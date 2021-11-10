Российский киберспортсмен выиграл миллион долларов и сделал предложение подруге. Теперь ее ненавидят

Кирилл Михайлов — один из самых дорогих киберспортсменов России. Недавно он привел свою команду к победе на престижном турнире и выиграл миллион долларов. С наградой в руках он сделал предложение своей девушке, которое услышал весь мир, — и получил согласие. А потом на невесту обрушились с травлей и обвинениями в меркантильности.

Российско-украинская киберкоманда Natus Vincere выиграла главный турнир по CS: GO — PGL Major Stockholm — и получила миллион долларов призовых. Во время награждения капитан команды Кирилл Михайлов, играющий под ником Boombl4, сделал предложение своей девушке.

«Я знаю, что моя девушка в Москве смотрит это сейчас, и у меня есть всего один вопрос: „Ты выйдешь за меня, Лика?“», — сказал он в микрофон на английском языке под бурные аплодисменты.

Девушка ответила на вопрос через Instagram — в Stories.

«Да, да, да, да! Конечно, да! Миллиард раз да! Я тебя обожаю, любимый Boombl4! Лучший мужчина на всем белом свете!» — написала она.

Источник фото: Instagram

Кто такой Boombl4?

Кирилл Михайлов родился 20 декабря 1998 года в Москве. Сейчас ему 22 года, а в социальных сетях он известен как киберспортсмен и капитан российско-украинской команды Natus Vincere. Псевдоним у него Boombl4, а фанаты обращаются к нему по кличке Бумыч.

В мире киберспорта о нем заговорили в 2018 году, когда команда Quantum Bellator Fire, в которой состоял Михайлов, начала показывать большие успехи на разных турнирах. Позже всех игроков команды, кроме него, отправили в запас. Михайлов стал капитаном, а вокруг него, по сути, построили новую команду. Там он играл до мая 2019 года, пока не был переведен в Natus Vincere.

Позже гендиректор Winstrike Ярослав Комков сказал, что его трансфер был самым дорогим в истории российского киберспорта.

А уже в 2021 году он привел команду к победе на главном турнире по CS: GO — PGL Major Stockholm.

Источник фото: https://www.instagram.com/boombl4/

Лика — девушка Бумыча

Помимо успехов в сфере киберспорта, у Бумыча все отлично складывается и на личном фронте. Вот уже более полутора лет у него есть девушка по имени Лика. Если верить описанию ее профиля в Instagram, то она молодой семейный врач. Сейчас ей 26 лет.

На своей личной странице Лика открыто рассказывает о своей жизни. Например, она призналась, что бросила университет после первого курса, а уже в 18 лет забеременела от парня, с которым познакомилась во «ВКонтакте».

Источник фото: https://www.instagram.com/liqueen.offi/

По словам Лики, она не хотела рожать раньше 30 лет, но парень уговорил ее оставить ребенка. Через два года он ее бросил и отказался от родительских прав, а Лика стала матерью-одиночкой.

«Пришлось справляться, но у меня крепкая любимая семья, родители и брат. Мне далось это легко. Я родила в 19, и у меня самый здоровый ребеночек и офигенная фигура после родов», — писала девушка под одним из своих постов.

Источник фото: https://www.instagram.com/liqueen.offi/

Лика признавалась, что после произошедшего желание строить семейную жизнь у нее отпало: она хотела жить для себя и своего ребенка. По ее словам, все изменилось с появлением Кирилла Михайлова.

«А потом я снова влюбилась. Гораздо сильнее! А когда влюбляешься, то автоматически появляются мысли о семье. К чему это я: никогда не отчаивайтесь и не сдавайтесь!» — призвала она своих подписчиков.

В ее аккаунте также можно найти несколько фотографий с ребенком, в основном же она публикует кадры с собой. Лика посещает фотосессии, ходит в спортзал и строит большие планы по поводу своей карьеры. Она намерена сильно вкладываться в свой TikTok и Instagram, а также хочет открыть собственное дело. Правда, с тем, каким оно будет, Лика пока не определилась. Среди вариантов девушка называла открытие ресторана, салона красоты или создание собственного бренда нижнего белья.

Почему поклонники против?

Со стороны кажется, что у Кирилла и Лики все хорошо и оба взволнованы новым этапом в отношениях. Невеста у себя в Instagram выложила видео с моментом предложения, а также сопроводила его большим текстом. Она написала, что ни один мужчина до этого такого не делал и ни у кого бы духу на это не хватило.

«За это в том числе я и люблю тебя, Кирилл! Не верю, что есть хоть кто-то, похожий на тебя! Мы как два безумца. Как Ромео и Джульетта. Даже если весь мир будет против нашего союза, мы не остановимся», — гласила подпись.

