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    17 марта 2021, 22:16

    РПЦ отказалась от притязаний на Исаакиевский собор. Его содержание могло оказаться слишком дорогим

    Ольга Морозова, Ольга Нижельская

    РПЦ окончательно отказалась от притязаний на Исаакиевский собор. Этому предшествовали четыре года споров и народных возмущений. Возможная причина отказа — финансовый вопрос.

    РПЦ отказалась от притязаний на Исаакиевский собор. Его содержание могло оказаться слишком дорогим

    Директор Исаакиевского собора Юрий Мудров заявил, что РПЦ «сняла все вопросы» по поводу передачи храма. Об этом сообщил ТАСС.

    По его словам, сейчас Русская православная церковь не обращается с просьбой передать ей храм в безвозмездное пользование. Он добавил, что в соборе регулярно проводит службу митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он часто благодарит директора за хорошее содержание храма и успешную реставрацию.

    Отступление церкви

    Вопрос о принадлежности Исаакиевского собора стоял на повестке несколько лет подряд, и только сейчас церковь отступила. По мнению режиссера Александра Сокурова, выступавшего против передачи собора, в РПЦ появились разумные люди, которые поняли, что содержать такое грандиозное здание не под силу даже самой богатой в мире православной церкви.

    Зачем еще искушать людей, которые считают, что передача неправомерна?

    Александр Сокуров.

    По его словам, петербуржцы видят Исаакиевский собор прежде всего как памятник культуры, а не религиозный памятник. Тем не менее режиссер считает, что мнение людей относительно передачи РПЦ старых храмов и строительства новых редко учитывается. «Исключением является Екатеринбург, где администрация настороженно отнеслась к настроениям горожан», — добавил Сокуров.

    Актриса Ирина Мазуркевич уверена, что негативное отношение петербуржцев к передаче храма основывалось на их рациональности. «Петербуржцы все понимают, они умеют деньги считать, у них есть чувство собственного достоинства. Это все же музей, который требует содержания, на это нужны огромные деньги», — объяснила артистка. По ее мнению, либо средства в случае перехода под власть РПЦ выделялись бы из бюджета, либо здание бы начало разрушаться из-за плохого финансирования.

    Религиовед Денис Батарчук также напомнил, что Исаакиевский собор — это четвертый по значимости и размерам собор в мире, поэтому его финансирование дорого бы обошлось РПЦ. «В Москве, например, храм Христа Спасителя находится на балансе города Москвы, поэтому за всеми тратами, финансовыми потоками и оттоками следит столица», — объяснил бакалавр богословия.

    Собор раздора

    Исаакиевский собор по праву считается одной из самых известных достопримечательностей Северной столицы России. Он действовал как музей, но в 2017 году бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко решил почти на 50 лет передать храм в пользование РПЦ на безвозмездной основе. До этого, в 2015-м и 2016-м, церковь также просила отдать ей собор.

    Это привело к широкому общественному резонансу. В марте 2017 года в Северной столице на митинг вышли несколько тысяч горожан. Организаторы акции назвали ее «Марш в защиту Санкт-Петербурга». Недовольство петербуржцев разделяли и деятели культуры, среди которых были Александр Сокуров, Ирина Мазуркевич и Иван Краско. Согласно нескольким социологическим опросам, которые проводились с 2016 года, только 17% жителей выступают за передачу собора РПЦ.

    Ситуацию прокомментировал также и Владимир Путин во время прямой линии. Он напомнил, что, согласно законодательству, религиозные здания должны отдаваться во владение религиозным организациям. Но с Исаакием не все так просто — памятник архитектуры охраняет ЮНЕСКО, поэтому передать его нельзя. Президент призвал уважать религиозные чувства людей и отметил, что здание изначально построили как церковь, а не как музей.

    В конце декабря 2018 года распоряжение о порядке передачи собора Русской православной церкви утратило силу, а новую заявку РПЦ решила не подавать.