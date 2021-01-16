Многолетняя война уводит главную барную улицу Петербурга «в тень». Разве это что-то изменит?

Война между жителями улицы Рубинштейна и барами, которые там расположены, идет уже много лет. Роспотребнадзор то и дело приостанавливает их работу, и рестораны уходят в теневой бизнес. Поэтому на них несильно отразятся новые правила выдачи лицензии, которые хотят ввести.

Официальную процедуру изменения правил выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя запустило муниципальное образование Владимирский округ. Оно предложило увеличить минимальное расстояние от детских садов, больниц и образовательных учреждений до баров, ресторанов и магазинов в четыре раза. Сейчас заведения должны находиться не менее чем в 25 метрах — активисты хотят увеличить расстояние до 100 метров.

При этом они требуют изменить правила, по которым это расстояние рассчитывается. С 2015 года подсчет идет по пути следования, от двери до двери. Инициативная группа жителей настаивает, что считать нужно по кратчайшей линии между двумя заведениями.

«Считать по пути следования означает мерить расстояние сначала по одной стороне улицы до пешеходного перехода, затем от него по другой стороне, так получается и 100, и 200 метров. Это неправильно, потому что позволяет открыть бар прямо напротив детского сада, буквально окна в окна», — рассказал РБК председатель правления общественной организации «Граждане улицы Рубинштейна» Григорий Матвеев.

Он пояснил, что организация обратилась к депутатам муниципального образования осенью 2020 года. И те дали ход их инициативе. Собеседник подчеркнул, что надеется на позитивное решение многолетней проблемы.

Бары уйдут в тень

Ресторатор и создатель «карты сопротивления» Александр Коновалов рассказал «360», что своеобразная война между жителями улицы Рубинштейна и барами, которые там расположены, идет уже четыре года.

«Это ресторанная улица в Петербурге, которая уже долгое время существует безо всяких ограничений, — там 86 баров находится на коротком участке. А жители, соответственно, пишут жалобы уже много лет в Роспотребнадзор. И Роспотребнадзор находит нарушения еще по старым СанПиНам, которые уже в отдельный момент невозможно исполнять, утративших актуальность. Например, вход с торца здания, отдельная канализация и так далее», — пояснил ресторатор.

Он отметил, что после жалоб Роспотребнадзор подает материалы в суд, а суд в 100% случаев выносит одно и то же решение — приостанавливает деятельность на 90 суток. Коновалов подчеркнул, что это длится годами.

Любой бар, который попадает под это решение, — он же не может не работать 90 суток. Они просто уходят в тень, и начинают работать в теневом сегменте. Это означает, что когда они вне закона, лицензии по определению не может быть Александр Коновалов.

Собеседник уверен, из-за этого никакие нововведения, даже если их примут, сильно не отразятся на судьбе конкретных баров.

«Поэтому оттого что сейчас лишают или не лишают, меняют или не меняют очередные правила течения игры, положение конкретных баров не меняется. Они изначально либо не торгуют алкоголем, либо торгуют из-под полы. Вместо того чтобы вытаскивать общепит из тени, его туда загоняют всеми способами. Только остается пожалеть и посочувствовать, что это происходит», — подчеркнул он.

Нелогичное решение

Коновалов отметил, что в действиях нет никакой логики, однако не удивился этому. Он подчеркнул, что в городе ситуация с общепитом стала хаотичной и бессистемной, так как одни действия властей противоречат другим. С одной стороны, выходят законы для поддержки малого и среднего бизнеса, а с другой — власти «всевозможно его уничтожают».

«Тот же самый закон о „наливайках“, который, слава богу, потом отредактировали. Теперь расстояние до садиков, запрет на работу после 23:00 — а бары изначально только в это время и работают. Все это — звенья одной цепочки уничтожения экономики, вот и все», — подчеркнул он.

Зачем это делать — непонятно, ведь вместе с этим страдает и туристическая привлекательность Санкт-Петербурга и района. Ресторатор напомнил, что люди со всей страны едут посмотреть на улицу Рубинштейна, поэтому непонятно, для чего нужно ее уничтожать.