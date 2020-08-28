Не гуманитарная акция, а часть антифашистской борьбы. Бэнкси оплатил розовое судно для спасения мигрантов

Британский уличный художник Бэнкси профинансировал лодку для спасения беженцев, пытающихся попасть в Европу из Северной Африки. Оно тайно стартовало 18 августа из испанского морского порта Бурриана. Сейчас судно находится в центральной части Средиземного моря, где спасло 89 человек.

Как сообщает The Guardian, команда спасательного судна в четверг спасла 89 человек, терпящих бедствие. Среди них оказалось 14 женщин и четверо детей. Сейчас судно ищет безопасный морской порт, чтобы высадить пассажиров или пересадить их на европейское судно береговой охраны.

Бэнкси заинтересовался спасательными операциями еще в сентябре 2019 года. Тогда он отправил электронное письмо бывшему капитану нескольких лодок общественных организаций Пиа Клемп. Она за последние годы спасла тысячи людей. В своем письме он написал, что хотел бы отправить деньги, которые Пиа могла бы использовать для покупки «новой лодки или что-то в этом роде».

Клемп изначально думала, что это шутка. По мнению активистки, Бэнкси выбрал ее из-за ее политической позиции.

«Я рассматриваю спасательные операции на море не как гуманитарную акцию, а как часть антифашистской борьбы», — сказала она The Guardian.

Она также ясно дала понять, что участие Бэнкси в операциях ограничивается предоставлением финансовой поддержки.

«Бэнкси не будет притворяться, что лучше нас знает, как управлять кораблем, а мы не будем притворяться художниками», — подчеркнула Клемп.

Экипаж лодки состоит из европейских активистов с большим опытом проведения поисково-спасательных операций. Он уже участвовал в двух других спасательных операциях с участием в общей сложности 105 человек. Десять членов экипажа «Луизы Мишель» имеют разное происхождение, но все идентифицируют себя как антирасистские и антифашистские активисты, выступающие за радикальные политические изменения.

Само судно выкрашено в ярко-розовый цвет и на него нанесено изображение от Бэнкси. Он нарисовал девушку в спасательном жилете, держащую спасательный буй в форме сердца. Судно назвали «Луиза Мишель» в честь французской анархистки-феминистки. Плывет оно под немецким флагом. Ранее 31-метровая моторная яхта принадлежала французским таможенным властям. По размеру она меньше других спасательных судов общественных организаций, но зато развивает скорость значительно быстрее.

Планирование миссии выполнялось в секрете между Лондоном, Берлином и Буррианой, где пришвартовалась «Луиза Мишель». Экипаж опасался, что внимание СМИ может поставить под угрозу их цели. Если бы распространилась информация о том, что проект, финансируемый Бэнкси, вскоре отправится в центральное Средиземноморье для спасения мигрантов, европейские власти могли бы попытаться помешать миссии. По этой причине команда Бэнкси и активисты-спасатели договорились опубликовать новости о лодке только после проведения первой спасательной операции.

По данным Международной организации по миграции, более 7600 мигрантов были перехвачены в этом году и возвращены в Ливию. Положение мигрантов там является безнадежным. Правозащитные организации задокументировали акты систематических пыток и изнасилований.

Негосударственные морские спасатели давно критикуют массовое возвращение мигрантов в Ливию ливийской береговой охраной в сотрудничестве со странами-членами ЕС. Международные организации обвиняют их в жестоком обращении с людьми.

Другие спасатели из различных организаций столкнулись со сложностями из-за чрезмерных проверок со стороны итальянских властей. Изоляция и ограничения, связанные с COVID-19, также повлияли на спасательные операции. Команды не могли вернуться в центральную часть Средиземного моря в течение последних нескольких недель.

В 2020 году в Средиземном море погибли более 500 беженцев и мигрантов по официальным данным. Более 19 500 мигрантов смогли доплыть до берегов Италии или Мальты, пережив испытание Средиземным морем.