Ростов-на-Дону в огне. Пламя охватило камыш и устремилось к главному стадиону

В Ростове-на-Дону загорелся сухой камыш на площади 25 гектаров. Дым от пожара виден далеко от возгорания, и жители боятся, что огонь уже подходит к стадиону «Ростов Арена».

Сухой камыш загорелся в районе улицы Чемордачка в Ростове-на-Дону в 13:52. Пожару присвоили повышенный ранг сложности и направили на тушение больше 100 человек, вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Борьбу с огнем осложняет сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Telegram-каналы и СМИ со ссылкой на источники пишут, что причиной пожара стал поджог. Но в ростовском МВД «360» сказали, что делать такие выводы еще, мягко говоря, рано.

«При возникновении пожара сначала работают огнеборцы, МЧС. После завершения пожара проводится экспертиза. На основании экспертизы уже делаются какие-то выводы», — рассказал представитель ростовского МВД.

Сотрудники находятся на месте, там им положено находиться. Работает МЧС. Все остальные действия будут предприняты после локализации пожара МВД.

Камыш горит вдоль дороги на левобережной части города, где находится стадион «Ростов Арена». В соцсетях жители высказывают беспокойство из-за этой близости, но спасатели утверждают, что опасности для населенного пункта и стадиона нет, передает ТАСС.

На фотографиях видно, что огонь действительно подобрался довольно близко к стадиону.

Источник фото: «ВКонтакте»

Судя по фотографиям в соцсетях, движение на дороге, вдоль которой горит камыш, не останавливали.

В тушении задействовали более 140 человек. Один спасатель, как рассказали агентству в правоохранительных органах, погиб.

В пятницу в ростовском МЧС предупреждали об опасности природных пожаров в случае загорания сухой травы.