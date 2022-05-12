Курс рубля вырос по отношению к доллару сразу на 11% на торгах Московской биржи, возобновившей работу после праздников. Российская валюта оказалась самой эффективной среди других, несмотря на санкционное давление. Это признало американское агентство Bloomberg. Как пояснил экономист и доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев, к таким качественным результатам привела политика Центробанка.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Центробанк правильно поставил задачу об ограничении передачи валюты за рубеж, особенно в недружественные страны, чем обеспечил нам такой курс. Он не особо губителен для бюджета, но при этом он достаточно низкий, что помогает людям покупать иностранное оборудование. Поэтому это очень правильная позиция.

На сегодняшний день в России лучшие условия для реформирования экономики, для закупки необходимого стране оборудования, для преодоления тех ограничений, которые на нас наложили страны Запада.

Импортозамещение — это главное

Сейчас надо сконцентрироваться на настоящем импортозамещении. Не на игрушечном, которое мы проводили последние 10 лет, а настоящем. Для этого необходимо закупать целые промышленные линии и оборудование у Китая или в других странах, которые нам могут его продать. Для этого нам нужны деньги, которые можно обменять на рубли. К примеру, те же самые юани. То есть чем выше курс рубля, тем больше мы закупим юаней и получим больше оборудования.

Розничные цены сейчас как минимум должны не повышаться. Существуют определенные трудности со структурной инфляцией, которая не только на курсе рубля завязана. Есть издержки производителей, которые восстанавливают разрывы логистических цепочек. Это дополнительные расходы на транспорт и переводы денег. Поэтому в любом случае какая-то структурная инфляция есть, но в монетарной части наблюдается снижение. Такая корреляция приведет к замедлению роста цен и даже может привести к снижению Валерий Корнеев.

Валютные спекулянты больше не у дел

Даже если Центробанк примет решение о возврате к свободному движению денежных средств через границу, мы все равно будем контролировать валютный курс. И все будет двигаться в том же регулируемом режиме внутри нашей страны, а не так, как это всегда было, когда любой крупный валютный спекулянт мог разрушить нашу валютную систему.

Более сильного укрепления рубля не хотелось бы, потому что это негативно скажется на нашем бюджете. Мы же продаем нефть и другие природные ископаемые в другие страны. Поэтому валюты, которые заходят к нам в страну, надо менять на рубли, которые в виде налогов отправляются в наш бюджет.