Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на его заявление, что переговоры продолжатся только после вывода российских войск. Глава нижней палаты парламента увидел в требованиях украинского лидера попытку выиграть время в расчете на новую помощь НАТО. Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что если власти Киева не готовы к диалогу, то российские войска дойдут до Львова. Далее — прямая речь собеседника «360».

«Ультиматумы» Зеленского

Спикер Госдумы Володин сделал правильное заявление. Позиция Зеленского сейчас: давайте вы уйдете, обнулите все, что было, а потом, может быть, мы с вами будем говорить. Мы уже пошли в свое время ради мира, ради сохранения жизни людей на «минские соглашения». Их заключили с Украиной Донецк и Луганск, а Россия только парафировала, потому что надеялась, что Киев выполнит свои обещания. Но он даже не пытался.



Даже если случится невероятное и мы договоримся, что будет гарантией того, что договоренность будет украинской стороной выполняться? Они привыкли обменивать свои обещания на наши уступки. Это длится уже восемь лет. Они искренне верят, что это будет всегда. Поэтому Володин им сказал, что так больше не будет. Либо мы договариваемся о серьезных вещах, которые устраивают обе стороны, либо мы не договариваемся, и тогда будет продолжаться специальная операция.



У украинского руководства детсадовское восприятие политики: мы пошалим, а потом скажем, что все это было понарошку и отвечать не будем. Насколько они поняли, что уже выросли из детского сада — это большой вопрос. Подозреваю, что нет.

Сам стиль поведения Зеленского, это такая роль морального авторитета, который раздает одним награды, другим тумаки, называя плохими немецкого президента и других лиц, но при этом требуя у них денег. Украинское руководство искренне считают, что им весь мир должен. Дмитрий Журавлев

Пока у них будет такая позиция они просто не услышат то, что сказал Володин, но по мере роста поражений услышать придется. Потому что когда падают снаряды это трудно не заметить. Жаль, что ситуацию пришлось доводить до этого. Лучше бы договориться миром. Но мир Украина воспринимает только в одном виде: что им все дадут и у них ничего не попросят.

Зеленский говорит ультиматумами со всем миром. Но эти заявления, как у Геббельса из Берлина, когда Советские войска уже подошли к городу, а он ставит условия. Если, по мнению Зеленского переговоры невозможны, то тогда вопрос стоит так: а с кем их вести? Если не с ним, то значит будем говорить с тем правительством, которое останется, когда наши войска подойдут ко Львову. Если украинская сторона этого хочет, то она это получит. Военная операция возникла потому, что нас восемь лет водили за нос. Если Украина считает, что не нужно договариваться мы не будем договариваться, мы будем побеждать.

О поставках оружия на Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поставках на Украину нового вооружения. Нужно напомнить, что она бывший военный министр Германии. Скорее всего, ее вообще не волнует, как идут бои, что происходит на Украине. Главное, чтобы поставки оружия шли все время. Правда она все время забывает: а за чей счет банкет? Бесплатного оружия не бывает. Но кто его оплатит? Если опять за счет украинских граждан, так у них тоже уже взять нечего. Уже все, что могли взяли.

Но госпоже Фон дер Ляйен хорошо. Она посылает оружие в надежде, что противостояние продлится еще на месяц дольше и погибнет больше русских и украинцев. Сейчас идут бои не между Россией и Украиной, а борьба между Россией и Западом на территории Украины за счет местных жителей, которые там полягут. Дмитрий Журавлев

Боевики не вышли с «Азовстали»

Мне кажется, что применение тяжелого оружия там назрело давно. Тем, кто готов сдаться, им надо дать такую возможность, что их командиры их туда привели. Но если не хотят сложить оружие, то как говорил Горький: «если враг не сдается, его уничтожают».

То есть их уничтожать, чтобы наших погибло как можно меньше. В идеале, чтобы всех погибших было как можно меньше, но мы же не можем их всю жизнь уговаривать до следующего ледникового периода.

Я думаю, что сдадутся солдаты, а нацбаты нет, потому что у них есть все основания бояться того, что их после сдачи вычислят и заставят отвечать за все преступления, которые они совершили, в том числе и на Донбассе.

Пусть хоть солдаты спасутся и живы останутся. Обычные люди, которых забрали в армию и заставили идти в бой. А нацбаты надо уничтожать. Их в любом случае нужно судить за преступления. Не за участие в боях, а за то, что они делали с мирными жителями.