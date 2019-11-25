Российские степи в огне. Ветер принес пожары, а унесет урожай

На сегодняшний день основные возгорания фиксируются на Кубани и в Ростовской области. Жители регионов выкладывают в соцсети кадры с полыхающей степью и горящими камышами в непосредственной близости от построек.

Главные пожары

Последний крупный пожар на Дону произошел в середине месяца. Тогда сухая трава загорелась близ хутора Обуховка Азовского района. Огонь быстро распространялся, пришлось эвакуировать детский сад. Спустя час работы пожарных опасность для хутора миновала.

Источник фото: ГУ МЧС по Ростовской области

24 ноября жительница Волгодонска выложила кадры степного пожара, снятые, как было заявлено, под Таганрогом.

В Краснодарском крае крупный пожар в то же время произошел в станице Медведовской. На одном из видео, снятом на месте ЧП, запечатлено, как огонь полыхает позади жилого дома.

«Сначала загорелся камыш в балке у школы, затем огонь потянулся к жилым домам», — сообщили в паблике «ЧП Краснодар» в соцсети «ВКонтакте».

Реакция МЧС

В управлении МЧС Краснодарского края рассказали «360», что в Медведовской работают пожарные подразделения. К вечеру 24 ноября они «отбили все угрозы» для этого населенного пункта. По словам собеседника телеканала, все очаги пламени были локализованы.

Комментируя видео, на котором огонь приблизился вплотную к строениям, представитель МЧС сообщил, что гореть могли камыши, которые растут вблизи огородов, либо хозяйственные постройки.

«Пожарные работают на месте и делают все возможное, чтобы огонь не перекидывался на хозпостройки», — заявил сотрудник МЧС.

Он добавил, что пожаров на Кубани «действительно очень много», и не обо всех из них сообщают в СМИ.

При чем здесь погода

Причиной возникновения возгораний может быть аномально теплая и сухая погода, сообщил «360» ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

Специалист перечислил несколько факторов, которые ведут к пожарам. Первой причиной является недостаток осадков и отсутствие снежного покрова.

Источник фото: PIxabay

Зима задержалась, осень получилась продолжительной, очень теплой и сухой. Отсутствие осадков и повышенный температурный фон привели к тому, что снежного покрова до сих пор нет даже в средней полосе России. На юге снег тоже должен уже выпадать. Леонид Старков ведущий метеоролог Gismeteo

Вторым фактором, по словам метеоролога, является человеческий фактор, потому что «ни тростник, ни степь они сами по себе, как правило, не загораются».

Третий фактор — это сильный ветер на юге европейской части России.

Поскольку в центре европейской России господствует антициклон, на его периферии наблюдаются большие градиенты давления. А это сильный ветер. Леонид Старков ведущий метеоролог Gismeteo

Сочетание всех этих условий и приводит к пожарам.

Специалист Gismeteo заявил, что теплая погода и отсутствие снежного покрова также могут навредить озимым культурам, «которые должны зимовать под снежной подушкой». Однако пока поводов для волнений нет.