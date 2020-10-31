Рождественский пост ударит по иммунитету? Как соблюсти правила и не подхватить COVID-19

Через месяц православные христиане приступят к телесной и духовной подготовке к Рождеству Христову. Последний в году многодневный пост начнется 28 ноября. Он подразумевает ограничения, которые могут ослабить иммунитет. А в период пандемии крайне важно следить за своим здоровьем. Как верующим поститься и не подхватить вирус — в материале «360».

Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится до 6 января 2021 года. Это значит, что в течение 40 дней верующие должны будут придерживаться ограничений в еде, отказываться от развлечений, посещать церковные богослужения и молиться дома. Таким образом православные христиане очищают свое тело и душу перед рождением Иисуса Христа.

При этом соблюдение поста является добровольным. Строгих правил питания должны придерживаться только священнослужители, миряне же могут поститься не так жестко. Более того, если человек плохо себя чувствует, то ему стоит совсем отказаться от запретов в еде. Это особенно важно в период разгула коронавируса.

«Пост — для здоровых»

Каждый верующий сам для себя выбирает, поститься ему или нет. Религиовед и священник Денис Батарчук рассказал «360», что ограничения всегда послабляются для немощных, больных, беременных, кормящих и так далее. Во всех этих случаях ни один священник не станет советовать, а тем более принуждать соблюдать пост.

«Если человек больной, если он уже находится в немощи и уже заболел, неважно чем, то ему пост послабляется. В его случае он должен набрать здоровья, а не угробить его окончательно, поэтому таким людям пост отменяется. Он на них не распространяется», — подчеркнул Батарчук.

Беременным женщинам поститься тоже вредно. Священник отметил, что родившийся ребенок должен получать с молоком матери все то, что он должен получать. Поститься в это время является большой глупостью и даже преступлением. Женщина уже несет свой крест материнства, и накладывать на нее какие-то дополнительные обязательства неправильно.

«Есть уже эти расхожие, навязшие на зубах и из каждого утюга звучащие слова: „Батюшка, а что можно есть в пост?“ или по-другому: „Чего нельзя есть в пост?“ — людей не ешьте. На самом деле это действительно такое универсальное определение христианского, да и любого другого поста», — заявил религиовед.

Пост — для здоровых людей, которые могут себе позволить отказаться от лишнего и даже иногда от необходимого без вреда для собственного здоровья. Причем слово «здоровье» я понимаю в глобальном и самом широком смысле — для здоровья психического и физического Денис Батарчук религиовед и священник.

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Забота о других

Батарчук напомнил, что основной смысл любого поста — держать ухо востро. В церковной традиции и в армейской практике термин «пост» означает одно и то же.

«То есть это время максимального внимания конкретного христианина ко всему тому, что происходит внутри него и снаружи. Вот это, как учит церковь, время максимального собирания себя», — пояснил священник.

Он добавил, что гастрономически пост ничем не будет отличаться от привычного в период пандемии. При этом потребуется уделить больше внимания тому, что соответствует актуальной повестке. Это значит, что нужно более внимательно относиться к людям, которые тебя окружают.

«Я говорю о том, что когда речь идет о какой-нибудь заразе — и это совершенно естественная биологическая особенность, — мы думаем в первую очередь о себе. Потом мы начинаем заботиться о своей семье и в последнюю очередь, если она до них доходит, обо всех остальных людях», — заверил Батарчук.

По его словам, во время пандемии стоит более строго относиться к тому, чтобы соблюдать все те меры безопасности, которые могут помочь не заразиться самим и не заразить других. При этом придерживаться правил стоит не потому, что кто-то приказал, а потому, что это действительно работает.

«Если верующий христианин, готовящийся встретить Светлое Рождество Христово, будет более внимательно относиться к тем людям, которые его окружают в транспорте, на работе, в магазине и так далее, то это будет достойный вклад и в Рождественский пост, и в дело борьбы с коронавирусом», — заключил священник.

Поддержка иммунитета

Диетолог Марият Мухина подчеркнула, что во время пандемии любые ограничения питания, связанные с уменьшением животного белка, будут влиять на иммунитет. От животного белка отказываться нельзя, но православие позволяет есть в пост морепродукты. При этом, по ее словам, есть относительно доступные по цене варианты. Например, в пост можно покупать кальмаров, мидии или креветки.

«Конечно, еще разрешена икра, но это дорого для большинства россиян. Поэтому кальмары — это просто бальзам для сердца. Это белок, который пойдет на синтез антител, необходимых для борьбы с вирусной бактериальной инфекцией», — пояснила Мухина.

Она добавила, что разнообразить питание можно продуктами, которые богаты цинком. К ним относятся какао и шоколад. Для предотвращения заболевания врач советует пить витамин D3.

«В любом посте есть рыбные дни. В эти дни нужно налегать на жирную рыбу, которая богата Омега-3, Омега-6, полинасыщенными жирными кислотами, витамином D3. Либо пить D3 в фармакологической форме — и пить в достаточно больших дозировках: две три суточные дозы. Но предварительно нужно сдать анализ на витамин D3», — отметила диетолог.

По ее словам, у 80% пациентов с коронавирусом обнаружили дефицит этого витамина. Солнца в средней полосе России мало, поэтому многие страдают именно от нехватки D3.

Мухина призвала верующих все как следует взвесить и пройти пост с максимальным сбережением здоровья.

«Нужно следить за суточной нормой белков, жиров, углеводов. Жиры нам необходимы для всасывания жирорастворимых витаминов. Плюс нужно дополнительно подключать макро- и микронутриенты, вводить в свой рацион витамины, которые находятся в органической связке и легко усваиваются», — порекомендовала врач.

Она объяснила, что витамины без проводника просто выйдут из организма и не принесут пользы.

«Те, кто не хочет потерять в пост здоровье, но не хочет есть морепродукты, должен пить аминокислоты. Это комплекс кирпичиков, из которых организм сам синтезирует качественный белок. Белок нужен для мембраны клеток, для антител, которые борются с вирусами и бактериями, для синтеза гормонов и восстановления тканей и органов», — рассказала диетолог.

Мухина посоветовала есть кунжут для получения кальция. Всего в 100 граммах семян содержится суточная норма кальция. Еще стоит употреблять семена чиа и киноа. Не стоит забывать и о прогулках с правильным режимом дня.