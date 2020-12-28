Рубль под контролем. Что такое цифровая валюта и зачем она нужна в России

В ближайшем будущем россияне смогут получать пенсию наличными, на карту или счет либо цифровыми рублями, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это не криптовалюта, а новое платежное средство, обеспеченное теми же материальными и интеллектуальными ценностями, что и банкноты. То есть просто контролируемый безналичный рубль, перемещение которого будет отслеживать регулятор.

По словам Набиуллиной, решение о выпуске цифровых рублей пока не принято — ЦБ оценивает плюсы, минусы и возможные риски такой эмиссии. Но после запуска платежного средства в обращение пенсионеры смогут выбрать, в каком виде получать выплату: наличными, на карточку или счет либо в цифровых рублях.

Разговоры о новой валюте начались в октябре, когда ЦБ анонсировал возможный запуск пилотного проекта к концу 2021 года. Деньги будут выпускать в виде уникальных цифровых кодов, которые нужно хранить в специальных электронных кошельках. Их владельцы смогут расплачиваться друг с другом, перемещая коды из кошелька в кошелек.

Отследить рубль

Цифровой рубль — новый вид безналичных расчетов для контроля транзакций, пояснил «360» аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. Это своего рода виртуальные деньги, которые будет выпускать Центробанк. С криптовалютой их роднит только идентификатор, по которому можно отследить от кого, кому и на что ушли деньги.

На бумажных банкнотах тоже есть серия и номер. Но отслеживать их нереально — не будет же кассир делать записи о каждой попадающей к нему купюре. С бумажными и безналичными деньгами у цифровых рублей тоже есть общее. Это обеспечение валюты материальными и интеллектуальными активами, находящимися в распоряжении государства, чего у того же биткоина нет.

«Это не что-то такое эфемерное. Это реальные деньги, просто в цифровом виде. Как любые деньги, они обеспечены народным достоянием — ВВП и так далее. Он имеет реальное обеспечение, он не в воздухе существует, а привязан к экономике», — добавил Коренев.

Сейчас весь массив наличных денег находится на балансе ЦБ. Туда же попадут и цифровые деньги. Независимый финансовый аналитик Михаил Хромов считает, что с большой долей вероятности кошельки для них будут храниться в Банке России. То есть не будет третьей стороны в лице коммерческого банка, как у счетов и карточек. Фактически это будет тот же безналичный рубль, только контролируемый и лежащий в Банке России.

«Не будет банка, у которого могут отозвать лицензию, который выдвигает свои комиссии и тарифы на переводы и так далее. Это станет непосредственно обязательством нашего Центробанка. Но при этом он будет не в виде бумажки, а, как любой другой безналичный счет, некой цифровой записью. Любой безналичный счет тоже в некоем роде цифровой», — пояснил Хромов.

Зачем это нужно?

Изначально это платежное средство задумывали ввести для контроля за выделяемыми на нацпроекты деньгами. Чтобы сразу было видно, куда и на что потратили деньги и не ушли ли они в офшоры. Но потом решили внедрять его масштабно, в том числе и для физлиц.

«Они нужны для контроля за транзакциями. Вот у вас счет в каком-то банке, Центробанк его не видит, видит только общую статистику операций по банку. Вы можете деньги потратить на взятку, благие дела или вывести за рубеж. А когда будет цифровой рубль, Центробанк будет видеть его передвижения, вы будете, грубо говоря, под колпаком», — уточнил Коренев.

Деньги на банковских счетах, по мнению Хромова, являются рублями «второго порядка», поскольку с ними может что-то случиться: у банка могут отозвать лицензию, и часть денег пропадет, банкомат может сломаться, комиссии могут вырасти. А в случае с цифровой валютой россияне получат дистанционный доступ к таким же, как наличка, деньгам.

«Здесь попытка скрестить одно и другое. Нам не нужно будет носить пачку денег в кошельке, отсчитывать наличные. Мы сможем расплачиваться дистанционно, [как при безнале], но при этом эти рубли у нас не связаны ни с каким другим банком, кроме Центробанка. Фактически, я так понимаю, ЦБ хочет предложить гражданам открывать счета и держать деньги в нем самом», — сказал Хромов.

При этом увеличения общего количества выпущенных бумажных и цифровых рублей не будет — деньги не «допечатают», больше их не станет. Просто часть банкнот по мере необходимости ЦБ постепенно заменит виртуальными.

Риски и востребованность

Что касается рисков, то они такие же, как и для безналичных платежей: вероятные утечки персональной информации, происки кибермошенников. И не больше тех, что есть у налички, когда в «темном переулке могут отнять кошелек», считает Коренев. Это сейчас оценивают в Центробанке и ищут способы повысить защиту цифровых рублей.

Оплата будет выглядеть примерно так же, как бесконтактная или перевод с телефона. Поэтому у молодежи цифровые рубли будут востребованы. Ведь по доле бесконтактных платежей и темпам их распространения Россия входит в пятерку лидеров.

«Но пенсионерам будет трудно объяснить, что такое цифровой рубль. Они привыкли видеть деньги в виде банкнот. Многие даже на карты или счета не переходят, держат деньги на сберкнижках, потому что это то, к чему они привыкли», — заключил Коренев.