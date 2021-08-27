Россию и Среднюю Азию ждет поток мигрантов из Афганистана. Число преступлений увеличится

Тысячи людей бегут из Афганистана. Больше двух миллионов беженцев — уже в соседних Пакистане и Иране. Политологи предсказывают наплыв мигрантов и в другие пограничные республики — среднеазиатские. А оттуда легко попасть в Россию, с которой только у Туркмении нет безвизового режима. Некоторые эксперты уже отметили, что Россию ждет ухудшение криминогенной обстановки.

Число преступлений в России может возрасти уже осенью. Об этом со ссылкой на президента российской секции Международной полицейской ассоциации Юрия Жданова сообщило РИА «Новости».

«В сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России. Вот через них, как ожидается, может пойти поток нелегалов, связанных не только с криминалом, но и с террористами. Поэтому уже осенью в РФ каким-то образом мы можем увидеть осложнение криминогенной обстановки. Вместе с беженцами и мигрантами к нам могут попасть и преступники — и попасть как легальным, так и нелегальным путем», — пояснил Жданов.

О потенциальном росте числа беженцев заявил и Владимир Путин. По его словам, именно поэтому игнорировать хаос, который оставляют после себя войска западной коалиции, очевидно, не получится. Ситуация разворачивается непосредственно у границ бывшего СССР.

«Они попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах, а это прямая угроза уже и нашей стране, нашим союзникам, так же как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции», — подчеркнул российский президент.

Наплыв беженцев уже начался в Таджикистане. Тем временем попасть из Средней Азии в Россию достаточно просто, ведь только у Туркмении нет безвизового режима.

«Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев опять появились какие-то боевики. Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а может быть, и миллионы. Граница-то какая? Тысячи километров. Сел на что угодно, хоть на осла, и поехал по степи», — отметил Путин.

Россия может закрыть границы со Средней Азией

Если в Россию хлынут мигранты, криминогенная обстановка однозначно обострится. Об этом в разговоре с «360» заявил военный и политический аналитик, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Что касается того, как быть с миграцией из Афганистана в Среднюю Азию и Россию, это зависит от нашей дипломатии. Если примут решение, что это недопустимо, значит, будет одно из двух: либо мы потребуем, чтобы республики не допускали мигрантов, либо перекроем границы с этими республиками Константин Сивков.

Другой собеседник «360» — политтехнолог Никита Донцов — отметил, что Россию со странами Средней Азии связывает ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), то есть решать проблему нужно будет сообща. При этом Донцов уверен, что все негативные последствия получится предотвратить, так как власти предупреждены о них заранее.