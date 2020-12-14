Просроченный клад. Откуда взялись тысячи советских рублей на маяке
Что случилось
Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на острове Большой Тютерс в Финском заливе Ленинградской области обнаружили «почти 10 тысяч рублей Государственного банка СССР».
«Начальник маяка и техник нашли пачку денег номиналом 10 и 25 рублей. Клад мог пролежать там почти полвека — самая новая купюра датируется концом 1960-х годов, — процитировало РИА «Новости» пресс-релиз.
Военные добавили, что дензнаки останутся в музее маяка на острове.
На Большом Тютерсе живут только два человека — Дмитрий Архипов и Юлия Рыбакова. Пара переехала туда в 2018 году, они рассказывают о жизни на безлюдном острове в Instagram и «ВКонтакте».
12 декабря смотрители маяка опубликовали пост о находке советских денег. Клад они обнаружили на чердаке «вспомогательного строения» (в формулировке военных) некоторое время назад. А сейчас решили достать купюры, отмыть их и пересчитать. Всего вышло 8800 рублей — по сто купюр номиналом 5, 25 и 50 рублей, а также восемьдесят десятирублевых купюр.
Что думают эксперты
Председатель Союза бонистов России Александр Баранов в разговоре с «360» предположил, что найденные деньги действительно могли быть кладом. «А как он мог возникнуть? Может, ограбили кого-то, может быть, какой-нибудь подпольный цеховик держал кассу. Потом человека убили, посадили — самые разные варианты. Кто-то на черный день отложил, а потом по какой-то причине не забрал. Море, неизбежные в море случайности…» — развил мысль коллекционер.
Говоря о стоимости этих купюр в настоящее время, Баранов отмечает, что, судя по фото, это обычные денежные знаки, которые были в обороте. Коллекционной ценности они не имеют.
При этом если клад оставили в начале 1960-х годов, то для того времени это были «очень большие деньги». В 1980-х годах на них можно было купить «Волгу» по государственной цене или два автомобиля «Жигули». Либо приобрести кооперативную квартиру, отмечает эксперт.
Если же купюры хранились на чердаке с начала 1990-х, то речь идет о сравнительно небольшой сумме.
Член Союза бонистов России Владимир Засько, написавший книгу о денежной реформе 1961 года, знает, как датировать купюры по их номерам.
«Я так думаю, что это, скорее всего, 1993 год — 99,9%, что это самые последние деньги на момент их изъятия», — рассказал он «360», взглянув на фото пачки 10 и 25-рублевых банкнот.
По словам Засько, на это указывают «свежие» серии дензнаков. «А то, что они выглядят немножко страшненько, совсем не означает, что они 1960-х годов», — отметил собеседник.
Если это деньги 1993 года — на момент обмена в июле — то курс там был примерно тысяча рублей за доллар. То есть это совсем не сумасшедшая сумма этого клада — 10 долларов. А по нынешним деньгам еще меньше
Засько напомнил, что денежные реформы в 1990-х проводились несколько раз. В ходе павловской реформы в январе 1991 года меняли 50- и 100-рублевые банкноты. Тогда купюры образца 1961 года изъяли из обращения, заменив новыми. Остальные деньги продолжали ходить и постепенно заменялись банкнотами образца 1991 года. Все эти дензнаки были в обороте до июля 1993 года, когда советские рубли заменили российскими. Тогда же деньги времен СССР перестали быть платежным средством. В банке их можно было поменять — поначалу не более 35 тысяч рублей на человека.
К тому времени, добавляет Засько, это была «не бог весть какая сумма», но, возможно, чья-то месячная зарплата. Коллекционной ценности эти купюры, по его словам, не имеют.