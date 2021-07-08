Чужие руки дотянулись до Гаити. Кому выгодно убийство президента

После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза ликвидировали четырех человек, которых считают причастными к преступлению. Еще двоих задержали. Одни политологи винят в случившемся местные группировки и дележ власти, другие — говорят об американском следе.

О ликвидации наемников заявил глава Национальной полиции Леон Шарль, выступая по государственному телевидению. Ранее министр связи страны Франц Экзантус сообщил, что предполагаемые убийцы главы государства задержаны.

«Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза были схвачены национальной полицией», — написал Экзантус в Twitter, не уточнив их число.

Вмешательство США

Есть мнение, что убийство Моиза связано с наркокартелями, но смысла в этом особого нет. Да и картели обычно не влезают в политику, у них своих правила. Об этом в разговоре с «360» сказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он отметил, что аналогичные операции не раз проводили американцы в Панаме, Испании и Африке.

«Я не удивлюсь, если здесь будет американский след. Кому еще в регионе было под силу провести такую широкомасштабную операцию? <…> Здесь явный криминальный след. Но, говоря о криминальном следе, мы не исключаем правительство США. Они уж точно знают толк в убийствах и во всем, что с этим связано. Давайте немножко подождем. Но уже предварительно можно понять, из-за какого Капитолийского холма торчат эти уши», — сказал Ордуханян.

Схожей точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук (АВН) Сергей Судаков. По его мнению, убийство президента ознаменует собой серьезный политический кризис, который придется кому-то решать. И в этот момент важно заметить, кто протянет Гаити руку помощи. Судаков предположил, что это могут быть США или Китай.

«Кто будет разруливать этот политический кризис, тот на долгое время может закрепить свое влияние на этом острове, потому что Гаити на сегодня — это серьезная база для размещения военных сил. Не надо забывать, что Гаити — это крупнейший производитель сельхозпродукции, которой сегодня не хватает миру, потому что продовольственные кризисы никто не отменял», — пояснил Судаков.

Вмешательство местных?

Гаити — бедная страна, где общество настроено крайне разношерстно. Об этом в разговоре с «360» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Это не значит, что там президентов убивают каждый день. Но дело в том, что и убийство президента для них не является сверхновостью. Смена власти, нападения… К тому же эти иностранные наемники представлялись якобы силовыми структурами по борьбе с наркотиками из США. То есть все сразу стали подозревать США», — пояснил Кошкин.

Эксперт связал гибель главы Гаити с местными разборками. Разговоры на испанском и английском языках он объяснил замешанной в деле группой. Но это не имеет отношения к геополитике.

«Это внутренний передел. Кто-то замахнулся даже на президента. На местном уровне это считается явлением, не выходящим за грани разумного», — подчеркнул Кошкин.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили во время нападения на его резиденцию в Порт-о-Пренсе. Произошло это ночью 7 июля. Местные власти обвинили группу неизвестных иностранцев, говоривших на испанском и английском языках.