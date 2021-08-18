Как стать участником розыгрыша денег за вакцинацию: инструкция для россиян

Денежные призы по 100 тысяч рублей разыграют среди привитых от коронавируса россиян. Победителями лотереи станут тысяча человек. Мероприятие начнется 1 сентября и продлится до 1 декабря. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «360» подготовил инструкцию, как стать участником розыгрыша.

Инструкция для участия

Когда и где разыграют приз?

Розыгрыш денежных призов пройдет с 1 сентября по 1 декабря на сайте бонусзаздоровье.рф. Согласно опубликованным правилам, всего проведут два розыгрыша. Даты проведения пока не названы.

Как определят призеров?

Победителей определит компьютер при помощи алгоритма случайной выборки. Каждый из привитых россиян получил уникальный идентификационный номер, который внесли в Единый реестр вакцинированных. Именно среди них машина определит тех, кто получит деньги. Оператором лотереи выступит акционерное общество «Гознак». Итоги розыгрыша подведет специальная тиражная комиссия, состав которой утвердят позднее.

Кто может участвовать?

Принять участие в мероприятии смогут все, кто сделал прививку до момента проведения розыгрыша. Также участник должен быть старше 18 лет.

Как узнать о выигрыше?

О выигрыше победителю сообщат через пуш-уведомление в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, результаты лотереи опубликуют на сайте бонусзаздоровье.рф.

Куда придут деньги?

Деньги начислят только на карту «Мир», зарегистрированную на портале госуслуг. Срок поступления денег на счет может занять до полугода после проведения розыгрыша.

Важные моменты

Победитель не сможет получить деньги, если указал неверные данные на портале госуслуг или его банковская карта заблокирована. Если такое произошло, то призер может повторно обратиться за получением выигрыша, исправив данные на госуслугах или предоставив номер новой карты «Мир». На эти действия у победителя есть три месяца. Если протянуть дольше, то приз сгорит.

Призы за вакцинацию

Розыгрыши с крупными призами для вакцинированных ранее проводили регионы. В Московской области в качестве приза вручили квартиры в новостройках. Первым победителем стал инженер-проектировщик Виктор Шитов, который благодаря прививке и удаче получил ключи от трехкомнатной квартиры в серпуховском ЖК «Новая Пролетарка».

Виктор Шитов признался, что сделал прививку, потому часто ездит в командировки, а дома у него маленький ребенок. Прививка стала способом защитить семью.

Вторую квартиру в ЖК «Новая Битца», расположенную в Ленинском городском округе Московской области, получила победительница Кристина Овчинникова. Ключи она приехала забирать вместе с мужем и сыном.

Таким же способом привлекали внимание к вакцинации власти Москвы. Они устраивали розыгрыши автомобилей среди жителей столицы, сделавших прививку от коронавируса.