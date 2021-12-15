Россию и Китай назвали друзьями после переговоров. Но это не так

За переговорам Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые прошли в более чем дружественной обстановке, наблюдал весь мир. Американское издания The New York Times даже выпустило материал, заявив, что у США, может быть, и много союзников, но у России есть Китай. Издание отметило, что между РФ и КНР сложились крепкие дружественные отношения. Правда, политологи уверены, что на международной арене ни о какой дружбе речи идти не может.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина

Владимир Путин и Си Цзиньпин сегодня завершили переговоры, которые прошли в формате видеоконференции. Беседа двух лидеров началась. В начале встречи российский президент помахал своему коллеге рукой в знак приветствия и назвал Си Цзиньпина «своим дорогим другом». Глава Китая ответил таким же жестом, а также широкой улыбкой.

По словам Владимира Путина, прошедшая встреча позволила основательно обсудить развитие российско-китайских отношений. Российский лидер подчеркнул, что эти отношения — образец межгосударственного сотрудничества в XXI веке. По его мнению, между КНР и РФ сформировалась новая модель взаимодействия, которая базируется на невмешательстве во внутренние дела государств, а также на уважении интересов друг друга.

Более того, Путин назвал координацию между Россией и Китаем на международной арене весьма тесной, а совместный подход к решению проблем — ответственным. По его словам, именно это — весомый фактор стабильности.

Также президент России отметил, что обе страны всегда поддерживают друг друга в вопросах международного спортивного сотрудничества, в том числе в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Путин подчеркнул, что надеется на самый высокий уровень зимней Олимпиады, добавив: «В Китае умеют это делать».

В конце глава России выразил надежду на скорую личную встречу с китайским коллегой. В феврале в Пекине политики должны провести переговоры и поучаствовать в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Си Цзиньпин ответил, что с нетерпением ждет «олимпийской встречи» с Путиным.

Источник фото: сайт Кремля

The New York Times о переговорах Путина и Си Цзиньпина

После этих переговоров в The New York Times даже вышла статья, в которой подчеркивался дружественный характер отношений России и Китая. При этом, по данным издания, пусть у США и много союзников, но у РФ есть КНР.

Господин Си сказал, что две страны «защищают истинное значение демократии и прав человека», согласно русскому переводу их высказываний, прозвучавших в начале виртуального саммита. Это послание, по-видимому, должно было контрастировать с «Саммитом за демократию», который Байден организовал на прошлой неделе The New York Times

В статье также упомянули, что заявление Путина о присутствии на церемонии открытия Играх в Пекине контрастирует с решением американского президента Джо Байдена бойкотировать мероприятие. Более того, позиция китайского лидера говорит об отношениях Китая к попыткам США «подружиться» с другими государствами против соперников.

Источник фото: сайт Кремля

Китай действительно друг России?

В политике слово «друг» — этот нонсенс. Каждая страна — абсолютно самостоятельный проект — и экономический, и социальный. Об этом «360» рассказал политолог, публицист Леонид Крутаков.

«Говорить здесь о дружбе — все равно, что говорить о братских народах. Братские народы могут быть только в рамках одного государства. Если мы допустили создание Украины как самостоятельного проекта, то надо понимать, что он будет строиться на собственных представлениях о будущем», — пояснил политолог.

По его словам, в отношении Китая, где совершенно другая культура, говорить о дружбе не стоит. Крутаков отметил, что нынешний союз КНР и РФ существует из-за общей угрозы со стороны США. К чему он приведет, пока неизвестно. Пока он достаточно противоестественный.

Однако политолог подчеркнул, что на данный момент по своему влиянию и значимости совместные действия России, Китая и Индии действительно сильнее, чем действия США в коалиции с другими мелкими странами. Так что недооценивать союз РФ и КНР нельзя.

Схожую точку зрения в разговоре с «360» выразил политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, в международных отношениях не так много друзей.

Друзья обычно в частной жизни. Для анализа международных отношений такой подход довольно неплохой, ведь без очарования не будет и разочарования. У России и Китая сейчас позитивные партнерские отношения, основанные на общих интересах Алексей Макаркин

В то же время, добавил Макаркин, у Китая в современном мире союзников нет. Сегодня эта страна ведет себя довольно «эластично», как сказал политолог, выстраивает отношения со многими странами и при этом не обременяет себя большой ответственностью перед ними.