Западная пресса подвергла критике США за их двуличное отношение к Украине. С одной стороны, Байден осудил спецоперацию и ввел санкции. С другой, решил не отказываться от российской нефти. По мнению иностранных журналистов, Штаты подставили и бросили Украину на произвол судьбы. Все из-за того, что Вашингтон заигрался в мирового полицейского и забыл рассчитать собственные силы.

Вопрос нефти

Как сообщила Daily Mail, Джо Байден умудрился разгневать своими действиям даже демократов. На пресс-конференции президента спросили, собирается ли он запрещать российскую нефть, но получить внятного ответа от него не смогли. Его представители заявили, что такой запрет увеличит цены на автозаправках и напрямую затронет жизни американцев, поэтому пока Штаты не планируют ничего такого делать.

Пресс-секретарь Джен Псаки, заявила, что Белый дом не поддерживает запрет на импорт российской нефти. И это при том, что даже спикер палаты представителей Нэнси Пелоси присоединилась к призывам прекратить покупать топливо у России.

Позиция Байдена возмутила политика Джо Манчина, возглавляющего сенатский комитет по энергетике. Он заявил, что при производстве 650 тысяч баррелей в день продолжать покупать топливо у России — это смешно и совершенно нелепо.

«В то время как американцы осуждают происходящее на Украине, Соединенные Штаты продолжают разрешать импорт из России более полумиллиона баррелей сырой нефти и других нефтепродуктов в день», — процитировал его The Blaze.

Он подчеркнул, что продолжать просить другие страны делать то, что они могут сделать и сами — лицемерно, а полагаться на российскую энергию во время конфликта на Украине — бессмысленно.

Читатели Daily Mail тоже уличили США в двойных стандартах и неискренности.

«США лицемерит. Заставили Европу отказаться от российского газа: чтобы самим больше получать», — написал пользователь Anti-Christ.

А Marat III заявил, что Палате вообще наплевать на Украину, американские семьи и производство энергии в США. Политики просто пытаются обвинить Путина в заоблачном росте цен на энергию. Однако этот процесс начался задолго до российский спецоперации, и спровоцировали его демократы.

Обманули и предали

На чешском портале Haló noviny вышла авторская колонка, в которой Запад обвинили в предательстве Украины.

«США и другие западные страны манипуляциями и обманом заманивали Украину в ЕС и НАТО, сделав врагом России. А когда кризис обострился, предали ее. Они цинично заявили, что не помогут ей военными силами, а будут поддерживать морально и максимум отправят оружие. Они сдали ее России», — гласила статья.

Ее автор задался риторическим вопросом: «Почему они не оставили Украину в покое раньше?». При таком раскладе дел сегодня она могла бы мирно сосуществовать с Россией и западными странами. Ответить на этот вопрос однозначно сложно, потому что к нынешнему кризису привел целый ряд исторических факторов.

В статье отмечалось, что в последние 30 лет международное право войнами нарушали только США вместе с другими западными странами. Например, когда начинали незаконные войны в Югославии в 1999 году и в Ираке в 2003. Российскую спецоперацию в Европе и Штатах тоже рассматривают как вооруженный конфликт, и тот факт, что Россия пошла на такой шаг, тоже говорит о многом.

По мнению Haló noviny, происходящее на Украине должно послужить уроком на будущее для всех стран. Государства должны понять, что нельзя никого дискриминировать, важно поддерживать хорошие отношения со всеми странами, а также не следует во всем полагаться на «ненадежный и эгоистичный Запад».

Особая ответственность Штатов

Global Times также указал на колоссальную роль США в украинском кризисе. По мнению портала, именно НАТО, возглавляемая Штатами, держала в своих руках ключ к разрешению конфликта.

«Как сказала в интервью бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард, „Байден может очень легко предотвратить войну с Россией, дав гарантию, что Украина не станет членом НАТО“. То, что она сказала, было абсолютной правдой, но основные СМИ США, к сожалению, не только выборочно игнорировали эту правду, но и сознательно эксплуатировали и потребляли страдания украинского народа», — говорилось в материале.

В развитии украинского вопроса существуют чрезвычайно сложные исторические и практические факторы, а любая попытка упростить этот исторический нарратив часто имеет корыстные или даже злые мотивы. Авторы статьи призывают не забывать, что и у России, и у Украины есть стремление вести переговоры, а возможность политико-дипломатического решения вопроса все еще существует.

«Решение российско-украинского конфликта не должно быть монополизировано Западом, а должно быть передано международному сообществу», — подчеркнул портал.

По мнению Global Times, Европа стоит на перекрестке войны и мира, а за стол переговоров сели представители России и Украины. Всем сторонам следует проявить больше терпения, постараться создать условия для примирения, а не превращать переговоры в очередное поле битвы за корыстную выгоду. Вашингтон, в частности, должен взять на себя «особую ответственность», вместо того чтобы продолжать быть источником хаоса.

США войны не по силам

Еще одна колонка от Glоbаl Тimеs указала на то, что США в принципе сейчас войны не по силам, но они не готовы это признать.

«Вашингтон не уверен, что сможет выиграть хотя бы одну региональную войну. Доказательством тому является заявление США о том, что они не отправляют свои вооруженные силы на передовую на Украине. Можно привести еще много примеров — погрязнуть в конфликтах во Вьетнаме, Афганистане…и не заявить о победе ни в том, ни в другом», — гласила статья.

Даже исключая Россию из системы SWIFT, Штаты на самом деле действовали очень осторожно и обходили стороной российские банки, связанные с энергетическим сектором. Как с таким сверхосторожным и малодушным подходом США могут пытаться убедить кого-то в том, что им по силам выиграть хоть какую-то войну?

Запад переоценил свои силы

О том, как США переоценили свои силы, написал и Daily Caller. Спецоперация России на Украине пошатнула уверенность США в том, что они могут действовать в роли «мирового полицейского». Это стало настоящим шоком для системы уютного «международного порядка, основанного на правилах», которые десятилетиями убеждал Запад в том, что такие вещи, как неприкрытая агрессия, — это пережитки прошлого.

Запад продолжает цепляться за слепую веру в то, что дипломатия слишком развита, глобальная экономика слишком переплетена, технологии слишком продвинуты, чтобы допустить затяжной разрушительный конфликт. Вместо того, чтобы понять, что их точка зрения — это неверный взгляд на взаимодействие между странами, они пытаются объяснить происходящее «сумасшествием Путина».

«Он знал, что США не будут напрямую вмешиваться, чтобы помочь Украине всего через несколько месяцев после катастрофического ухода из Афганистана. И он сделал ставку на то, что Европа воспрепятствует любым попыткам введения действительно парализующих санкций из-за зависимости Центральной Европы от российского природного газа. Конечно же, в то время как российские банки подвергаются суровым санкциям, реальное богатство России — нефть и природный газ — продолжает течь», — говорилось в статье.

Автор отметил, что такую большую, мощную и богатую ресурсами страну, как Россия, практически невозможно по-настоящему изолировать. Всегда найдутся покупатели, желающие поддержать ее как бастион против Запада. Тот же Китай подписал крупную энергетическую сделку с Россией менее чем за месяц до спецоперации и увеличил экспорт других российских товаров сразу после ее начала.

Daily Caller добавил, что было глупо ожидать, что противники США или даже нейтральные восходящие державы «будут играть по правилам, которые Запад создал для выгоды Запада». Китай, Индия, Россия и многие другие мировые державы будут действовать так, как выгодно им.