Животных посадят на российский корм. Запрет на ввоз зоопитания сравнили с маркетинговой войной

В Россию запретили ввозить корма для животных из некоторых стран Европы, а также США и Канады. Под запрет попали специальные лечебные корма, у которых нет отечественных аналогов. При этом особое питание жизненно необходимо многим животным. Но ветеринары уверены, что нишу быстро заполнят другие производители. А пока хозяевам животных остается закупать впрок еду для питомцев и создавать петиции в надежде на отмену запрета.

Россельхознадзор на неопределенное время запретил ввоз кормов для домашних животных. Под запретом оказались производители из Германии, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Чехии, Литвы, Канады, Эстонии и Латвии. За кордоном остались сухие корма, консервы и даже корм для рыбок, написала «Газета.ru».

Поводом для запрета стали незарегистрированные ГМО-компоненты в кормах для сельскохозяйственных животных. Ведомство решило не мелочиться и перекрыло поставки из стран-нарушительниц для всех питомцев. При этом Россельхознадзор заявил, что не ожидает дефицита кормов после ограничения, сообщил «Интерфакс».

Хозяева собак и кошек бьют тревогу: дело касается также жизненно необходимых лечебных и диетических кормов. Люди создали электронную петицию с требованием отмены запрета, но откровенно признаются, что шансы невелики. Им остается скупать пока еще наличествующие в продаже импортные спецкорма.

Вакуума не будет

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с «360» отметил, что рынок кормов для животных довольно обширен и исчезновение каких-то определенных марок тут же компенсируют новые производители. По словам эксперта, подобные запреты больше напоминают маркетинговые войны.

«Ведь всегда эти корма проверяли, периодически тестировали — и вдруг, в один момент рецептура показалась неуместной? Это вполне может быть просто борьба за рынок. Ведь на сегодня это многомиллиардная индустрия, любой производитель хочет туда не просто зайти, но и закрепиться. Так что вакуума не будет», — заверил Михаил Шеляков.

Он добавил, что добровольно и в трезвом уме никто с рынка уходить не станет. Если нарекания вызвали какие-то определенные компоненты, то производитель, скорее всего, просто уберет их из корма и адаптирует его для России. При этом врач уточнил, что нельзя однозначно сказать, что отечественные корма хуже зарубежных аналогов.

«У нас есть странная классификация: качество корма определяют количеством белка. Бывает, животное начинает болеть и страдать при употреблении высокобелкового корма. А при переходе на корм экономкласса, в котором, казалось бы, ничего полезного нет, чувствует себя прекрасно», — привел пример Михаил Шеляков.

По словам эксперта, нет хороших или плохих кормов, есть подходящие и неподходящие. Ведь и среди людей есть вегетарианцы, которые стали таковыми не из каких-то убеждений, а просто потому, что чувствуют себя хорошо. И с животными то же самое. Конечно, бывают узкоспециализированные корма, аналоги которых трудно найти, но возможно, заверил ветврач.

Другая философия подхода

Зоопсихолог, специалист по домашним животным Мирослав Волков рассказал «360», что даже если запретят все корма, это не станет большим ударом. Найдутся люди, которые будут делать натуральные аналоги, создавая своеобразные рационы: готовить потроха, кусочки мяса, кашу — замораживать и продавать.

Эксперт отметил, что подобный бизнес существует уже сейчас — свои услуги предлагают легальные и полулегальные компании. Так что выход будет. А вот зообизнес получит удар, так как компании, занимающиеся дистрибьюцией, просто останутся не у дел, люди будут вынуждены искать другую работу.

«Но есть некоторые животные, в том числе и хронически больные, которым требуются только специализированные лечебные ветеринарные корма. Например, у кота цистит, почечная недостаточность и пищевая непереносимость какого-либо ингредиента», — пояснил Мирослав Волков.

По словам зоопсихолога, подобрать такому животному подходящий рацион достаточно проблематично. И владельцы выбирают лечебные корма, более дорогие, но подходящие их питомцам по составу и качеству. Однако сейчас их выбор значительно сокращается.

«Нельзя сказать, что российские корма низкокачественные. Не думаю, что кто-то выставил бы на рынок откровенно некачественный товар. Можно говорить только, подходят они или нет конкретным животным. Действительно, корма условно в маркетинге подразделяются на несколько видов классов и так далее исходя из разных параметров», — сказал эксперт.

Мирослав Волков уточнил, что корма, которые разрабатываются в России, технически чаще всего недотягивают до того уровня, который есть у иностранных производителей. Но опять-таки это не уровень качества вроде «поел и отравился», а уровень тонкостей изготовления, нюансов отбора сырья, рецептуры, да и в принципе философия подхода.