РПЦ урегулирует изгнание бесов. Обряд нужен не во всех случаях

РПЦ опубликовала проект документа, регламентирующего практику экзорцизма. Согласно ему, проводить процедуру смогут священники и епископы. Эксперты согласились, что для изгнания бесов у священнослужителя должны быть опыт и познания в психиатрии.

Русская православная церковь разработала проект документа для регламентации практики экзорцизма. Он опубликован на церковных сайтах, комментарии принимают до 30 октября. Предполагается, что проводить обряд смогут только священники и епископы, которые получили на это благословение правящего архиерея. Изгнание бесов бесплатно.

Документ понадобился, так как «совершители чина экзорцизма» порой злоупотребляли своим положением: людей, проходивших эту процедуру, в некоторых случаях унижали и подвергали психологическому насилию. Также к нарушениям отнесли массовые «отчитки», снятые на видео: это, по мнению авторов инициативы, приводит к «ложному беснованию» и «кликушеству».

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Майшев

Церковь ожидает от экзорциста высокой духовной жизни, опыта и осведомленности, чтобы он понимал, кто действительно нуждается в обряде. Изгнание бесов не требуется при психических расстройствах и заболеваниях, поэтому священнослужителям рекомендовали ознакомиться с основами психиатрии.

Спорный обряд

Религиовед, эксперт Московского бюро по правам человека Юрий Табак объяснил «360», что новая регламентация от РПЦ актуальна, поскольку бывали случаи с трагическими итогами. Иногда бесов начинают изгонять варварскими методами, человек может получить физическую травму и даже умереть. Естественно, Церковь обязана это пресекать.

С другой стороны, зачастую сложно провести границу между психическим нездоровьем и одержимостью бесами, подчеркнул Табак.

Источник фото: РИА «Новости»/Алексей Мальгавко

«В психиатрии такого понятия нет, это чисто религиозное определение. Поэтому всегда затруднительно отделить психическое заболевание от тех случаев, когда священник считает, что в человека вселились бесы», — рассказал эксперт.

В Католической и Православной церкви были люди, вероятно, обладавшие даром гипноза и определенными навыками. Именно они изгоняли бесов.

Способность к изгнанию бесов не всегда коррелировала с их статусом. Это не обязательно могли быть уполномоченные священники. В итоге происходили разные неприятные случаи. Например, ребенок мог получить тяжелую психическую травму или погибнуть Юрий Табак Религиовед.

Но для проведения обряда есть и другие требования. Так, священник Русской православной церкви, клирик Свято-Никольского храма в московском районе Отрадное Николай Бабкин объяснил «360», что изгнание бесов проводят монахи, у которых есть серьезный духовный опыт.

По словам священника, отчитка помогает избавить верующего от злых сил, однако она не всегда необходима. Человек может быть одержим страстями, то есть страдать от алкоголизма, наркотической или сексуальной зависимости. Но если он работает с духовником, то изгнание бесов не нужно.

Лично я не понимаю, зачем они нужны. Проводится ритуал, который заимствован из католичества и противоречит Новому Завету. Ни Иисус Христос, ни апостолы отчиток не проводили Николай Бабкин Священник.

Поэтому практика экзорцизма требует регулирования. Чтобы этим занимались исключительно духовно опытные люди, причем бесплатно, подытожил священнослужитель.