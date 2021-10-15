Мир ждет рост цен и кризис. Камчатка и Чукотка уже без продуктов, а IKEA заявила о дефиците товаров

Пандемия вызвала проблемы с доставкой по всему миру, из-за этого Камчатка и Чукотка остались без необходимых товаров — даже картофель в некоторых местах в дефиците. Контейнеры с грузами по несколько месяцев не могут покинуть порты. В России кризис разрешится только при вмешательстве государства. Но коллапс логистики все равно может привести к повышению цен.

Дефицит товаров в России

Региональные власти сообщили о проблемах с поставками грузов на Чукотку и Камчатку. Сотни контейнеров ждут отправления в портах Владивостока, многие из них находятся там уже на протяжении нескольких месяцев. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пояснил, что грузы из Китая перенаправляются с Суэцкого канала на Транссиб.

На востоке Чукотского автономного округа в некоторых поселках уже сложилась напряженная обстановка с продуктами. Администрация Провиденского городского округа сообщила, что картофель остался только в одном магазине на шесть поселений. Глава Чукотки Роман Копин заявил, что сейчас регион ждет поставки более 200 контейнеров. А Telegram-канал Ura.ru сообщил, что в поселке Оссора на Камчатке в магазинах закончился хлеб.

С дефицитом продуктов могут столкнуться жители Великобритании, написал сайт CCN. Также о нехватке некоторых товаров и повышении цен перед Рождеством предупредили граждан США, сообщил Reuters. Представитель компании Inter IKEA заявил в интервью Bloomberg, что кризис в цепочках поставок сохранится до середины 2022 года. Не исключено, что все это отразится и на России.

Кризис приведет к росту цен

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал «360», что проблемы регионов объясняются плохой транспортной доступностью. Пандемия прервала многие коммуникационные связи, это отразилось и на физической доставке товаров.

«Это связано с прерыванием зон доступа, со специальными требованиями к персоналу, транспорту и так далее. Эти эпидемические барьеры многое решили. Кроме того, доставка может быть связана с ценовыми сложностями, например, стоимостью топлива, на котором работают транспортные средства», — пояснил Беляев.

Причем, по словам Михаила Беляева, наиболее вероятно, что решать проблему с поставками будут за счет покупателя, то есть через повышение цен для конечного потребителя — из-за дефицита и увеличения дополнительных издержек. Беляев уточнил, что в такой ситуации потребуется срочное вмешательство государства.

«Нужны чисто экономические решения, должны быть найдены ресурсы и возможности, чтобы развязать эти узлы. Если есть какие-то препятствия в законодательстве, нужно тут же принять экстренные поправки», — отметил экономист.

Причины логистического кризиса

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев уверен, что пандемия обнажила серьезную проблему: та система грузоперевозок, которая была выстроена в мире, хорошо работала лишь в тепличных условиях. Это подтверждает и история с перекрытием Суэцкого канала, и нынешняя проблема контейнерных перевозок на границе России и Китая.

«Как только произошел один серьезный сбой, пошли карантинные ограничения, закрытия границ и портов — случился эффект домино. Он коснулся абсолютно всех государств мира и докатился до нас тоже. Все это в результате аукнулось на внутренних перевозках. Так что проблема действительно глобальная», — отметил Алексей Коренев.

По его словам, удлинение цепочек поставок и замедление их работы из-за коронавируса показало, что резервных мощностей не хватает. Транспортная инфраструктура планеты использовалась на 100% всеми направлениями. Но, как только система замедлилась, начал нарастать ком отставаний.

Началось все с пандемийных ограничений, а дальше по цепочке слабые звенья начали рваться: отсутствие контейнеров для перевозок, проблема с микрочипами и так далее — и дошло до картошки на Чукотке. Может, это и кажется смешным, но это звенья одной цепи Алексей Коренев.

Он уточнил, что ощутимее всего кризис логистики скажется на Дальнем Востоке, Сибири и крайнем Севере. Проблемы с дорогами, в том числе и сезонные, а также большая зависимость от региональной авиации сильно усложняют логистику. Центральной России, как и Европе, проблемы с доставкой большинства товаров не грозят.