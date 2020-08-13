На фоне коронавируса федеральная задолженность правительства превысила ликвидные активы. Но рост долгов — признак вливаний в экономику, пояснили финансовые эксперты. Так что это не угрожает благосостоянию страны и россиян.

С 2019 года Россия жила без чистого долга, но к июлю размер активов правительства стал меньше федеральной задолженности на 1,55 миллиарда рублей, сообщил РБК. В первом квартале рублевые и валютные депозиты федеральных органов управления в ЦБ и коммерческих банках составляли 17 триллионов рублей. Федеральный госдолг, состоящий из государственных гарантий, внутреннего и внешнего займов, был 14,5 триллиона.

Во втором квартале депозиты снизились на 3,8 триллиона, из них 2,1 триллиона задействовали на покупку Сбербанка правительством. За счет ликвидных активов Минфин компенсировал выпадающие из бюджета нефтегазовые доходы, направлял средства на антикризисную поддержку бизнеса и населения. Все это снова привело к появлению чистого долга у России.

«Идет увеличение долговой нагрузки в рамках антикризисной поддержки, а второй факт — это увеличение дефицита федерального бюджета и, как следствие, снижение остатков свободных размещенных средств в банковской системе», — отметил главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин.

О чем идет речь

По всей видимости, за термином «чистый долг» понимают задолженность федерального бюджета, пояснил «360» экономист, доцент РЭУ имени Плеханова Владимир Колмаков. Существование «положительного чистого долга» — нормально, а отрицательное его значение, о котором говорили в 2019 году, как раз нормой не было.

«С экономической точки зрения это выглядит так: у вас есть среднесрочные и долгосрочные обязательства, вы привлекаете кредиты и займы, и эти же деньги вы потом кладете в банк на депозиты по меньшей процентной ставке. То есть экономическая целесообразность займа подрывается. Такие деньги на счетах лежать не должны», — сказал Колмаков, уточнив, что размер займа к ВВП — 12,2%. То есть соотношение долговой нагрузки к доходам бюджета хорошее.

Задолженность федерального правительства — это не долг самой России, сообщил «360» советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития Сергей Улатов. А то, что показатель «положительный», означает, что активы правительства стали ниже размера обязательств перед кредиторами по всему миру.

«В России в рамках пандемии и ее влияния на экономические, бюджетные процессы произошло достаточно серьезное выпадение доходов, рост расходов, что привело к дефициту. И правительству пришлось занимать больше, чтобы профинансировать этот дефицит», — сказал Улатов.

Долговой плюс

Из-за кризиса расходы государств из бюджетов на рефинансирование стимулирующих мер поддержки были огромными. Практически всем странам приходится занимать деньги. Если уже имеющиеся долги небольшие, процентные ставки по ним низкие, то страны имеют возможность «выгодно» дозанять денег, рассказал «360» инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Россия здесь не исключение.

Рост обязательств — следствие того, что в экономику вливают заемные средства. И это хороший для страны знак. Государства занимают такими темпами, чтобы процентные расходы и прирост долга компенсировались ростом экономики. То есть формально отдавать деньги не придется.

«Вы же направляете эти средства куда-то, тратите, стимулируете ее рост. Экономика, соответственно, растет. А объем займа может оставаться прежним. Но относительно экономики он будет снижаться. Грубо говоря, у вас была зарплата 10 тысяч рублей, а долг — 100 тысяч. Зарплата стала 100 тысяч, и долг остался 100 тысяч. То есть долговая нагрузка снизилась, но долг для этого гасить необязательно», — заключил Нигматуллин.

Разные категории

Некоторые СМИ использовали понятие «чистый госдолг» России, но в экономике этого термина нет, подчеркнул Нигматуллин. Да и сравнивать общий размер кредитов и займов, например с ликвидными золотовалютными резервами, некорректно. Они относятся к разным финансовым категориям. Резервы не деньги в казне. Это средство монетарной политики, а не бюджетный фонд.

С 2014 года в России таргетируется инфляция, а курс рубля плавающий. Странам с такой экономической моделью золотовалютные резервы без надобности. Их не нужно использовать именно из-за плавающего курса нацвалюты, который регулирует платежный баланс. В Еврозоне и США они составляют менее 1% от ВВП. Постепенно то же самое произойдет и в России. Сейчас ее золотовалютные резервы составляют 591 миллиард долларов, или 34,8% ВВП.

«Обычно золотовалютные резервы в таких случаях конвертируются в фонды правительства. Вот фонд Норвегии не является золотовалютным резервом как таковым. Это просто фонд, где деньги могут быть не просто в виде золота ради ликвидности или в облигациях, а инвестируются в какие-то активы и приносят прибыль», — добавил Нигматуллин.