Очередной удар по билетам. Кто заплатит за рост цен на авиатопливо

Стоимость авиакеросина подскочила в России. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Минтранс и ФАС проверить обоснованность подорожания топлива на 18–62%. Есть опасения, что это неизбежно приведет к скачку цен на билеты.

Представители АЭВТ попросили главу Минтранса Евгения Дитриха, Минэнерго и ФАС проверить обоснованность августовского скачка стоимости авиакеросина. В ассоциации опасаются, что это повлечет подорожание авиабилетов для пассажиров. В «Роснефти» пояснили «Известиям», что цены в столичных аэропортах поднялись на 11% вслед за котировками биржи Platt’s. «Газпромнефть», «Лукойл» на запросы издания не ответили.

Как сообщили «Известия», по итогам тендеров на поставки топлива с 11 августа по 10 сентября в екатеринбургском Кольцово цены выросли на 62,1%, в Красноярске — на 48,6%, Краснодаре — на 48,4%, в Жуковском — на 36%, в Домодедово — на 33,4%, в Иркутске — на 28,1%, в Благовещенске — на 21,1%, во Владивостоке — на 20,4% и в Пулково — на 18%.

По словам источника газеты в авиаотрасли, эти цифры получены по итогам торгов «Уральских авиалиний». Но подорожание заметили и другие компании. Для S7 керосин в Домодедово подорожал на 5%, во Владивостоке — на 20%.

«Изначально местный топливно-заправочный комплекс (ТЗК) пытался заключить контракт с повышением цены на 25% по сравнению с июлем, но авиакомпании удалось договориться о росте только на 20%», — сказал собеседник.

Дорогая наша Турция

В аналитическом центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» сообщили, что средняя стоимость перелетов в период с 1 августа по 30 сентября из Москвы в Анталью и обратно в сравнении с 2019 годом выросла на 26%, в Далман — на 71%. Билеты из столицы в Бодрум подорожали вдвое, из Петербурга — на 45%. Минимальные цены в Лондон из Москвы и Санкт-Петербурга увеличились в среднем на 9%.

«Расходы на авиакеросин составляют около 25–35% операционных издержек авиакомпаний, в некоторых регионах речь может идти и о 50% — там, где сложная логистика доставки топлива. Те же 25% и более составляет стоимость топлива в цене каждого билета», — пояснила «360» руководитель направления «Авиабилеты» «Туту.ру» Ольга Епихина.

Рост топливных цен, о котором пишет газета, может привести к удорожанию авиабилетов примерно на 10%, считает Епихина. Как точно будет развиваться ситуация, прогнозировать сложно. Но она осложнена тем, что перевозчики не могут вернуться к привычному расписанию и к устраивающей их заполняемости самолетов из-за коронавируса.

«В целом есть два варианта: или повышение цен на билеты, или компенсации от государства — например, увеличение налогового вычета на топливо или субсидии для авиакомпаний. Авиакомпаниям в любом случае с кем-то нужно разделить возросшую финансовую нагрузку, иначе в текущих условиях их ждет банкротство», — заключила она.

Нефтяная жадность

Нефтяники всегда задирают цены вслед за сезонным ростом пассажироперевозок, рассказал «360» авиаэксперт Роман Гусаров. Скачки могут либо наблюдаться в отдельных аэропортах либо почти во всех, когда производители керосина в одночасье повышают отпускную стоимость. Других причин, кроме желания нефтяников компенсировать выпавшие от приостановки полетов доходы, для подорожания топлива сейчас нет, считает Гусаров.

«Почему? Спрос есть. Авиакомпании все равно вынуждены покупать топливо. В большинстве российских аэропортов работает один-единственный поставщик-монополист. И все равно авиакомпании купят по той цене, по которой он продает. Им деваться некуда, выжмут максимум», — добавил Гусаров.

Перевозчики продают билеты заранее. А цены на керосин они получают практически к датам рейсов. В частности, перелеты, о которых рассказала Епихина, были оплачены туристами в период с 13 июля по 9 августа. В данной ситуации прибыли от перевозки у авиакомпаний не будет. Но если летом перевозчики не смогут заработать, в отрасли может произойти череда банкротств.

При этом не факт, что компании поднимут цены на билеты. Доходы россиян из-за коронавируса просели. Люди сейчас не в состоянии платить за перелеты больше. И в случае скачка стоимости многие могут просто отказаться от авиапутешествий.