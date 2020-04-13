Рубль пахнет нефтью и газом. Границу России хотят закрыть для дешевого топлива

Минэнерго предложило на полгода запретить импорт дешевого бензина. Ведь 40% годового бюджета России — поступления от нефтяной отрасли. Если в страну хлынет недорогой бензин, прибыль компаний упадет и экономика получит денег меньше, чем обычно. Для водителей же разницы вообще не будет. Ее «съедят» транспортные расходы, налоги и акцизы.

Министерство энергетики предлагает на шесть месяцев запретить импортировать дешевый бензин. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ведомства Алексей Новак. По его словам, антикризисная мера не совсем соответствует рыночной экономике. Но она необходима для поддержки отечественной нефтяной отрасли. Аналогичные запреты уже ввели правительства других стран.

«Например, Казахстан ввел запрет на ввоз нефтепродуктов. Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль, и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», — добавил Новак.

По его прогнозам, годовой рост топливных цен вряд ли превысит размер инфляции. Не исключено, что стоимость бензина и дизеля вообще не изменится. Так, в 2019 году бензин за год подорожал всего на 2%, а дизтопливо осталось примерно на том же уровне.

Из-за срыва сделки ОПЕК+ топливный рынок пережил крупнейшее за несколько десятилетий падение. Если в начале января 2020 года нефть марки Brent торговалась по 65-68 долларов за баррель, то к 13 апреля ее стоимость упала более чем вдвое — до 30,95 доллара. Вслед за этим в ряде стран подешевел бензин. В России этого не произошло из-за демпфера.

Более 70% цены бензина — это налоги, сборы и акцизы, которые забирает себе государство. А стоимость самой нефти не превышает в этой цифре 10%. Существующий механизм демпфера не позволяет ценам на заправках расти, когда нефть дорожает. С другой стороны, они не падают, если она дешевеет. То есть государство сглаживает цены, защищая внутренний рынок, а значит и автовладельцев, от колебаний. При такой стратегии если цена иностранного бензина выше российской, государство предоставляет нефтяникам компенсации. Если, как сейчас, ситуация обратная, отрасль делится прибылью с бюджетом.

«Главное для государства в этой стратегии — не допустить резких скачков цен на топливо ни туда, ни обратно. Подорожание у нас обычно идет на уровень инфляции ежегодно», — рассказал «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Удар по экономике

Глава Минэнерго отметил, что с первых дней введения режима самоизоляции из-за коронавируса пролив топлива на АЗС сократился почти на 30%. Если в Россию хлынет дешевый бензин, перерабатывающим компаниям придется сильнее уменьшать производство, что повлечет снижение ВВП. Кроме того, рабочие места начнут сокращаться, часть сотрудников могут отправить в неоплачиваемые отпуска, спрогнозировал Игорь Юшков. А после стабилизации производство придется восстанавливать.

«Это был бы большой удар по отрасли. Нефтяники и так пострадали от спада цен на нефть. Чем меньше у нефтяников будет денег, тем меньше они будут инвестировать в новые проекты, разработки. А это уже скажется на всей экономике. Думаю, правительство посчитало, что нужно поддерживать отечественную промышленность, потому что налоги здесь платятся, рабочие места образуются», — пояснил эксперт.

В основном переработка сосредоточена в вертикально интегрированных компаниях, большинство из которых государственные. Это «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Из-за дешевого бензина они, конечно, пострадают, но удар будет меньше, чем от падения стоимости нефти. К тому же можно будет минимизировать за счет смежного или другого бизнеса.

Без разницы в цене

В 2020 году из-за падения топливных цен российская казна пополнится меньше, чем обычно. Ежегодно около 40% доходов бюджета составляют поступления от нефтегазовой отрасли. Практически каждый второй рубль в кармане любого бюджетника — пенсионера, врача или учителя, подчеркнул Юшков, — «пахнет нефтью и газом».

Чем меньше у нефтяников прибыли, тем меньшие дивидендов по госпакетам акций они платят. К тому же отрасль может попросить правительство о льготах или мерах поддержки. Средства на это придется направлять из бюджета, поэтому выгоднее и проще «закрыться» от дешевого иностранного бензина.

Тем более недорогим топливо было бы не для всех регионов, а только для приграничных. Для остальных разницу в цене «съедят» транспортные расходы, акцизы и так далее. Поэтому сами автовладельцы практически ничего не заметят.

«Конечный потребитель не заметит изменения в цене. Бензин войдет дешевым на оптовый рынок. А когда он поступит на АЗС, с него возьмут акцизы, налоги и для водителя, в итоге он не будет дешевле. Недорогим он будет только на опте», — заключил Юшков.