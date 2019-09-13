Рублем и уголовкой. Нужно ли наказывать чиновников за оскорбления граждан

Депутат Госдумы Александр Старовойтов в своем законопроекте предложил наказывать чиновников, которые оскорбляют граждан России. Если за инициативу проголосуют, то вместо пустяковых штрафов для них будут введены более серьезные наказания.

Старовойтов предложил внести поправки в Уголовный кодекс России, а именно — добавить статью 286.2. В ней будет прописана ответственность чиновников и иных представителей власти, а также всех должностных лиц за оскорбление рядовых россиян.

«У нас есть статья 319 УК РФ („Оскорбление представителя власти“ — прим. ред.), но нет зеркальной меры по отношению к представителю власти. Я считаю, она отрезвила бы наших чиновников, которые в последнее время часто допускают нелицеприятные выражения в отношении граждан РФ», — заявил Старовойтов РИА ФАН.

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На данный момент чиновник обязан выплатить штраф за оскорбление граждан. Максимальная сумма — полмиллиона рублей. Это регламентировано частью 1 статьи 5.61 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Старовойтов считает, что сумму необходимо увеличить где-то до 800 тысяч рублей. Но наказания этим ограничиваться не должны. Например, должностное лицо может быть оштрафовано на сумму зарплаты или иного дохода за 1-2 года. Чиновника могут на срок до трех лет лишить права занимать определенные должности. В законопроекте Старовойтов предложил заставлять оскорбивших граждан чиновников отправляться на исправительные работы (на срок до двух лет) или под арест (на срок до полугода).

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И все эти меры должны действовать, если будет доказано, что должностное лицо оскорбило гражданина в разговоре с глазу на глаз. А уж если это произошло публично, то наказания должны быть ужесточены. Наибольшую меру наказания предусмотрены для государственных служащих, а также глав органов местного самоуправления, если они угрожали людям, применяли против них насилие.

Депутат пообещал, в случае отклонения его законопроекта, он будет настаивать на смягчении наказания для тех, кто нарушил статью 319 УК РФ, то есть оскорбил представителя власти. Старовойтов намерен добиться исключения уголовной ответственности и ограничиваться административным правонарушением.

Закон о наказании представителей власти, оскорбивших граждан, Госдума должна была рассматривать в мае 2019 года. Инициативу отозвали для того, чтобы собрать отклики правительства и Верховного суда России. Отзывы оказались отрицательными. Старовойтов не отчаялся. Он вновь внес на рассмотрение в Госдуму свои предложения, оставив их без изменений.

Мнение эксперта

Специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова сообщила «360», что она не стала бы делать обобщений о том, что абсолютно все чиновники оскорбляют граждан.

«Почему чиновники позволяют себе вольности, в каждом конкретном случае нужно рассматривать, исследовать ситуацию. Не все чиновники вызывают враждебное к себе отношение, не все так ведут себя по отношению к избирателям и к обычным людям. Я не делала бы сразу таких обобщений. Это в корне неправильно. В каждом конкретном случае, думаю, это связано с вопросами культуры и воспитания. Ничего оригинального может быть и не скажу. Важно, из какой среды исходит человек, как он дошел до поста депутата, какова его предыдущая жизнь», — пояснила она.

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Басманова уточнила, что важны многие моменты: семья, учеба в вузе, вообще хорошее образование, вопросы этики и этикета и способность проявлять уважение к тем людям, интересы которых человек представляет в качестве депутата.

«Чиновники, как они сами себя называют, — слуги народа. Их присутствие в нашей повседневной жизни, в экономике, в организации всего, что связано с жизнью граждан России, часто вызывает приступы раздражения и даже ненависти, кстати, несправедливой», — подчеркнула эксперт.

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По мнению Элеоноры Басмановой, неправильно считать чиновников паразитирующим классом.

«Все, что связано с принятием законов, знанием законов, их выполнением — это должны контролировать и инициировать как раз чиновники, люди, которые отвечают за качество нашей с вами жизни. Со времен Ивана IV, когда чиновники не получали платы, они кормились от подношений. Принято было приносить еду и деньги. Такая расслабляющая и потребительская часть в общегосударственной биографии чиновничества деформировалась в разные эпохи во взяточничество, в желании использовать свое служебное положение в корыстных, личных целях и так далее. Именно эти примеры вызывают грубое отношение. Я бы не делала общих выводов, потому что среди чиновников есть люди, со всей ответственностью относящиеся к тому, чем они занимаются, и как много они обязаны и в личном, и в служебном плане сделать для тех, для кого они служат, занимая определенную должность в государственных структурах», — заключила специалист.

Надо что-то менять

С развитием социальных сетей и IT-технологий факты оскорбления чиновниками обычных людей становятся достоянием общественности.

В 2018 году чиновник из Заволжска вынужден был извиниться за оскорбления в адрес матери-одиночки. Женщина обратилась к обличенному властью человеку с просьбой помочь в ремонте квартиры. Заволжский «слуга народа» отреагировал достаточно резко. Позднее он не только принес извинения, но и пообещал решить проблему.

«Прав человек или не прав, его работа — выслушать и решать проблему. Поведение такого чиновника недопустимо», — прокомментировал тогда ситуацию врио губернатора региона Станислав Воскресенский, подчеркнув, что никакие обстоятельства не могут стать оправданием хамства со стороны чиновника.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Источник фото: РИА «Новости».

В феврале 2019 года в социальных сетях появился ролик, где чиновник пообещал дать женщине «в рыло». Она провинилась в одном: попыталась обратить внимание представителя власти на ужасное состояние дорог. Инцидент произошел в поселке Суземок Брянской области.

Местные СМИ выяснили, что по-хамски повел себя директор местного коммунального предприятия Сергей Цуканов. После инцидента он взял больничный. Глава администрации Суземского района Борис Слипухов, комментируя ситуацию, не стал отрицать вероятность, что Цуканов может лишиться своей должности.

«Прошу извинения за некорректно выраженные слова», — произнес позднее чиновник.

Местные СМИ даже опубликовали фотографию его заявления, где он просил уволить его с занимаемой должности по собственному желанию. И действительно, в скором времени у коммунального предприятия появился новый директор.