Источник фото: Instagram

В конце Лика пообещала, что у их сказки будет счастливый финал. Однако поклонники их радость не разделяют, а если открыть комментарии под последним постом Бумыча в Instagram, то помимо поздравлений с победой там можно найти десятки пожеланий поскорее расстаться с девушкой.

«Братик, ты достоин лучшего. Не нужна она тебе, поверь», — написал crapdosis.

«Друг, одумайся», — гласил комментарий china.child_.

А пользователь с ником lolitafortres заявил, что делать предложение Лике было ошибкой.

«Поздравляю всю вашу команду с такой важной победой в вашей жизни, но не могу понять, зачем ты сделал предложение этой абьюзерше? Дружище, кидай ее. Не делай глупостей», — призвал еще один поклонник с ником goose.official1.

Большинство таких комментариев вызваны тем, что поклонники киберспортсмена считают, что Лика использует его ради денег.

«Зря ты, конечно, предложение сделал, ты не понимаешь, что она ради денег с тобой? Очнись, пока не поздно! Она с тобой рассталась, а как только ты выиграл — сразу вернулась и дала согласие. Взрослый же человек, не будь таким наивным!» — призвал комментатор tetya_beatris.

Расставание Бумыча и Лики

Подозрения связаны с тем, что в октябре пара уже расставалась, о чем сообщала в своих социальных сетях. Лика писала, что они разошлись с Кириллом, но сохранили дружбу и общение. Она рассказывала, что ее сердце разбито и что ни один парень больше так сильно не вскружит ей голову.

«Жаль, что у нас ничего не вышло. Мы оказались очень разные. Это я решила расстаться. Теперь вместо парня у меня будет работа, Instagram, TikTok и собственное дело, которое я постараюсь открыть, прилагая максимальные усилия. У меня нет помощников. Буду делать все сама и делиться с вами своими успехами», — обещала девушка.

Она также отмечала, что Кирилл был лучшим из «немногочисленных бывших», хоть и был ей не парой. Параллельно с этим Лика сетовала на то, что на нее уже тогда все «накинулись, как на разводилу». Чтобы прояснить ситуацию, она даже написала отдельный пост, в котором рассказала, что у ее родителей есть квартира, дом и семейный бизнес в Москве. Сама она — дипломированный врач, и чужие деньги ей не нужны.

«Обидно, когда некоторые из вас пишут, что мне нужны от него бабки. У нас у каждого свой бюджет. Я чужого никогда не возьму. Я очень гордая. Кирилл подтвердит», — подчеркивала девушка.

Бумыч тоже писал о своем расставании с девушкой, но пост свой вскоре из Instagram удалил, но его текст сохранился на просторах «ВКонтакте». В своем тексте он признался, что потерял человека, ради которого хотелось просыпаться и каждый день добиваться новых вершин.

«Я многочисленно пытался решить все проблемы, которые у нас возникали, но, к сожалению, вместо того, чтобы решать их, она решила все закончить и убежать от них. Для меня это равносильно сдаться, а сдаются только слабые люди. Я прекрасно знаю себя и никогда не влюблюсь в слабого человека, и я знаю, что она сильная, умная и талантливая девушка», — говорил Кирилл.

По его мнению, Лика испытывала проблемы, в которых ей нужно было разобраться самостоятельно, и он с этим ничего сделать не мог. Кирилл писал о том, как скучает и не может до конца осознать, что все, чем он жил последние полтора года, закончилось.

«Моя нынешняя жизнь и цели — это заняться собой и продолжать делать то, чем я занимался всю свою жизнь, стараться становиться лучшим в своем деле. Совсем скоро меня ждет один из самых важных турниров для меня и моей команды», — гласил пост.

Парень также обещал фанатам, что произошедшее не повлияет на его игру и желание тренироваться и побеждать. В этом плане Кирилл не соврал, ведь NAVI вскоре стали победителями турнира.

А незадолго до этого Лика, похоже, разобралась со своими проблемами, потому что на ее странице появилось совместное фото с подписью: «Мы с Кириллом вчера встретились, отдохнули, поговорили. Королева дала понять, что очень жаждет победу на мэйджоре». Спустя некоторое время девушка удалила пост, писал сайт CQ.ru.

Однако после предложения руки и сердца сомнений не осталось — ребята воссоединились. И пока одни их поздравляют с помолвкой, другие пытаются уличить Лику в корыстных мотивах. Похоже, не выдержав негатива в социальных сетях, девушка сделала свой аккаунт в Instagram приватным. Ни она, ни Кирилл ситуацию пока не комментировали.