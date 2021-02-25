Российские рыбаки снова доказали свое бесстрашие. Каждую зиму их уносит на льдинах, а они возвращаются

Российские рыбаки — отчаянные ребята. Каждую зиму их уносит на оторвавшихся льдинах, они проваливаются под воду или оказываются отрезаны от земли — но все равно возвращаются к лунками. «360» собрал истории, которые доказывают: наши рыбаки — самые бесстрашные.

На днях в акватории села Стародубского на Сахалине образовалась крупная трещина во льду. Очевидцы утверждали, что полоса растянулась на 500 метров. Из-за этого находящиеся на льду рыбаки начали спешно переправляться на другую льдину. У некоторых рыбаков это получалось даже на снегоходах и так называемых мотособаках — это нечто вроде мощного снегохода.

Жертва была лишь одна — мотособака, которую рыбак пытался переправить через разлом. Мужчина смог перепрыгнуть через него, а вот техника такой подвиг совершить не смогла.

На самом деле ситуация возле Стародубского серьезная. Трещин много, пишет РИА «Сахалин-Курилы». И некоторые шириной несколько метров, поэтому перепрыгивать через такие препятствия почти невозможно. По данным журналистов, некоторые рыбаки все-таки оказались в ледяной воде во время переправы на другую сторону. Подтвержден один случай попадания в воду. Пострадавшим оказался 44-летний мужчина. Его вытащили спасатели и доставили на берег, говорится на сайте МЧС по Сахалинской области.

А 1 февраля спасатели вытащили со льдины около 100 рыбаков, которых унесло в море. Причем случилось это тоже около села Стародубского. МЧС предупреждало людей, что в это время в Сахалинской области опасно гулять по льду или заниматься рыбалкой. Однако любители закинуть удочки не прислушались к рекомендациям. Охотское море тогда было неспокойным, из-за чего во льду образовалась огромная трещина, которая и оторвала часть поверхности с людьми.

Две недели назад то же самое случилось в районе деревни Шепелево Ленинградской области. Спасатели поймали 15 рыбаков, которые уплыли на дрейфующей льдине. Их смогли вернуть, но теперь рыбакам грозит административная ответственность — в регионе действует запрет выхода на лед.

В начале февраля в том же Сахалине двух рыбаков унесло в море на льдине. Это случилось недалеко от села Заозерного. Спасать людей отправились силы МЧС, пожарные и даже сотрудники районной администрации. Все закончилось хорошо.

В конце января на льдине застряли восемь рыбаков. Это тоже случилось на Сахалине, около его восточного побережья. Льдина дрейфовала примерно в полутора километрах от берега. Людей тяжело было спасать, потому что в море была большая волна и отжимной ветер (он относит лед или судно от берега). Сначала спасатели ждали, когда погодные условия изменятся, а потом приступили к операции. Всех рыбаков удалось спасти.

Заложниками оторвавшейся льдины в середине января стали рыбаки около поселка Шкотово Приморского края. Помимо людей, на льдине была одна машина, которую спасти не удалось.

Находиться на льду опасно, даже если низкая температура и кажется, что лед крепкий. В апреле 2020 года появилось забавное видео, как три парня оказались на отколовшейся льдине и просто плыли по реке. Где именно это происходило и в каком году снято видео, установить не удалось. Но посмотрите, как спокойно молодые люди приняли свою судьбу.

А в 2016-м на YouTube появился ролик, на котором двое мужчин используют бур в качестве весел, чтобы на льдине доплыть до берега. Музыка в видео хорошо отражает происходящее.