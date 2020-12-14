Просроченный клад. Откуда взялись тысячи советских рублей на маяке

На маяке в Финском заливе нашли клад из нескольких тысяч советских рублей. Военные, которым принадлежит маяк, сообщили, что деньги могли пролежать там полвека. Известные коллекционеры купюр (бонисты) рассказали «360», сколько сейчас стоит эта находка, и кому могли принадлежать деньги.

Что случилось

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на острове Большой Тютерс в Финском заливе Ленинградской области обнаружили «почти 10 тысяч рублей Государственного банка СССР».

«Начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей. Клад мог пролежать там почти полвека — самая новая купюра датируется концом 1960-х годов, — процитировало РИА «Новости» пресс-релиз.

Военные добавили, что дензнаки останутся в музее маяка на острове.

На Большом Тютерсе живут только два человека — Дмитрий Архипов и Юлия Рыбакова. Пара переехала туда в 2018 году, они рассказывают о жизни на безлюдном острове в Instagram и «ВКонтакте».

12 декабря смотрители маяка опубликовали пост о находке советских денег. Клад они обнаружили на чердаке «вспомогательного строения» (в формулировке военных) некоторое время назад. А сейчас решили достать купюры, отмыть их и пересчитать. Всего вышло 8800 рублей — по сто купюр номиналом 5, 25 и 50 рублей, а также восемьдесят десятирублевых купюр.

Что думают эксперты

Председатель Союза бонистов России Александр Баранов в разговоре с «360» предположил, что найденные деньги действительно могли быть кладом. «А как он мог возникнуть? Может, ограбили кого-то, может быть, какой-нибудь подпольный цеховик держал кассу. Потом человека убили, посадили — самые разные варианты. Кто-то на черный день отложил, а потом по какой-то причине не забрал. Море, неизбежные в море случайности…» — развил мысль коллекционер.

Говоря о стоимости этих купюр в настоящее время, Баранов отмечает, что, судя по фото, это обычные денежные знаки, которые были в обороте. Коллекционной ценности они не имеют.

При этом если клад оставили в начале 1960-х годов, то для того времени это были «очень большие деньги». В 1980-х годах на них можно было купить «Волгу» по государственной цене или два автомобиля «Жигули». Либо приобрести кооперативную квартиру, отмечает эксперт.

Если же купюры хранились на чердаке с начала 1990-х, то речь идет о сравнительно небольшой сумме.

Член Союза бонистов России Владимир Засько, написавший книгу о денежной реформе 1961 года, знает, как датировать купюры по их номерам.

«Я так думаю, что это, скорее всего, 1993 год — 99,9%, что это самые последние деньги на момент их изъятия», — рассказал он «360», взглянув на фото пачки 10 и 25-рублевых банкнот.

Источник фото: пресс-служба Западного военного округа / forpost-sz.ru

По словам Засько, на это указывают «свежие» серии дензнаков. «А то, что они выглядят немножко страшненько, совсем не означает, что они 1960-х годов», — отметил собеседник.

Если это деньги 1993 года — на момент обмена в июле — то курс там был примерно тысяча рублей за доллар. То есть это совсем не сумасшедшая сумма этого клада — 10 долларов. А по нынешним деньгам еще меньше Владимир Засько член Союза бонистов России

Засько напомнил, что денежные реформы в 1990-х проводились несколько раз. В ходе павловской реформы в январе 1991 года меняли 50- и 100-рублевые банкноты. Тогда купюры образца 1961 года изъяли из обращения, заменив новыми. Остальные деньги продолжали ходить и постепенно заменялись банкнотами образца 1991 года. Все эти дензнаки были в обороте до июля 1993 года, когда советские рубли заменили российскими. Тогда же деньги времен СССР перестали быть платежным средством. В банке их можно было поменять — поначалу не более 35 тысяч рублей на человека.

К тому времени, добавляет Засько, это была «не бог весть какая сумма», но, возможно, чья-то месячная зарплата. Коллекционной ценности эти купюры, по его словам, не имеют.