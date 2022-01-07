Запуск ретропоезда, ледовые скульптуры и ярмарки. Как в России отмечали Рождество в этом году

Православные христиане 7 января отмечают один из главных праздников — Рождество. Торжественные службы прошли во всех храмах России. Верующих призвали соблюдать меры предосторожности из-за пандемии. Ограничений на посещение церквей вводить не стали.

Традиционное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве минувшей ночью провел патриарх Кирилл. В своем послании к верующим он напомнил, что «губительное поветрие» продолжает вносить коррективы в привычную жизнь и людям не хватает ощущения безопасности, защищенности и спокойствия.

Президент Владимир Путин посетил рождественскую службу в храме Спаса Нерукотворного Образа. Он расположен на территории резиденции главы государства в Ново-Огареве. По мнению Путина, Рождество — один из главных праздников, который помогает чтить семейные традиции и ценности, которые переходят из поколения в поколение.

Торжественные богослужения прошли во всех храмах РПЦ. Верующим предварительно напомнили об ограничениях, которые продолжают действовать с весны 2020 года. Это необходимость надевать маску и соблюдать социальную дистанцию.

Ярмарки и концерты

В Подмосковье 6 января открылся фестиваль «Азбука Рождества». О стал зимним аналогом фестиваля «Сыр! Пир! Мир!». Посетить его можно на площадке возле музея «Новый Иерусалим» в Истре. На ярмарке продают павловопосадские платки, изделия Жостовской фабрики, федоскинские шкатулки, богородские игрушки и многое другое. Помимо этого, желающие могут приобрети мясные и молочные продукты, мед, кухонную утварь. Здесь же открыты горка и каток.

В Люберцах, в парке «Малаховское озеро», прошли народные гулянья «Счастливого Рождества». Гостям показали театрализованное представление «Рождественская круговерть». Тут тоже работала ярмарка, где можно было купить подарки на праздник или угощения к столу.

В Екатеринбурге в честь Рождества возле Храма на Крови открылся уже традиционный XVI Международный Фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». В нем приняли участие 23 команды из разных регионов России.

«Еще вчера вечером на жутком морозе мастера доделывали свои творения, обязательно сходите полюбоваться», — рассказала одна из местных жительниц.

В Санкт-Петербурге главная служба прошла в Казанском кафедральном соборе, его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Сегодня в городе продолжают работать рождественские ярмарки и новогодние базары.

В Кронштадте открылся фестиваль «Морская зимняя сказка». В честь праздника состоялось много концертов. Один из них 9 января пройдет в «Планетарии № 1». Там под сводом огромного купола можно будет послушать органную музыку.

В Шуе Ивановской области открыли фестиваль «Русское Рождество». В город прибыл рождественский ретропоезд. Это один из символов фестиваля. По словам организаторов, это еще и дань традициям: до революции на Шуйско-Ивановской железной дороге запускали особенный поезд под Рождество и в дни празднования Шуйской иконы Божией Матери.

По традиции на Рождество нужно накрыть стол и сделать уборку в доме. Этот день нужно посвятить добрым делам, навестить друзей и близких.