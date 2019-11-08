Российский опыт Нотр-Даму: какая помощь нужна Франции при реставрации

Франция попросила Россию помочь в восстановлении пострадавшего из-за пожара собора Парижской Богоматери. Скорее всего, туда отправятся сотрудники специализированных организаций при Минкультуры. У них большой опыт реставрации деревянных и каменных сооружений.

Франция пришлет России официальное приглашение поучаствовать в восстановлении Нотр-Дама. Об этом РИА «Новости» рассказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Сразу после пожара Кремль предложил французским властям помочь с восстановлением собора. Переговоры по этому вопросу продолжались несколько месяцев. По мнению Швыдкого, приглашение российских специалистов говорит о признании достоинств отечественной науки.

Не материально, а физически

Первый зампред комитета Владимир Бортко подчеркнул, что собор Парижской Богоматери не только французское, но и всемирное достояние. И абсолютно правильно, что Москва предложила помощь в его восстановлении.

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«Конечно, мы не должны быть главными строителями, но участие будет правильным, на мой взгляд. Это не только французская историческая и культурная ценность, но и ценность всего мира», — заявил Бортко.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев пояснил «360», что если речь идет о материальном вкладе России в восстановление собора, то идея ему не очень нравится. В нашей стране достаточно исторических сооружений, требующих реставрации.

«Но если речь идет об экспертной помощи либо о выполнении каких-либо работ, в которых российские специалисты обладают уникальной компетенцией, то я решительным образом поддержал такого рода помощь. Ведь речь идет об объекте всемирного наследия», — подчеркнул он.

Уникальный опыт

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала «360», что приглашение говорит о том, что в России накоплена обширная база методик реставрации каменных и деревянных сооружений, древних росписей, белокаменной кладки и так далее.

«Есть уникальные технологии, разработанные нашими реставраторами, накоплен большой опыт. Думаю, наши реставраторы, безусловно, будут полезны при таких работах», — добавила парламентарий.

Вероятнее всего, к восстановлению привлекут сотрудников Министерства культуры. В ведомстве есть специализированные организации, занимающиеся разными видами реставрации. А сроки начала и то, какие конкретно работы проведут россияне, прояснится после подписания соглашения между министерствами двух стран. К слову, переговоры по этому поводу длились недолго, считает Драпеко.

«Я не думаю, что они долго не соглашались (принять помощь — прим. ред.), думаю, они выбирали специалистов по всему миру. ЮНЕСКО наверняка в этом участвовало», — заключила она.

Пожар в Нотр-Даме

Крупнейший в истории собора пожар, спровоцировавший обрушение одного из шпилей, произошел вечером 15 апреля. Здание и размещенные в нем произведения искусства не пострадали. Причиной возгорания называют нарушения при проведении реставрационных работ.

Сбор средств на восстановление собора начался в апреле, почти сразу после пожара. Специалисты подсчитали, что на это понадобится около 850 миллионов евро. Спустя два месяца удалось получить лишь 9% от суммы — 80 миллионов евро. Некоторые спонсоры и муниципалитеты начали отказываться от участия, сочтя, что кампания успешна и без их участия.

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет. Однако эксперты предостерегли главу государства от поспешности. По их мнению, необходимо тщательно оценить ущерб, подобрать оптимальные методики реставрации и лишь затем приступать к работе.