Россию пустят на западные рынки. В РАН обещают одобрение вакцины «Спутник» в ВОЗ, но что это значит для нас

Российские вакцины для профилактики коронавирусной инфекции будут приняты международными регуляторами в 2022 году. Об этом в разговоре с ТАСС заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Но это значит, что и России придется одобрить западные вакцины. Кроме того, РФ нужно будет навести порядок с унификацией препаратов, чтобы сделать выпуск вакцин максимально прозрачным. Что это значит для российского рынка — разбирался «360».

«В 2022 году это 100% произойдет. Но надо понимать, что это улица с двусторонним движением. ВОЗ говорит, что у нас не совсем одинаковые вакцины получаются на разных предприятиях, и требует навести порядок с унификацией», — заявил Сергеев.

Он добавил, что все стадии производства вакцины должны быть подвержены соответствующему контролю.

Время пришло?

Рано или поздно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а Россия — западные вакцины, хотя отечественные ее варианты лучше импортных. Об этом в беседе с «360» заявил российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Когда мы говорим о российским вакцинах, нужно понимать, что речь идет только о «Спутнике V» и его вариантах — «Спутник Лайт» и детский «Спутник М». Думаю, ВОЗ одобрит нашу вакцину, а затем ее примет и Европейское медицинское агентство (ЕМА). Потом можно будет ее использовать в Европе, там уже не будут придираться, что не признана Анатолий Альтштейн.

Он напомнил, что российская вакцина и сейчас продается во многих странах, не требующих разрешения ЕМА. Какая-то часть вакцины может продаваться в Европе.

Относительно разрешения России продавать на своей территории западные вакцины Альтштейн ответил, что в этом нет сомнения.

Импортная вакцина не лучше российской

«Часть граждан будут готовы использовать западную вакцину, наши люди больше доверяют импорту», — заявил вирусолог. Однако Альтштейн отметил, что в случае с вакциной это звучит необоснованно.

«Pfizer или Moderna — хорошие вакцины, а использовать Johnson & Johnson нецелесообразно, поскольку он ничем не отличается от „Спутника Лайт“», — заявил профессор.

Альтштейн согласился, что вместе с продажей российских вакцин на Запад вырастут и доходы всей фармакологической отрасли. Ранее СМИ писали, что российская фарма в 2021 году заняла 14-е место по объемам продаж в мире.

Тайного сговора Запада против российской вакцины нет

Также Альтштейн не думает, что лоббисты во Всемирной организации здравоохранения и правительствах западных стран могут намеренно продержать российские вакцины в списке неразрешенных до конца пандемии, чтобы максимально заработать на собственных вакцинах.

«Я не думаю, такие вещи менее вероятны. Если вакцину можно будет продать и цена устроит, она будет продаваться», — заявил Альтштейн.