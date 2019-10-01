Рождение коммунистической Поднебесной. Как 70 лет назад СССР победил американцев в Китае

XX век принес Китаю по-настоящему страшные испытания, пришедшие как извне, так и изнутри. Они, к сожалению, закончились далеко не 1 октября 1949 года, когда была провозглашена Китайская Народная Республика.

Между Россией и Китаем мало схожего, но историческая кривая совпала в некоторых точках нашей истории. Китайская революция, получившая название Синьхайской, началась на шесть лет раньше нашей, в 1911 году. Она навсегда покончила с последней пятисотлетней императорской династией Цин. Как и во всякой революции, на нее были возложены огромные надежды на изменение не только тяжелой экономической и политической ситуации, но и полуколониального статуса Китая.

Поразительно разумные и умеренные постулаты одного из величайших вдохновителей революции Сунь Ятсена, не уберегли Китай от разрушительных последствий насильственных перемен в обществе. До полной централизации власти оставалось еще долгих, ужасно кровопролитных 38 лет смуты и гражданской войны.

Ситуация также осложнялась тем, что враждующие политические группировки имели примерно равный потенциал. А также начавшейся Второй мировой войной, которая, как известно, в Азиатско-тихоокеанском регионе началась на несколько лет раньше с японской оккупации Маньчжурии в 1937 году.

Под крылом Гоминьдан

В наши дни это звучит немного невероятно, но изначально малочисленная, непопулярная и никому неизвестная Коммунистическая Партия Китая (КПК) находилась на заре своего существования в составе партии Гоминьдан (Китайская Национальная партия) — основного будущего антагониста КПК.

Бесспорный политический лидер среди прогрессивной интеллигенции и широких финансово-промышленных кругов того времени, Гоминьдан симпатизировал конституционной парламентской демократии. Партия была истинным детищем «отца нации», Сунь Ятсена, и базировалась на его идее о трех народных принципах (национализм, народовластие, народное благосостояние).

Сам Сунь Ятсен был далек от идеалов марксизма. «Китай сейчас страдает от бедности, а не от неравного распределения богатства. Там, где существует неравенство в богатстве, можно, конечно, использовать методы Маркса; классовая война может быть оправдана, тогда, когда требуется разрушить неравенство. Но в Китае, где промышленность еще не развита, классовая война Маркса и диктатура пролетариата неосуществимы», — писал он.

Однако неудачные попытки получить признание за рубежом вынудили Гоминьдан искать новые пути к наращиванию своего электората. К тому же в этот период основная военная сила в Китае была в руках «милитаристов» — влиятельных военных лиц, державших под своим контролем до нескольких провинций и воюющих между собой.

Сотрудничество же с СССР могло бы не только наладить контакты с КПК, но и помогло бы получить некоторую военную помощь. Так, один из приближенных Сунь Ятсена, будущий военный и политический лидер Гоминьдан, Чан Кайши, отправился в Советский Союз для военных и политических консультаций, а две партии образовали Первый объединенный фронт.

Сунь Ятсен во время визита в Академию Вампу 16 июня 1924 года. Стоят, слева направо: Хэ Инцинь, Чан Кайши и Ван Болин. Источник фото: публичное достояние

После смерти Сунь Ятсена в 1925 году, власть в свои руки взял Чан Кайши, хотя формально дальнейшую линию партии должны были определять единомышленники Сунь Ятсена, Ван Цзинвэй и Хун Ханьмин.

Но фактическим руководителем стал Чан Кайши как безусловный военный авторитет, имеющий влияние в военных кругах (он был также руководителем созданной при помощи СССР военной академии Вампу — будущей кузницы кадров для национальной революционной армии, подчиняющейся руководству партии Гоминьдан). К тому же, Чан Кайши очень успешно воевал с «милитаристами» и постепенно объединял Китай.

Чан Кайши. Источник фото: публичное достояние

Как это часто бывает, Чан Кайши имел собственный взгляд на будущее Китая. В отличие от Сунь Ятсена, ему было чуждо все западное, он гордился своим происхождением и был предан китайской культуре, а из всех идей своего предшественника ближе всего ему был национализм. К тому же, сам он всегда больше тяготел к правому крылу Гоминьдан. Поэтому, как только он формально завершил объединение (не без помощи СССР) и установил единовластие, то взял курс на стирание коммунистов с политической сцены Китая.

