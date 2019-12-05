Российского миллиардера сбила машина в Лондоне. Почему его гибель сравнили со Скрипалями и Березовским?

Российский миллиардер Дмитрий Обретецкий несколько дней назад скончался в Лондоне. Возле собственного дома его сбила машина, в результате чего 49-летний бизнесмен впал в кому. В течение недели он находился в таком состоянии, однако так и не пришел в себя. Зарубежные СМИ уверены, что смерть россиянина не случайна, и имеет какое-то отношение к «загадочной» гибели других известных личностей. Так ли это — разбирается «360».

Дмитрий Обретецкий — волгоградский бизнесмен, который основал дистрибьюторскую компанию «Магнат трейд энтерпрайз». Он был довольно влиятельным человеком в бизнесе, но в 2008 году приобрел широкую известность в России. Это произошло после того, как в сети стала вирусной фотография Дмитрия, который был заядлым футбольным болельщиком.

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На снимке Обретецкий стоит на трибуне и размахивает российским флагом, на котором написано «Волгоград» — единственный болельщик сборной России среди моря оранжевых маек фанатов сборной Нидерландов. Это фото было сделано на матче между двумя командами, который состоялся в рамках четвертьфинала Евро-2008 — в тот Россия одержала победу со счетом 3:1.

Российский бизнесмен разбогател вскоре после распада СССР. Он пробовал себя в различных видах предпринимательской деятельности, и в результате смог основать предприятие, которое по словам многих экспертов, соответствовало западному образцу и обеспечивало работой тысячи россиян. Заработав состояние, Обретецкий вместе с семьей переехал в Лондон.

Источник фото: «Первый канал» / скриншот

Случайность или убийство?

Дмитрия Обретецкого сбила машина неподалеку от его собственного дома в Лондоне. В этот момент мужчина гулял со своей собакой. По данным Dayli Mail, в ДТП участвовали сразу три автомобиля. Никаких подробностей аварии пока не известно, однако издание утверждает, что водителей этих машин не стали задерживать — следствие допросило их и отпустило.

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В результате аварии Дмитрий впал в кому. Его госпитализировали, однако все усилия врачей были напрасными — бизнесмен скончался 30 ноября, через неделю после аварии, так и не приходя в сознание.

У погибшего осталась супруга и трое детей — сын Илья и две дочери Эвелина и Татьяна. Семья Обретецкого не давала никаких комментариев по поводу происшествия, однако Life пообщался с его другом Павлом Боровковым. Он предположил, что смерть Дмитрия была не случайной — его могли убить намеренно.

«Знаете, в Лондоне люди очень аккуратно водят машины, я не исключаю тот факт, что его специально сбили», — процитировало издание его слова.

Дмитрий Обретецкий с сыном Ильей. Источник фото: Ilya Obretetskiy / «ВКонтакте»

Очередная загадочная смерть?

Американские издания также связали смерть волгоградского бизнесмена с гибелью других россиян, которые за последние два десятилетия произошли в Англии. Речь идет о Бадри Патаркацишвили, который умер в поместье возле Лезерхеда в 2008 году, Александре Перипиличном, который скончался недалеко от Вейбриджа в 2012 году, а также Борисе Березовском, тело которого обнаружили в 2013 году в Аскоте.

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Обстоятельства смерти каждого из них до сих пор достоверно не установлены, однако The Sun уверено, что они, как и ряд других убитых граждан из разных стран, имеют нечто общее. Издание обвинило Москву в причастности не только к их смерти, но и к гибели Александра Литвиненко, Скота Янга, Николая Глушкова, Гарета Уильямса, Юрия Голубева, Пола Кастла, Роберта и Стивена Кертисов, Роберта Воркмана, а также Юлии и Сергея Скрипалей.

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В тот же ряд ставят и убитого летом 2019 года в Германии гражданина Грузии Торнике Кавтарашвили, который также был известен под именем Зелимхан Хангошвили.

Однако Обретецкий, насколько известно, не имел отношения ни к каким политическим распрям. Он практически не бывал в России, не проходил свидетелем по каким-либо громким делам, не высказывался в адрес властей и не имел отношения к спецслужбам — именно этих аргументов придерживаются зарубежные СМИ, утверждая, что Москва имеет отношение к убийствам других перечисленных людей.

Кроме того, местные жители рассказали, что место ДТП имеет дурную славу — там довольно часто случаются несчастные случаи. Но, несмотря на быстрый машинопоток и отсутствие безопасной зоны для пешеходов, этот участок пользуется большой популярностью у собаководов.

Дмитрий Обретецкий с семьей. Источник фото: Ilya Obretetskiy / «ВКонтакте»

Соседи погибшего также добавили, что часто видели его на прогулке с Оскаром — так звали собаку Обретецкого, которая тоже погибла из-за ДТП.

По данным Dayli Mail, следствие продолжает расследование аварии и занимается выяснением всех обстоятельств, которые привели к гибели российского бизнесмена. Придерживаются ли они какой-то конкретной версии, пока неизвестно.