Российский проект по борьбе с пандемией заблокировали в ООН. Дело в предвзятом отношении к Москве?

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали в ООН проект резолюции России о борьбе с COVID-19. При этом за принятие документа выступали 28 стран. Проект призывал помочь наиболее пострадавшим странам, а также отказаться от торговых войн и санкций. Почему ряд государств оказался против этих мер?

Кто успел, тот и сел

Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, которая призывает к усилению международного сотрудничества в борьбе с пандемией. Текст документа подготовили Норвегия, Швейцария, Сингапур, Лихтенштейн и Гана. Его соавторы — 188 государств из 193 членов Генассамблеи. Об этом в разговоре с «360» напомнил представитель Пиратской партии Германии Грегори Энгельс.

Источник фото: documents-dds-ny.un.org

По его словам, обычно в ГА ООН голосование проходит простым большинством. Сейчас же в условиях удаленной работы решение должно быть единогласным. Именно так и произошло с документом, указанным выше. В нем говорится о поддержке наиболее пострадавших и слабых стран, о решении работать с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), о совместной работе государств и так далее. Государства все вместе выступили очень уверенно, считает Энгельс. Он отметил, что это решение первое в ООН по пандемии COVID-19.

«Россия, Венесуэла, Центрально-Африканская Республика, Куба, Никарагуа и… все… также предложили резолюцию, которую изначально планировали обсудить. Но уже приняли другой документ. Стало очевидно, что по тексту российской резолюции соглашения не будет. Голосование отменили. Она не прошла», — заявил Энгельс.

Собеседник «360» отметил, что в российскую версию документа добавили вопрос санкций, которые Москва предложила отменить. «Понятно, что Россия страдает от санкций, Куба тоже. Но в этой ситуации с этой темой стоит повременить. Сейчас все же главную роль играет вопрос пандемии», — заявил Энгельс.

Источник фото: documents-dds-ny.un.org

Он подчеркнул, что ничего плохого не случилось. Резолюция по борьбе с СОVID-19 принята, всеобщая работа идет. Снимать или нет торговые санкции, будут решать в общем порядке по мере необходимости.

«Политизированный подход»

В российской же дипмиссии отметили, что проекту воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС. Более того, в общей сложности авторами документа стали все-таки еще 28 государств, помимо России.

«Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — добавили в российском постпредстве.

Теперь дать отпор пандемии будет сложнее. Поэтому Москва хотела бы в письменной форме получить аргументы блокирования проекта.

«При этом мы бы хотели и были бы рады избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные, ничего не дадут для понимания большинства государств-членов», — добавила российская сторона.

Несмотря на блокирование проекта, Москва продолжит свою работу с единомышленниками и рассчитывает, что все заинтересованные государства присоединятся к этому процессу.

Тем временем количество подтвержденных заражений COVID-19 в мире превысило миллион человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Лидерами по числу заболевших остаются воспрепятствовавшие резолюции США (более 257 тысяч). На втором месте находится Испания (более 117 тысяч). На третьем — Италия (более 115 тысяч). На четвертом — Германия (более 89 тысяч). Китай, с которого началась пандемия, смог начать контролировать ситуацию и переместился на пятое место по числу больных COVID-19 (более 82 тысяч). Количество зараженных коронавирусом в России — более четырех тысяч человек.