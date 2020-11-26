Самый глубокий бассейн в мире откроется в Польше. Там есть огромная система тоннелей и руины майя

Самый глубокий в мире бассейн построили в польском городе Мщонув. Он оборудованный системой прозрачных тоннелей и пещер, а украшают его «руины» Майя. В нем можно будет заниматься не только дайвингом: там будут доступны погружения без акваланга и экскурсии, на которых можно побывать в качестве гостя. Также в бассейне будут тренироваться польские военные. Как выглядит самый глубокий бассейн в мире — в материале «360».

Город Мщонув расположен недалеко от польской столицы Варшавы. Новый дайвинг-центр называется Deepspot. В первую очередь, он предназначен для аквалангистов и фридайверов. Однако там также могут обучаться и новички. Также на занятия можно будет прийти в качестве гостя.

В комплексе предусмотрена и гостиница, поэтому при желании в Deepspot можно провести увлекательные выходные. Гостям центра обещают провести экскурсию и показать много интересного. Например, через прозрачный туннель, который установлен в бассейне, можно наблюдать за всем, что происходит под водой.

На странице Deepspot в Instagram указано, что глубина бассейна составляет 45,4 метра. В некоторых областях гигантского сооружения созданы сектора, имитирующие подводные пещеры и руины городов цивилизации Майя. Посетители смогут также «обнаружить» среди руин затонувший корабль. Объем воды составляет 85 тысяч кубометров, это сравнимо с 27 олимпийскими бассейнами.

Объем воды, который вмещает в себя новый бассейн более чем в двадцать раз превышает объем классического олимпийского бассейна. Кроме дайверов в центре будут тренироваться и польские военные.

До этого самым глубоким бассейном на планете считался бассейн Y-40 Deep Joy. Он был построен в 2014 году в 50 километрах от Венеции. Глубина Y-40 Deep Joy составляет 42,15 метра.