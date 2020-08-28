«Повизжали, но не знают, что всплыло». Почему в США так испугались российской подлодки у Аляски

Американские военные сообщили, что российская подводная лодка всплыла около Аляски. Отмечается, что субмарину заметили в международных водах на удалении от территориальных вод США.

О появлении российской подлодки сообщили в Северном командовании Вооруженных сил США. Источник РИА «Новости» в Тихоокеанском флоте ВМФ сообщили, что возле Аляски проходил атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг». Они находились в зоне в связи со стрелковыми учениями по морской цели в Беринговом море.

Капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин напомнил РИА ФАН, что американцы внимательно следят за российским оружием и характеристиками кораблей, поэтому пропустить учения «Океанский щит-2020» не могли.

«Это достаточно крупные маневры, с привлечением приличного количества кораблей обеспечения, а на Аляске у американцев есть все: станции слежения, корабли, подлодки, ударная авиация, и над всей этой зоной летают спутники», — сказал Дандыкин, отметив, что США хотят сделать из Аляски крупный аванпост для противостояния России.

В российском ВМФ подтвердили, что присутствие подлодки «Омск» возле Аляски обусловлено учениями «Океанский щит-2020», сообщила «Российская газета». Отмечается, что руководил операцией главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, а учения производились в соответствии с международными правилами.

Источник фото: РИА «Новости» / Андрей Станавов

По информации РИА «Новости», ракетный крейсер «Варяг» и субмарина «Омск» провели в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. «Варяг» использовал противокорабельную крылатую ракету комплекса «Вулкан», а «Омск» атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой «Гранит». Оба снаряда успешно поразили цель на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно.

До этого «Омск» видели эстонцы в Финском заливе, это было 20 августа. Тогда подлодка всплыла и направилась в сторону Финляндии. А в конце июля ту же подлодку заметили шведы вблизи Скандинавского полуострова: они наткнулись были поражены ее размерами, передает «Газета.ru».

Подводная секретность

По мнению эксперта по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрия Жаворонкова, нет повода для паники. Ведь подлодкам разрешено всплывать, если они не нарушают международных договоров. В беседе с «360» предположил, что так много внимания российская подлодка привлекла, так как информация об отечественных орудиях ВМФ засекречена, тем более для СМИ.

При проведении учений тот или иной район закрывается, чтобы туда не подходили другие корабли и суда. Командование предоставляет ближайшим государствам данные о месте проведения учений, но из-за секретности американские журналисты не получили полной информации.

Вся эта история не стоит выеденного яйца, потому что у тех ребят, кому положено, эти данные есть. Местные журналисты и эксперты повизжали, поверещали, но они не знают, что там всплыло Дмитрий Жаворонков.

Источник фото: Минобороны РФ

Инфоповод

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил «360», что всплытие подлодки использовали просто как информационный повод. По его словам, американцы регулярно устраивают «истерики» по таким поводам, потому что считают, что российские военные не имеют права разведывать их территорию.

Я не знаю, есть ли там подводные лодки. Но если есть, я рукоплещу ВМФ, потому что мы должны и имеем право плавать там в нейтральных водах, где хотим, летать там, куда хотим, для обеспечения своей безопасности Франц Клинцевич.

Клинцевич подчеркнул, что для России Аляска не представляет никакого интереса в военно-стратегическом плане.

Полувековая стратегия

Член Совет Федерации от Пермского края Андрей Климов поделился с «360», что российские подлодки работают по всему Мировому океану, их задача поддерживать стратегический баланс. Это касается не только территории вокруг Аляски. Разведка субмаринами — вещь не новая. По словам Климова, это происходит уже на протяжении примерно 50 лет.