хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты всегда будут чтить «эгоизм» американских солдат. Байден перепутал созвучные слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

    А во время переговоров с премьер-министром Испании американский лидер назвал блок НАТО угрозой самому себе. .

    Шпаргалки и эпичные падения лидера США

    Весь мир наблюдал, как Джо Байден преодолевал трап самолета, спотыкаясь на каждой ступени. Таких случаев было немало в марте и апреле прошлого года. В этом году трапы самолетов так и не покорились американскому лидеру, он продолжает неравную борьбу с лестницами.

    Эпичное падение Байдена с велосипеда разлетелось по Сети. Горе-спортсмен не смог вовремя слезть с транспортного средства и упал вместе с ним.

    Через несколько часов после падения журналисты поинтересовались его самочувствием — тогда глава государства попрыгал, чтобы продемонстрировать, что все хорошо.

    На одном из публичных выступлений президент США «засветил» шпаргалку, на которой по пунктам были расписаны его действия, вплоть до мелочей. «Заходишь в зал», «садишься на свое место» — видимо, американский лидер не справится без подсказок.

    Потерялся в пространстве и времени

    Поступки Байдена порой не поддаются объяснению, он попадает в курьезные ситуации сам и ставит в неловкое положение других людей. На саммите НАТО в Мадриде американский глава проигнорировал протянутую руку своего южнокорейского коллеги и прошел мимо.

    Ситуаций, когда президент США теряется и не знает, что ему делать, куда идти — не счесть. В середине июля на пикнике около Белого дома Байден не знал, где он должен находиться. При сходе с трапа в израильском аэропорту американский лидер был вынужден просить подсказку у окружения: «Что я сейчас делаю?». Его направили к красной дорожке.

    Кроме того, Байден регулярно пытается поздороваться с невидимым человеком. На мероприятии в Белом доме он протянул руку, направив ее в пустоту. Не получив ответного рукопожатия президент отступил.

    Во время рабочего визита в Кентукки 9 августа Джо Байден проиграл неравный бой пиджаку. Он не мог попасть в левый рукав, на помощь подоспела супруга. Но как только Байден победил пиджак, с его носа слетели очки.