«Российское вмешательство» не дает покоя США. Демократы хотят переманить сомневающихся накануне выборов

«Предстоящие выборы — вот почему некоторые политические силы хотят напомнить избирателям о том скандале и поднимают разговоры обо всех этих теориях заговора. Это делается для того, чтобы управлять восприятием людей и подтолкнуть сторонников демократов проголосовать против Трампа», — заявил эксперт в разговоре с «360».

По его мнению, оппоненты действующего президента — демократы — никогда не откажутся от этой истории. И они уж точно не упустят случая использовать ее перед выборами. Эта тема не исчезнет из повестки в ближайшее время, уверен собеседник «360».

Эта история уже давно возымела свой эффект и разделила страну на две. Однако нынешние вбросы уже не смогут изменить чью-то точку зрения на скандал 2016 года. Эти новости направлены на тех, кто уже верит во вмешательство России в выборы. Они направлены на то, чтобы эти люди уж точно решили пойти голосовать не за Трампа Эндрю Корыбко политолог.

Что за документы?

Ранее Белый дом требовал провести перед обнародованием повторный анализ текстов, чтобы исключить наличие в них секретной информации. Однако власти все же решили обойтись без этой процедуры. Почему — решили не уточнять. По данным Politico, причиной стали призывы сторонников Трампа к главе комитета — Адаму Шиффу — опубликовать материалы.

«После более чем года ненужной задержки аппарат директора Национальной разведки завершил длительный анализ стенограмм на предмет секретности, а Белый дом прекратил настойчиво добиваться пересмотра ключевых материалов», — сообщается в заявлении пресс-секретаря комитета.

Теперь законодатели хотят как можно быстрее проанализировать полученные данные. Правда, из-за пандемии могут возникнуть некоторые задержки.

«Остается неясным, как быстро группа рассмотрит предложения разведки, однако, как ожидается, материалы, содержащие тысячи страниц, заново откроют дела, связанные с контактами предвыборной кампании Дональда Трампа с Россией», — говорится в материале газеты.

Расследованием якобы вмешательства России в выборы президента США в 2016 спецпрокурор США Роберт Мюллер занимался почти два года. В частности, он изучал вероятность сговора Москвы и Трампа. Наконец, Мюллер признал, что никакого сговора не было. Сам глава Штатов не раз опровергал подозрения в неправомерных контактах с официальными лицами России во время избирательной кампании. Москва также продолжает отвергать предположения о попытках повлиять на результаты выборов в США.