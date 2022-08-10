Рукопожатия с пустотой перестали удивлять. Байден продолжил терять связь с реальностью

Президент США Джо Байден последнее время находится под пристальным вниманием СМИ всего мира. Пресса часто фиксирует казусы, в которые попадает американский лидер. Он жмет руки невидимкам, падает с трапа, путает имена и события, борется с предметами гардероба и в целом вызывает впечатление старого немощного человека, страдающего деменцией. «360» собрал самые известные оплошности нынешнего главы Белого дома.

Несколько полушарий Байдена

Известно, что Байден выступает строго по написанной речи, однако даже читая шпаргалки и суфлеры президент США часто путается «в показаниях». Рассказывая американским родителям о способе выхода из «молочного кризиса» в начале июня, Байден пообещал доставить 3,7 бутылки детских смесей в грузовых отсеках самолетов компании United Airlines.

На Саммите Америк Байден «обнаружил» еще несколько полушарий помимо Западного. Он отметил, что в Западном полушарии больше демократии, чем в каких-либо других.

Наиболее фееричным получился провал во время поздравления новых кандидатов в члены НАТО, он чуть не принял в альянс Швейцарию, перепутав ее со Швецией.

Байден объяснил это волнением. В этом же выступлении глава Белого дома допустил нелепую оговорку. Он заявил, что «мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы не победят», имея в виду русских.

На фоне таких ошибок перепутать братьев Кличко — это сущее недоразумение. Байден принял спортсмена Владимира Кличко за его брата — мэра Киева Виталия.

На церемонии в честь Дня независимости лидер США забыл ключевую фразу «Боже, благослови Америку». Супруга пыталась исправить ситуацию и подсказала нужные слова, однако Байден не придумал ничего лучше, чем передать ей микрофон.

Очередной казус случился с Байденом во время выступления о правах женщин. Глава Белого дома бездумно зачитывал пометки редактора типа «повторить высказывание», а в итоге вместо рассказа о 10-летней девочке заявил об уходе с поста президента.

На саммите в Саудовской Аравии президент США снова оконфузился. Хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты всегда будут чтить «эгоизм» американских солдат. Байден перепутал созвучные слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

А во время переговоров с премьер-министром Испании американский лидер назвал блок НАТО угрозой самому себе. .

Шпаргалки и эпичные падения лидера США

Весь мир наблюдал, как Джо Байден преодолевал трап самолета, спотыкаясь на каждой ступени. Таких случаев было немало в марте и апреле прошлого года. В этом году трапы самолетов так и не покорились американскому лидеру, он продолжает неравную борьбу с лестницами.

Эпичное падение Байдена с велосипеда разлетелось по Сети. Горе-спортсмен не смог вовремя слезть с транспортного средства и упал вместе с ним.

Через несколько часов после падения журналисты поинтересовались его самочувствием — тогда глава государства попрыгал, чтобы продемонстрировать, что все хорошо.

На одном из публичных выступлений президент США «засветил» шпаргалку, на которой по пунктам были расписаны его действия, вплоть до мелочей. «Заходишь в зал», «садишься на свое место» — видимо, американский лидер не справится без подсказок.

Потерялся в пространстве и времени

Поступки Байдена порой не поддаются объяснению, он попадает в курьезные ситуации сам и ставит в неловкое положение других людей. На саммите НАТО в Мадриде американский глава проигнорировал протянутую руку своего южнокорейского коллеги и прошел мимо.

Ситуаций, когда президент США теряется и не знает, что ему делать, куда идти — не счесть. В середине июля на пикнике около Белого дома Байден не знал, где он должен находиться. При сходе с трапа в израильском аэропорту американский лидер был вынужден просить подсказку у окружения: «Что я сейчас делаю?». Его направили к красной дорожке.

Кроме того, Байден регулярно пытается поздороваться с невидимым человеком. На мероприятии в Белом доме он протянул руку, направив ее в пустоту. Не получив ответного рукопожатия президент отступил.

Во время рабочего визита в Кентукки 9 августа Джо Байден проиграл неравный бой пиджаку. Он не мог попасть в левый рукав, на помощь подоспела супруга. Но как только Байден победил пиджак, с его носа слетели очки.