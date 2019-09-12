Российского шпиона осудили на пять лет в Эстонии. Детали его дела держатся в строжайшем секрете

Полиция безопасности Эстонии в мае этого года задержала гражданина России, имя которого не называется — известны только инициалы А. А. Его привлекли к уголовной ответственности за шпионаж. Следующие пять лет А. А проведет в тюрьме — такое решение принял Харьюский уездный суд 29 августа.

Никакие подробности уголовного дела, возбужденного против задержанного в Эстонии шпиона пока не известны. Пресс-секретарь полиции безопасности Харрис Пуусепп заявил, что все детали предъявленного россиянину обвинения еще некоторое время будут оставаться в тайне, потому что полиция пока «не закончила разбираться с зацепками, которые возникли из данного дела».

Полиция безопасности Эстонии не раскрывает не только деталей уголовного дела, но и фамилии задержанного гражданина России. Известно лишь то, что российский шпион обвиняется в совершении ненасильственных действий против Эстонии.

Источник фото: Посольство России в Эстонии / Russian Embassy in Estonia / Facebook

Харьюский уездный суд вынес решение по делу А. А. 29 августа. Обвиняемый в шпионаже пошел на сделку со следствием, поэтому заседание проходило в порядке согласительного производства.

В процессе принимали участие только подсудимый, его адвокат, прокурор и судья. Обвинение представляла госпрокурор Инна Омблер, которая имеет большой опыт в крупных делах, связанных со шпионажем.

Российского шпиона приговорили к тюремному заключению — он осужден на пять лет лишения свободы. Кроме этого суд принял решение конфисковать у А. А. 1300 евро (почти 94 тысячи рублей), которые тот получил преступным путем.

Источник фото: Посольство России в Эстонии / Russian Embassy in Estonia / Facebook

Несмотря на то, что приговор А. А огласили несколько недель назад, известно о нем стало только сейчас. Более того, подробности уголовного дела не раскрыли даже для правительства России. В связи с этим посольство РФ в Эстонии отправило властям страны запрос на получение дополнительных сведений о тех объявлениях, которые были предъявлены шпиону. Об этом диппредставительство написало в своем Facebook.

Никакой информации о том, отреагировали ли власти Эстонии на этот запрос пока нет.