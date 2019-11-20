Руби голову барану, уголовное дело не заводи, будь толерантен! Свадьба в Петербурге докатилась до полиции

Председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев заявил «360», что считает излишней мерой заведение уголовного дела в отношении азербайджанцев по статье о жестоком обращении с животными после того, как на свадьбе в Шушарах в Санкт-Петербурге был зарезан баран.

Гости свадьбы зарезали барана во дворе петербургской многоэтажки Подробнее

«Это частный случай. Например, в Курбан-Байрам в соответствии с религиозными традициями в Москве и в других городах приносят в жертву животных. На них всех надо завести уголовное дело? Нет, конечно. Есть определенные традиции коренных народов России. Азербайджанцы, которые испокон веков живут в Дагестане, также имеют этот статус. К их обычаям надо относиться толерантно, и не поднимать такой шум», — отметил Тагиев.

Он предположил, что рвение полицейских связано с последними событиями в Санкт-Петербурге.

«Там людей режут, не то что баранов. Наверное, правоохранители в таком „заряженном“ настрое и возбудили уголовное дело. В Азербайджане даже на днях рождения приносят в жертву животных. В христианстве и иудаизме предусмотрены свои жертвы», — подчеркнул глава общины.

Он посоветовал найти альтернативное решение, чтобы у национального меньшинства не возникало проблем с отправлением культовых обрядов. По мнению Тагиева, им нужно учитывать реалии Петербурга, в котором они живут.

«Необходимо соблюдать этическую сторону дела. Например, правительство Московской области и власти Москвы выделили специальные места, где можно приносить жертвы. Руководству Петербурга тоже надо предложить гражданам альтернативный вариант», — предложил Тагиев.

Обсуждаемый инцидент произошел на свадьбе в Шушарах 15 сентября. Видео с места событий было опубликовано «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина перерезает горло барану, уложенному на кусок полиэтилена. Затем тушку убитого животного прячут в микроавтобус.

Председатель комитета межнациональных отношений и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов возмутился, предположив, что это могли увидеть дети.

«Санкт-Петербург — не место для кровавых обрядов! Если того требует вера или традиции, это должно происходить в специальных местах или там, где никто не увидит!» — написал он в соцсетях.

Члены Пушкинского отделения партии «Яблоко» и зоозащитники потребовали от полиции возбудить уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области положительно ответила на их запрос.