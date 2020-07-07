Розовый лед появился в Альпах. С каждым годом от него будет все больше вреда

В Альпах обнаружили розовый лед. По словам итальянских ученых, ледники окрасились в такой цвет из-за водорослей. Это может иметь серьезные экологические последствия, поскольку водоросли ускоряют таяние льдов.

Как пишет The Guardian со ссылкой на AFP, сейчас идут споры о том, откуда взялись водоросли, окрасившие ледники в Альпах в розовый цвет. Бьяджо Ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии заявил, что розовый снег, вероятно, вызван тем же растением, что окрасило ледники Гренландии.

Растение, известное как Ancylonema nordenskioeldii, присутствует в так называемой темной зоне Гренландии, где также тает лед. Обычно лед отражает более 80 процентов солнечного излучения обратно в атмосферу, но, когда появляются водоросли, они затемняют лед, так что он поглощает тепло и тает быстрее. По мере того, как лед тает быстрее, появляется все больше водорослей.

«Водоросль не опасна, это естественное явление, которое происходит во время весенних и летних периодов в средних широтах, но также и на полюсах», — говорит Ди Мауро, который ранее изучал водоросли на леднике Мортераш в Швейцарии.

Он так же добавил — все, что затемняет снег, заставляет его таять, потому что ускоряет поглощение радиации. При этом Ди Мауро отметил, что присутствие туристов и подъемников также может оказать влияние на водоросли.

«К сожалению, мы наносим необратимый ущерб. Думаю, мы уже находимся в точке невозврата», — сказала туристка Марта Дюранте.

Другая путешественница Элиза Понгини из Флоренции поддержала эту мысль сказав, что Земля «возвращает нам все, что мы с ней сделали». По ее словам, атмосферные явления ухудшаются, а изменение климата становится все более очевидным

Все началось с Гренландии

Впервые серьезно заговорили об опасности водорослей в 2018 году. Тогда об этом писали National Gеоgraphic. Оказалось, что счастливая и здоровая экосистема водорослей не только превращает части ледяного покрова Гренландии в розовато-красные, но и в большей степени способствует таянию льдов.

Уже тогда биогеохимик из Бристольского университета Александр Анезио говорил, что это станет глобальным явлением. Он подчеркивал, что это будет проблемой для арктических, альпийских и гималайских ледников. На тот момент в Антарктиде стали появляется первые пятна красного снега и коричневого льда.

Полярный биогеохимик Мартин Трантер тогда же рассказал National Geographic, почему на водоросли в принципе обратили внимание. Дело в том, что одни только высокие температуры не могли объяснить увеличение таяния. Стали искать причины в других местах и нашли.

Тогдашнее исследование показало, что цветение водорослей может способствовать таянию льда на 13 процентов больше за сезон.

Таинственные микробы по всему миру окрашивают полярный лед в розовый

«Это замкнутый круг, как это часто бывает с изменением климата», — говорит исследователь ледников из Университета Шеффилда Джозеф Кук.

Больше тепла означает больше талой воды и большую площадь, где водоросли могут расти. Это ведет к тому, что еще больше льда становится темнее, а значит еще больше — тает.

Многие не воспринимали и не воспринимают серьезно водоросли как фактор, способствующий таянию арктического льда с беспрецедентной скоростью. Например, такая возможность не была включена в оценки повышения уровня моря, опубликованные Межправительственной группой ООН по изменению климата в ее последнем докладе в 2013 году.