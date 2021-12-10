Рождественская ель из пустых ампул, санок и LEGO. Топ-10 оригинальных праздничных «деревьев» во всем мире

Пандемия не смогла лишить праздничного настроения жителей Румынии. Там сделали рождественскую елку из пустых ампул, в которых раньше была вакцина от коронавируса. Необычные праздничные ели любят не только в Румынии. Например, рождественское дерево в Бразилии даже попало в книгу рекордов Гиннеса из-за своей оригинальности. «360» собрал подборку из 10 самых удивительных праздничных елей во всем мире.

Бухарест

Высота румынского рождественского «дерева» составила больше трех метров, отметил Inside Edition. Поставить необычную елку решили в одном из центров вакцинации в Бухаресте. Для сооружения использовали более 19 тысяч ампул.

При этом сотрудники центра рассказали, что идею придумали всем коллективом. Ее начали воплощать в начале ноября — для этого люди задерживались после работы до двух часов ночи.

Авторы елки из ампул решили не останавливаться на достигнутом. Теперь они начали мастерить из пустых флакончиков от вакцины коробки с подарками. Готовые фигуры положили под елку, чтобы подарить посетителям праздничное настроение.

Рио-де-Жанейро

Говоря о самых необычных рождественских елках, нельзя не упомянуть о Бразилии. И несмотря на то, что страна больше славится пальмами, их «ель» уже десятилетия восхищает людей по всему миру.

Праздничное дерево не настоящее, а сооруженное из стальных конструкций. Но его главной особенностью считается то, что оно плавучее. Главный символ Рождества установили на озере Родриго-де-Фрейтас.

Бразильская праздничная «ель» быстро превратилась в одну из главных достопримечательностей страны и даже попала в книгу рекордов Гиннеса.

Каждый год конструкцию оригинально украшают и устраивают различные тематические световые шоу.

Лондон

Главную ель Лондона каждый год, начиная с 1947-го, дарит Норвегия, отметил сайт Architime.ru. Это происходит в знак благодарности норвежцев за помощь во время Второй Мировой войны. Но дерево не всегда дерево отличалось густотой и пышностью. Так, на лондонских улицах как-то красовалось «бедное дерево». Такое название ель получила из-за своего внешнего вида — по мнению, лондонцев, дерево выглядело безжизненным и унылым.

Источник фото: Pixabay

Но внешний вид с юмором обыграли в соцсетях. Как указано в материале, у елки был аккаунт в Twitter, в котором она остроумно «отвечала» на едкие комментарии пользователей.

Венеция

Но больше всего внимания привлекают елки из необычных конструкций. Так, в Венеции в 2006 году рождественское дерево создали из дутого стекла муранские мастера. Высота «дерева» достигала 7,5 метров, а вес — трех тонн.

Примечательно здесь то, что венецианские, и в особенности муранские, мастера в мире известны своим умением создавать из стекла шедевры. Все особенности производства хранятся в тайне. Известно только, что при сооружении рождественской елки ее авторы обращались к архитекторам, но только для того, чтобы создать устойчивую конструкцию.

Раквере

Еще одна необычная ель-инсталляция появилась в 2015 году на главной площади эстонского города Раквере. Праздничное «дерево» было создано из старых оконных рам. Авторами работы выступили учащиеся местного профучилища.

В высоту «ель» достигала 12 метров. Конструкция состояла из 121 окна, каждое из которых светилось разными цветами.

Библос

В том же 2015 году оригинальностью отличилось и рождественское дерево в ливанском городе Библос. Авторы этой «ели» решили объединить в своем проекте старое и новое.

В результате на площади города появилась абстрактная скульптура. Одна ее сторона представляла парус, а с другой стороны была сконструирована модернистская мозаика с жесткими гранями.

Мадрид

В 2013 году на площади Пуэрта-дель-Соль в испанской столице появилась «ель» высотой 40 метров. Конструкция имела уникальный световой дизайн, была выполнена в янтарно-желтом цвете.

Самое необычное заключалось в том, что снование «ели» было выполнено таким образом, что людей была возможность зайти внутрь.

Будапешт

В Будапеште оригинальные рождественские деревья не редкость. Так, в 2014 году на центральной площади появилась «ель» из пяти тысяч бревен. На сооружение конструкции ушло пять суток. Но результат того стоил: инсталляция имела светодизайн, и все желающие могли зайти внутрь.

В 2013 году жители любовались «елью» из 365 деревянных санок. Высота конструкции достигала 11 метров и собиралась около недели. инсталляция представляла собой деревянный каркас, который закрепили на стальном основании и украсил деревянными санками.

После праздников все санки передали в местную детскую благотворительную организацию.

Мельбурн

В 2015 году в Мельбурне (Австралия) установили «ель», сделанную из LEGO. Сооружение высотой 10 метров весило 3,5 тонны. На постройку «дерева» ушло больше 500 тысяч деталей конструктора. Макушку «елки» украшала рождественская звезда. Только на ее создание ушло более13 тысяч деталей. Кроме того, она мерцала 3456 светодиодами, добавил сайт Architime.ru.

Впервые подобная «ель» появилась в Сиднее в 2014 году, но мельбурновское «дерево» обошло ее по размерам.