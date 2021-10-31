Российские туристы массово отравились в Хургаде. Врач рассказал, как защитить себя за границей и не испортить отпуск

Отдыхающих на египетском курорте Хургада российских туристов госпитализировали в местную больницу с симптомами отравления. Под наблюдением врачей оказались около 40 человек, в том числе большое количество маленьких детей. Все россияне проживали в одной гостинице AMC Royal. Предварительной причиной отравления назвали водопроводную воду. Терапевт Лариса Алексеева не исключила, что туристы заразились ротавирусом, и сказала, как защитить себя.

Испорченный отдых

Первым о массовой госпитализации россиян из египетского отеля рассказал житель Татарстана Азат Сабиров. В отпуск на курорт отправились его жена, теща и шестилетний сын. Он рассказал, что первой недомогание почувствовала супруга. У нее поднялась температура, начались рвота и диарея. Вместе с ней в больницу увезли еще 15 человек. Вечером к врачам попал и шестилетний сын Азата с высокой температурой и признаками отравления. Всего в больницу увезли около 40 человек.

«Супруге стало чуть легче, ей делают капельницы и уколы. Но у нее пока сильная слабость», — рассказал Азат.

Попавшая в больницу Египта россиянка Светлана рассказала, что въехала в египетский отель с ребенком в минувший четверг, 28 октября. Первые симптомы отравления она почувствовала на третий день. По страховому полису она тут же обратилась к врачам. Из отеля женщину забрали на скорой помощи. Вечером госпитализировали ребенка.

«Больница переполнена только жителями нашего отеля. В основном все дети. Заносят на руках. У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея», — пояснила туристка.

Она не исключила, что причиной отравления стала водопроводная вода, которую туристы использовали для умывания и чистки зубов. Женщина подчеркнула, что большая часть заболевших — это дети от двух лет и старше. Всем делают уколы и ставят капельницы.

«Привозят партиями по 10−15 человек. Все нервничают. У детей температура под 40», — подчеркнула она.

Массовым отравлением туристов заинтересовались полиция и власти египетского курорта. В больницу к пострадавшим приехали следователи и мэр Хургады. Россиян, которые уже пришли в себя, опросили. Светлана заявила, что правоохранители намерены завести уголовное дело против отеля за допущенные нарушения санитарных условий.

Министерство туризма Египта закрыло отель AMC Royal в Хургаде после отравления 40 россиян. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил помощник главы ведомства Абдель Фаттах аль-Асы.

Он пояснил, что причиной отравления постояльцев стал человеческий фактор. В чем именно он заключается, чиновник не уточнил. Представитель Минтуризма Египта отметил, что во всех отелях страны соблюдаются гигиенические стандарты и регулярно проводятся проверки. В данный момент в AMC Royal работает комиссия. Отель не будет принимать новых постояльцев, пока не будет удовлетворять всем критериям.

Посольство России в Каире заявило, что всех госпитализированных россиян планируют выписать в воскресенье, 31 октября. Представители ведомства пояснили, что причиной плохого самочувствия стало пищевое отравление. Генеральный консул России в Хургаде Виктор Воропаев подчеркнул, что после закрытия отеля всех постояльцев переселяют в другие гостиницы. Дипломаты держат ситуацию на контроле.

В федерации туристических палат Египта отметили, что отель AMC Royal может лишиться лицензии за нарушения санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг. Пока его только временно закрыли.

Сохранить свое здоровье

При отравлении водопроводной водой госпитализированных было бы намного больше. В больницу попали бы сотрудники отеля и все постояльцы. Но здесь речь идет только о 40 гостях. Не исключено, что причиной заражения стал ротавирус, который распространен в Египте. Такой версией с «360» поделилась врач общей практики Лариса Алексеева.

Она пояснила, что возбудитель распространяется через сырые овощи, фрукты, водопроводную воду и блюда из сырого мяса.

«Туристам нужно самостоятельно промывать все купленные продукты бутилированной водой. Лучше отказаться от льда для напитков, потому что его могут делать из водопроводной воды», — перечислила Лариса Алексеева.

Она отметила, что для египетских врачей такие отравления не редкость, поэтому лечение поставлено на поток. Пациентам ставят капельницы, чтобы облегчить их состояние. Эксперт подчеркнула, что на всякий случай при поездке на отдых лучше брать с собой лекарства от ротавируса. Их может прописать врач после консультации.