«Руки-Базуки» превратились в просто руки. Кирилл Терешин попрощался с синтоловыми «банками»

Кириллу Терешину, более известному по кличке «Руки-Базуки», удалили легендарные синтоловые «банки». О парне вспоминали целых два года: хейтеры плевали ему в лицо (не буквально), бодибилдеры осуждали его пристрастие к маслу в бицепсах, эстеты критиковали его неестественно огромные руки, а врачи стучали в бубен, призывая парня успокоиться, ведь то, что он сделал со своим организмом, могло закончиться смертью.

Фрик Терешин больше не «Руки-базуки». Хирурги удалили ему синтоловые бицепсы Подробнее

Сначала Кирилл Терешин 1996 года рождения был обычным парнем из курортного городка Пятигорска Ставропольского края. Он занимался спортом с целью улучшения фигуры и силовых показателей, потом ушел в армию и потерял порядка 10 килограммов веса. Когда вернулся, то вспомнил о своих комплексах, желании стать огромным и вернулся в зал.

Но в современном мире бодибилдеров весом в 140 килограммов и обхватом груди в 150 сантиметров, а бицепсов в 55+ достичь желаемых результатов было невозможно. И тут Терешин нашел идеальный для себя способ стать мощным — метод Pump-N-Pose («закачивай и позируй»), суть которого была в введении в мышцы инъекций синтола.

Это такое масло, вводящееся глубоко в мышцу и распространяющееся между связками волокон. Профессиональные бодибилдеры используют это вещество, чтобы превратить свои недостатки в достижения. Например, у многих слабо развиты икроножные мышцы, а синтол — идеальный способ добавить мощь.

Так как молодой Терешин хотел выделиться, а самой заметной частью его тела, в его понимании, были руки, то он и решил «закачать и позировать» именно туда.

Из-за недостатка знаний о препаратах, которые он колол, парень каждый раз увеличивал дозу, чем ухудшал свое состояние с каждым днем. Но в начале ни его, ни подписчиков это не волновало — он чувствовал себя хорошо. До поры до времени.

Когда его бицепсы стали достаточно большими, чтобы выглядеть странно, он взял себе прозвище «Руки-Базуки». В тот же момент, в 2017 году, он впервые появился на телевидении — в программе Андрея Малахова «Пусть говорят».

Время от времени в его соцсетях появлялись снимки, на которых его руки были перебинтованы. Но в 2018 году Терешин заявил о резком ухудшении здоровья и даже попрощался с подписчиками.

Но уже в конце марта сообщил, что выздоравливает. Летом Кирилл купил себе однокомнатную квартиру в Балашихе. Терешин заявил, что намерен закачать синтол в икры, и сделать «мое ядерное оружие самым сильным и большим».

У Кирилла вообще были очень большие планы по изменению своей внешности. Он утверждал, что намерен сменить лицо на инопланетное, удалив некоторые лицевые кости и вставив импланты. Терешин признавался, что хотел разрезать язык «как у ящерицы», покрыть тело татуировками, сделать разные глаза желтого и голубого цвета, и увеличить обхват бицепсов до 65 сантиметров. При этом он честно говорил, что хочет стать знаменитым и заработать миллионы, а не красивым и сильным. Синотоловый качок не может забыть зарплату в 14-15 тысяч, которую ему платили в Пятигорке, когда он работал охранником в «M.Видeo» и фасовщиком нa вещевом рынкe.

Но уже в декабре 2018 года он попал в больницу, где врачи предложили экстремалу сделать ампутацию обеих рук.

В начале 2019 года «Руки-Базуки» пожаловался, что в руках «присутствует» хроническое закрытое воспаление. Его мучает вялость, отеки и повышение температуры тела до 38 градусов. Причиной недомоганий он назвал собственную формулу синтола, которая не усваивается организмом.

«Спортсмены используют препарат на основе живого масла, я ставил неживое, которое не усваивается организмом, не поглощается. Хотел постоянного эффекта, не временного. Изобрел свою формулу синтола. В итоге мой раствор не растворился, закаменел внутри, и пошло воспаление», — рассказал Кирилл.

Он признался, что выкачать раствор нельзя, можно только вырезать. 12 ноября стало известно, что Кирилл Терешин все-таки решился на операцию, и врачи удалили из его рук синтоловые «банки». Трудно сказать, как долго он сможет удерживаться он повторных инъекций. В одном из интервью «Руки-Бауки» признавался, что может согласиться на операцию, а потом закачать синтол снова, но уже «с умом».

«Можно заново аккуратно по маленьким дозам вводить синтол, чтобы не возникло проблем. Без своих „рук-базук“ я лишусь средств к существованию», — объяснил он.