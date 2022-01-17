Ростовский каскадер Евгений Чеботарев совершил смертельный трюк. Он пролетел через автомобиль на скорости 80 километров в час. Это не первый раз, когда Чеботарев рискует жизнью: три месяца назад он сломал позвоночник, но теперь снова снимает видео, которые в любой момент могут закончиться смертью или критическими травмами.

Каскадер Евгений Чеботарев показал свой новый жуткий трюк. На скорости 80 километров в час он пролетел через лобовое стекло маршрутки и остался жив. По заявлению самого Чеботарева, он стал первым в мире, кто решился на такое.

Каскадер пролетел через весь автомобиль длиной 6,8 метра. Внутри сидел не только водитель, но и еще три человека у окон друг за другом, остальные сиденья были сняты. Чеботарев прошел насквозь через лобовое стекло и вылетел в открытые задние двери маршрутки, не задев никого из пассажиров.

Расчеты и опыт

Чтобы выполнить трюк без риска для жизни, лобовое стекло сняли, а сам каскадер лежал на специально собранной конструкции на определенной высоте. Перед столкновением с автомобилем Чеботарев немного подпрыгнул, чтобы не задеть машину.

Причем из экипировки, судя по видео, на нем были только шлем, наколенники и мотоботинки, которые спасли каскадеру пятку. В этом он признался сам в Stories в Instagram. Оказалось, что во время выполнения трюка Чеботарев немного задел ногой раму лобового стекла — там осталась вмятина, а сами ботинки треснули.

Источник фото: Instagram

Каскадер и вице-президент Международной академии трюка (США) Игорь Панин рассказал «360», что подобные трюки известны, но головой вперед в машины обычно не влетают.

«У каскадеров есть подобный трюк, но мы там ногами входим в лобовое стекло на ходу. Его делали и 10, и 20 лет назад. Здесь автобус был без лобового стекла. Конечно, если что-то делать неправильно, это опасно, а так никакого криминала нет», — уверен он.

Получился трюк у Чеботарева, по мнению Панина, как раз благодаря большому опыту. Серьезная скорость автомобиля в этой ситуации была необходима, чтобы трюк был безопасным.

«Если маленькая скорость, он останется в машине, его по инерции выкинет и завернет. Если водитель в последний момент не вильнет, все хорошо. А так для него расчеты — это практика и опыт. Уже знаешь, где подпрыгнуть, где стоять, где шевелиться вообще нельзя», — заключил он.

Не первый трюк

Трюк с лобовым стеклом стал для Евгения Чеботарева 71-м. Осенью 2021 года каскадер сломал позвоночник, когда пытался перелететь водоем за рулем машины. Он смог преодолеть 40 метров, но приземление оказалось жестким.

Позднее Чеботарев показал съемку трюка из салона авто.

«Даже крепление камеры не выдержало удара. Вся ошибка в том, что я использовал обычное сиденье, вот и причина вертикального люфта, что привело к компрессионному перелому позвоночника», — объяснил он.

После травмы каскадер все же продолжил снимать рискованные ролики. По его словам, врачи поставили его на ноги всего за два дня.

На одном из видео Чеботарев держал на голове пятилитровую бутылку с водой. В это время над ним пролетал мотоциклист, чтобы сбить эту бутылку колесом.

До этого он прыгал на движущемся автомобиле через препятствия, устраивал на съемочной площадке зрелищные аварии. Например, он вел на лобовое столкновение два автомобиля «Жигули», прыгал через качающуюся бочку в воду, а также через кольца на движущейся машине.