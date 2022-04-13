Российские саперы спасают посевную на Украине

Российские саперы начали начали проверять поля в Харьковской области. Аграрии должны начать посевную кампанию, но фермерам страшно выходить на работы из-за того, что в сельхозугодьях часто обнаруживают неразорвавшиеся мины и снаряды. Чтобы мирные жители не пострадали, российские военнослужащие исследуют территории. После этого на поля сможет выйти сельскохозяйственная техника. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что у саперов ВС РФ очень высокий уровень подготовки, это признают во всем мире. Однако объем работ, который им предстоит провести, довольно обширен. Поэтому сроки посевной могут быть сдвинуты. Далее — прямая речь собеседника «360».

Мировое признание саперов

Я не думаю, что можно уверенно говорить, что в течение каких-то считанных дней и часов мы можем завершить такого рода операцию по разминированию. Действительно, у России очень большой опыт в разминировании площадей. Есть опыт работы на пересеченной местности, в условиях городской застройки, по всем видам взрывчатых веществ и соответствующих вооружений. Поэтому российские специалисты довольно заслуженно в этом плане считаются лучшими в мире. Нас регулярно приглашают на разминирование за рубеж.

Опыта, действительно, очень много накопленного. Вопрос скорее в том, в какое количество времени уложится наземная операция которую проводят ВС РФ с ДНР и ЛНР на территории прежде всего Восточной Украины, потому что сейчас именно здесь, на этой территории Украины, сконцентрировано большое количество как подразделений противника, так и собственно подразделений наступающей стороны.

Риски для посевной

Я не уверен, что посевная в этом году удастся на Украине. Дело в том, что там по всей стране идет сбой этого процесса, но безусловно этим заниматься надо. Я думаю, что наши специалисты, учитывая, что у нас есть инженерная техника и техника разминирования, справятся как только боевые действия отойдут дальше на Запад.

Дело в том, что это процесс (процесс разминирования. — прим. ред.) очень непростой. Прежде, чем там пойдет гражданская техника и мирные люди, надо дать время военным по максимуму зачистить эту территорию от всех возможных опасных предметов и изделий.

Что касается посевной в этом году, я не уверен, что она состоится в полном масштабе. <…> На освобождаемых территориях процесс, конечно же, пойдет, но это будет очень непростой процесс.

Но я все-таки считаю то, что когда под угрозой человеческая жизнь, когда под угрозой жизнь тех хлеборобов, которые будут завтра обрабатывать эту землю, я думаю, что нужно подстраховаться и дать возможность военным поработать уже после освобождения этих территорий более предметно, чтобы обезопасить мирное население.