Рубль уронил курсы доллара и евро. Но бежать в обменники сейчас не стоит

Курсы евро и доллара на Московской бирже продолжили идти вниз. По данным на понедельник, 23 мая, европейская валюта на торгах подешевела на 4,21 рубля, опустившись до 58,5 рубля, что стало минимальным показателем с 2015 года. Доллар подешевел на 2,90 рубля, опустившись до 57,34 рубля. Эта ситуация связана с переизбытком валюты на рынке и низким спросом.

Евро и доллар теряют позиции

Укрепление российского рубля началось с 10 марта, после того как курс доллара на Московской бирже достиг пиковых значений в 120 рублей. С тех пор российская валюта не только отыграла свое падение, но и существенно укрепилась.

Такая ситуация связана с показателями внешней торговли. Экспорт энергоносителей обеспечивает приток валюты в Россию, но при этом объем закупок импортных товаров сейчас минимален из-за введенных санкций. То есть количество средств большое, но потратить их некуда.

Рынок находится в состоянии поиска баланса исходя из спроса и предложения в условиях низкого оттока капитала. Об этом «360» заявил финансист и член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

«Спрос на евро сегодня очень мал. Евросоюз прекратил с нами торговлю из-за санкций, а сама валюта стала токсичным активом из-за угрозы блокировки со стороны европейских банков. Поэтому особого желания покупать евро сейчас ни у кого нет», — пояснил он.

При этом финансист отметил, что количество валюты на внутреннем рынке сейчас избыточно. Евро используют для оплаты поставок российского газа. Средства поступают в Газпромбанк, который конвертирует их в рубли.

Кроме того, экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки на бирже (на момент написания материала правительство снизило до 50% требование к обязательной продаже валютной выручки). В условиях роста цен на сырье валютный объем на бирже сейчас огромный, но спроса на нее нет.

«Если у вас недостаточно спроса, а предложение есть, то мы видим тот курс, который сейчас представлен на рынке исходя из нового баланса спроса и предложения», — подчеркнул Александр Лосев.

Простым россиянам не стоит идти на биржу ради покупки валюты по низкому курсу. Вывести деньги по безналичному расчету в другие страны не получится. Карточки Visa и Mastercard российских банков не работают за границей. Обналичить евро и доллары внутри страны также нельзя. По введенным требованиям Центробанка снятие средств с недавно открытых валютных счетов возможно только в рублях по текущему курсу.

Кроме того есть серьезные риски введения новых санкций в отношении российских банков со стороны иностранных финансовых институтов.

Если иностранный банк заблокирует корреспондентский счет российского банка, вы эту валюту никогда оттуда не выведите. Поэтому нет смысла. С безналичной валютой сделать ничего нельзя, поэтому зачем вам такой актив Александр Лосев финансист и член президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Доллары и евро сейчас лучше всего иметь наличными. Купить их можно в банках, но по курсу, который выше биржевого. Это связно с тем, что количество наличных сильно ограничено.

«В банки наличная валюта больше не завозится. У нас получается двойственность валютных курсов. Безналичной валюты полно, она поступает на биржевые торги, а наличной нет, ее не привозят. Спрос на наличную валюту большой. Особенно в преддверии туристического сезона. Соответственно, если спрос на товар выше, то по законам рынка он и стоить будет дороже», — пояснил Александр Лосев.

По его оценке, курс рубля продолжит укрепляться до тех пор, пока экспорт энергоносителей в Европу не сократится. В случае введения эмбарго на нефть и газ приток валюты в Россию упадет, что скажется на курсе.

Куда потратить деньги?

Правительству России нужно использовать поступивший большой объем валюты для подготовки трансформации экономики и переходу к полному импортозамещению, заявил Александр Лосев.

«Дешевые евро и доллары — это прекрасный способ подготовить экономику к импортозамещению. Еще можно успеть закупить товары, комплектующие, технологии, которые необходимы для перестройки», — пояснил он.

Финансист пояснил, что такая политика позволит зарабатывать не на доходах за счет нефти и газа, а за счет налогообложения. По его мнению, это лучший способ трансформации российской экономики в новых условиях.

По мнению Александра Лосева, крепкий рубль не только стабилизировал валютный рынок, но и снизил инфляцию, что хорошо как для всей экономики, так и для простых россиян.