12 апреля 1927 года Чан Кайши и его сторонники организовали резню красной гвардии в Шанхае, объявив Коммунистическую партию вне закона. Установилось «Нанкинское десятилетие» власти Гоминьдан.

Новый виток гражданской войны

После этого КПК ушла в подпольную, партизанскую борьбу, в которой и сформировалась как самостоятельная и серьезная политическая сила. Коммунисты на подконтрольных им территориях начали создавать советские районы. В 1931 году после IV съезда КПК во внутренних районах страны Мао Цзэдун и Чжу Дэ основали Китайскую Советскую Республику.

Относительный период стабилизации закончился в 1937 году с японской оккупацией. Для многих было понятно, что для того, чтобы противостоять Японии, следует объединиться — так образовался Второй объединенный фронт. Но даже в этот период формального перемирия две враждующие силы все равно умудрялись воевать друг с другом.

Таким образом, обстановка в Китае в первые месяцы после капитуляции Японии в 1945 году была чрезвычайно сложной. И КПК, и Гоминьдан, включая их вооруженные силы, оказались неподготовленными к борьбе за власть в стране.

Тем не менее, обе партии на своих съездах в апреле–мае 1945 г. выдвинули полярно противоположные программы послевоенного развития. Каждая из них могла быть осуществлена только в результате вооруженной борьбы и победы одной из сторон над другой.

Стоит ли говорить, что сильнейшие державы тут же активно включились в гражданскую войну. Западный блок поддержал режим Чан Кайши, а СССР — коммунистов. После нескольких неудачных попыток мирно урегулировать конфликт, летом 1946 года война возобновилась.

К этому времени гоминдановская государственность, а именно диктаторский режим Чан Кайши, переживала свое идеологическое и практическое разложение, погрязнув в коррупции и растеряв свое военное могущество. Солдаты и значительная часть офицерства считали эту войну «чужой», не понимали и не поддерживали ее цели.

Победа КПК

Коммунистическая партия Китая смогла использовать в своих целях не столько стремление общественных масс к пролетарским идеалам, сколько их общее чаяние национального единства и демократических перемен.

Характерно, что «вторым фронтом» борьбы с Гоминьдан КПК считало студенчество, которое было самой активной частью китайского общества. Коммунисты умело использовали их националистический настрой.

В крупнейших городах страны к началу 1947 г. в демонстрациях и забастовках под антиамериканскими лозунгами приняло участие более 500 тыс. учащихся. Эти наиболее мощные в истории последней гражданской войны выступления студенчества стали заметным и важным фактором развития политической обстановки, воздействовавшим на общественное мнение страны, усиливавшим неудовлетворенность промежуточных слоев общества гоминьдановским режимом.

Такую оценку нельзя дать рабочему и крестьянскому движению. Главным образом это было связано с тем, что КПК удалось привлечь основные рабоче-крестьянские массы не своими реформами. Неспособность на данном этапе провести анализ реальной аграрной ситуации и объективно выработать необходимые реформы предопределило катастрофическую экономическую ситуацию в Китае в последующие десятилетия диктатуры Мао.

Коммунисты главным образом полагались на свои значительно укрепившиеся военные силы. Во многом это было связано с созданием Маньчжурской революционной базы (практически силами Советского Союза). Это и предопределило исход войны.

Несмотря на изначальное тактическое преимущество сил Гоминьдан, коммунисты смогли быстро перейти в контрнаступление и к 1949 году окончательно установили контроль над континентальным Китаем.

Чан Кайши вынужден был бежать на Тайвань. Именно его режим и партия долгое время были официальными представителями китайского народа в ООН (до 1971 года).

Мао Цзэдун провозглашает образование КНР. Пекин, 1 октября 1949 г. Источник фото: публичное достояние

Провозглашение же коммунистами лозунга коалиционного правительства помогало демократическим партиям, организациям и некоммунистическим деятелям как бы избежать крайне мучительной для них альтернативы — Гоминьдан или КПК — и питать иллюзию, что у страны есть какой-то иной выбор, есть возможность пойти по-другому, третьему, «демократическому» пути.

30 сентября сессия учредительного собрания избрала Центральное народное правительство во главе с Мао Цзэдуном. 1 октября 1949 г. на митинге на пекинской площади Тяньаньмынь торжественно была провозглашена Китайская Народная Республика.

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Автор: Александра Каширина