РПЦ отказалась от притязаний на Исаакиевский собор. Его содержание могло оказаться слишком дорогим

РПЦ окончательно отказалась от притязаний на Исаакиевский собор. Этому предшествовали четыре года споров и народных возмущений. Возможная причина отказа — финансовый вопрос.

Директор Исаакиевского собора Юрий Мудров заявил, что РПЦ «сняла все вопросы» по поводу передачи храма. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, сейчас Русская православная церковь не обращается с просьбой передать ей храм в безвозмездное пользование. Он добавил, что в соборе регулярно проводит службу митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Он часто благодарит директора за хорошее содержание храма и успешную реставрацию.

Отступление церкви

Вопрос о принадлежности Исаакиевского собора стоял на повестке несколько лет подряд, и только сейчас церковь отступила. По мнению режиссера Александра Сокурова, выступавшего против передачи собора, в РПЦ появились разумные люди, которые поняли, что содержать такое грандиозное здание не под силу даже самой богатой в мире православной церкви.

Зачем еще искушать людей, которые считают, что передача неправомерна? Александр Сокуров.

По его словам, петербуржцы видят Исаакиевский собор прежде всего как памятник культуры, а не религиозный памятник. Тем не менее режиссер считает, что мнение людей относительно передачи РПЦ старых храмов и строительства новых редко учитывается. «Исключением является Екатеринбург, где администрация настороженно отнеслась к настроениям горожан», — добавил Сокуров.

Актриса Ирина Мазуркевич уверена, что негативное отношение петербуржцев к передаче храма основывалось на их рациональности. «Петербуржцы все понимают, они умеют деньги считать, у них есть чувство собственного достоинства. Это все же музей, который требует содержания, на это нужны огромные деньги», — объяснила артистка. По ее мнению, либо средства в случае перехода под власть РПЦ выделялись бы из бюджета, либо здание бы начало разрушаться из-за плохого финансирования.

Религиовед Денис Батарчук также напомнил, что Исаакиевский собор — это четвертый по значимости и размерам собор в мире, поэтому его финансирование дорого бы обошлось РПЦ. «В Москве, например, храм Христа Спасителя находится на балансе города Москвы, поэтому за всеми тратами, финансовыми потоками и оттоками следит столица», — объяснил бакалавр богословия.

Собор раздора

Исаакиевский собор по праву считается одной из самых известных достопримечательностей Северной столицы России. Он действовал как музей, но в 2017 году бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко решил почти на 50 лет передать храм в пользование РПЦ на безвозмездной основе. До этого, в 2015-м и 2016-м, церковь также просила отдать ей собор.

Это привело к широкому общественному резонансу. В марте 2017 года в Северной столице на митинг вышли несколько тысяч горожан. Организаторы акции назвали ее «Марш в защиту Санкт-Петербурга». Недовольство петербуржцев разделяли и деятели культуры, среди которых были Александр Сокуров, Ирина Мазуркевич и Иван Краско. Согласно нескольким социологическим опросам, которые проводились с 2016 года, только 17% жителей выступают за передачу собора РПЦ.

Ситуацию прокомментировал также и Владимир Путин во время прямой линии. Он напомнил, что, согласно законодательству, религиозные здания должны отдаваться во владение религиозным организациям. Но с Исаакием не все так просто — памятник архитектуры охраняет ЮНЕСКО, поэтому передать его нельзя. Президент призвал уважать религиозные чувства людей и отметил, что здание изначально построили как церковь, а не как музей.

В конце декабря 2018 года распоряжение о порядке передачи собора Русской православной церкви утратило силу, а новую заявку РПЦ решила не подавать.