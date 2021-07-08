Российский самолет сорвал встречу премьеров на базе НАТО. Их реакция показалась наигранной

Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы прервали из-за российского самолета. Мероприятие проходило на базе НАТО на севере Литвы, где и началась суматоха. В итоге испанцы высмеяли занервничавшего Санчеса. Политологи полагают, что премьер мог привлечь внимание намеренно.

Дорогу самолетам

Через некоторое время после начала пресс-конференции на базе объявили тревогу. После этого в помещении появились военные, которые попросили высокопоставленных особ отойти в сторону. Так политики дали дорогу двум натовским самолетам, которые отправили на перехват российского.

Ролик, на котором политики быстро скрываются из поля зрения камер, активно обсуждали в соцсетях.

«Полагаю, литовскую базу пришлось эвакуировать из-за запаха, оставленного нашими политиками после того, как была забита тревога», — пошутил пользователь с ником MCB в комментариях к статье El Mundo.

«Ожидается, что аромат достигнет полуострова около 16:00. Имеется оранжевое предупреждение, рекомендуется не находиться на открытом пространстве и закрыть все двери и окна», — добавил The_future_ya_step.

«Будем надеяться, что самолет быстро вернется. Он единственный, кто может исправить катастрофу, которую он (премьер Испании — прим. ред.) создал в Испании своей халатностью: семь миллионов безработных, 120 тысяч компаний-банкротов и 100 тысяч смертей от коронавируса. Что ж, если ты останешься в Литве, тоже будет неплохо», — подчеркнул chesteer.

«Наверняка это сделано для того, чтобы привлечь внимание и сыграть роль жертвы. Этот персонаж не имеет никакого значения для русских. Думаю, они не стали бы тратить на него даже литр топлива из своих самолетов», — написал Nembo.

Наигранная реакция

Испанцы — эмоциональные люди с хорошим чувством юмора. Они умеют остро реагировать на подобные ситуации. Об этом «360» рассказал директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД РФ, руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин.

Нельзя сказать, что премьер Испании пользуется всенародной любовью. Поддержка сейчас весьма условная. <…> Его политические оппоненты, которых много, используют события, чтобы подколоть. Как раз такой случай с этим самолетом появился. Да, действительно, выглядит комично, несколько наиграно возможно Николай Топорнин.

Собеседник предположил, что сам премьер хотел привлечь к себе внимание таким инцидентом. Ведь не каждый раз прерывают пресс-конференции ради перехвата российского самолета.

Издание Mundo связало инцидент с неопознанным российским воздушным судном над Балтийским морем. По версии журналистов, это «обычные действия российской авиации». После вылета натовских истребителей пресс-конференцию продолжили.

Санчес, в свою очередь, поблагодарил пилотов «за упорную работу, которую они делают для защиты территориальной целостности Литвы». Премьер также подчеркнул, что присутствующие на мероприятии стали свидетелями «реального случая того, что происходит, что обосновывает присутствие испанских военных и семи Eurofighter в Литве».