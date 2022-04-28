Российские войска перемалывают украинских боевиков и националистов

Российские военные продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине. Они постепенно продвигаются вперед, перемалывая боевиков и националистов. Бойцы действуют шаг за шагом, что позволяет сохранять жизни. Об этом заявил военный эксперт Борис Джерелиевский. Далее — прямая речь собеседника «360».

Ход спецоперации

Спецоперация продвигается так, как она должна продвигаться. Что можно отметить из происходящего в последние дни? Наши вооруженные силы начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре.

Я думаю, что это совершенно необходимое решение в силу того, что Запад осуществляет сейчас массовые поставки вооружения, в том числе и тяжелого, которое может перевозиться только с помощью железнодорожного транспорта. Поэтому вопрос реализации этих перевозок становится сейчас приоритетным.

Кроме того, были нанесены удары по скоплению боевиков. Это те места, где пытались создавать резервы, в том числе для фланговых ударов по нашим наступающим войскам, которые сейчас стремятся замкнуть донецкий котел. И тем нашим вооруженным силам, что действуют на южном направлении. В данном случае, это тоже держится под контролем. Как только возникают такие групповые цели, они сразу же нейтрализуются.

Соответственно, наносятся удары по складам ГСМ, чтобы оставить без горючего технику нацистов. Кроме того, наносятся удары по складам уже доставленного западного оружия, которое чаще всего находится в районе железнодорожного сообщения. Как мы видим, у них возникло такое ноу-хау, как прятать технику и вооружение в заводских цехах, как это произошло на запорожском алюминиевом заводе, по которому был нанесен удар и техника в ангарах была уничтожена.

Источник фото: РИА «Новости»

Что касается действий в Донбассе, то там наши войска действуют по следующей схеме. Они не торопятся, как правило, сначала изучается местность с помощью беспилотников. По обнаруженным целям наносятся удары, после этого выдвигается разведдозор.

В том случае, если он обнаруживает неуничтоженные позиции националистов, разведдозор оттягивается, вступают в дело артиллерия и авиация. Наносятся бомбо-штурмовые удары по позициям противника.

После этого опять все повторяется по той же схеме, если сопротивления нет, то выдвигается пехота и уже зачищает позиции. Это не быстрая тактика, это требует времени, но зато позволяет сохранить человеческие жизни. Кроме того, как мы видим сейчас, противник несет тяжелейшие потери.

Освобождение территорий

Сегодня наше продвижение не настолько быстрое и масштабное, как в первые дни спецоперации. Но для этого есть причины. Сейчас для нас гораздо важнее замкнуть донецкий котел. И там продвижение есть, и продвижение серьезное — даже в течение сегодняшнего дня. Кроме того, нужно как можно больше нейтрализовать неприятельских сил. И эта задача тоже успешно решается.

Происходит следующая ситуация, что, фактически, наша армия, двигаясь вперед, перемалывает значительные массы боевиков, ВСУ и нацформирований. Эта задача решается. Что касается географии нанесения ракетных ударов, то тут можно сказать, что они наносятся по глубокому тылу ВСУ, то есть по складам и коммуникациям Западной Украины.

Источник фото: РИА «Новости»

В настоящий момент там все эти западно-украинские железнодорожные узлы разрушены, то есть движение там ограничено, потому что дизельных локомотивов, тепловозов в распоряжении украинских железных дорог не так уж и много. Там основная масса была именно электровозов, и сейчас они не могут двигаться, потому что тяговые подстанции разрушены.

Поставки оружия

Сейчас ситуация такова, что за прошедшее с 24 февраля время нашим войскам удалось нанести критический урон именно запасам украинского вооружения. Помимо того, что там осталось в наследство от Советского Союза, от трех военных округов, часть этого вооружения за время независимости была распродана, в том числе на серых и черных рынках.

Украина готовилась к войне с Россией, это имеются в виду последние месяцы. Были большие поставки с Запада различных и оружейных систем, и боеприпасов. Причем делался упор преимущественно на оружие и боеприпасы советского стандарта, к которому украинские военные привыкли и который хорошо знают. Они составляют основную часть вооружения ВСУ.

Это оружие еще оставалось в тех странах НАТО, которые ранее входили в Организацию Варшавского договора. Практически все это оружие было вывезено на Украину. За прошедший месяц оно почти полностью уничтожено. Сейчас встал вопрос о том, как это оружие компенсировать.

Источник фото: РИА «Новости»

Артиллерийских снарядов 152-миллиметровых и 122-миллиметровых практически нет у НАТО. Единственная страна, которая сейчас производит эти боеприпасы и находится в НАТО — Болгария. Но в Болгарии сейчас на этой почве возник политический кризис. Часть общества и власти выступает против поставок на Украину.

Поставки официально не производятся, но через разные теневые схемы, когда покупателем выступает не Киев, а, например, США, все-таки это оружие поступает. Но оно не может покрыть все потребности ВСУ. Поэтому сегодня как раз выступал министр обороны Украины Алексей Резников и попытался выдать нужду за добродетель. Он заявил, что Украина переходит на стандарт НАТО и что это большой успех. Теперь Украина будет использовать вооружение и боеприпасы калибров НАТО.

Это как раз результат того, что то вооружение, с которым они готовились напасть на ЛНР и ДНР, атаковать Россию, атаковать Крым, практически все уничтожено. Артиллерийские системы может еще есть, но количество снарядов ограничено. Сейчас, что называется, собирают с миру по нитке.

Источник фото: РИА «Новости»

Дело в том, что страны НАТО готовятся к вооруженному противостоянию с нашей страной. В этом контексте им совершенно не хочется ослаблять свою обороноспособность, а Украине нужно что-то передавать. Чаще всего вопрос решается так, что с длительного хранения снимают достаточно старые оружейные системы. Вот в Германии собираются восстанавливать танки Leopard 1, которые сняты с вооружения и большей часть распроданы за рубеж.

Хотя, конечно, передается и современное новое вооружение. В частности, гаубицы М-777, которые стоят на вооружении англо-саксонских стран, таких как Великобритания, США, Канада, Австралия. Хотя Великобритания сказала, что не будет поставлять эти гаубицы.

Наибольшее опасение вызывает, на мой взгляд, возможность поставок американских реактивных систем залпового огня М142 HIMARS с возможностью использования боеприпасов, которые имеют дистанцию действия до 300 километров. Это будет создавать определенную угрозу, поэтому нужно предпринять все меры, чтобы эта техника не поступила на Украину. Нужно отслеживать и ликвидировать перевозки этих грузов.