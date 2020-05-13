Российские регионы стали выходить из самоизоляции. Вот как там прошла эпидемия коронавируса

В ряде регионов с 12 мая смягчаются ограничительные меры по самоизоляции. В части из них самоизоляцию вообще отменили. Как пережили эпидемию коронавирусной инфекции российские субъекты — в материале «360».

С 12 мая

В Калининграде начали работать торговые центры, салоны красоты и парикмахерские. Ездить на работу можно без справки. Однако поликлиники продолжают принимать только экстренных больных, кафе и рестораны пока закрыты. Строгая самоизоляция сохраняется для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Также 14 дневной самоизоляции подлежат жители, прилетающие в Калининградскую область из других регионов страны.

За последние сутки выявлено 40 новых заражений вирусом. Из них 12 случаев пневмонии, девять — острой респираторной инфекции, у остальных болезнь протекает бессимптомно. Общее число зараженных в регионе 753 человека. 207 уже выздоровели, 11 пациентов погибло.

В Башкирии жители смогут свободно передвигаться по улице. Открывается доступ в парки, скверы и набережные. Однако жителям необходимо соблюдать строгий масочный режим и социальную дистанцию. Для пожилых жителей, граждан с заболеваниями и детей сохраняется комендантский час. Им нельзя выходить на улицу с 18:00 до 06:00, детям — с 20:00 до 14:00. Глава региона подчеркнул, что режим более строго режима изоляции будет введен в республике, если число заражений увеличится.

В регионе выявлено 1647 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано 80 новых заражений. В стационарах республики находятся 468 человек, в тяжелом состоянии — 15 697 пациентов лечатся амбулаторно. Выздоровели 466 граждан. В регионе задействовано чуть меньше трети коечного фонда. 72% больничных коек свободно.

В Мурманской области жителям больше не нужно носить с собой пропуска с работы или пояснительные записки для выхода из дома. Самоизоляция сохраняется только для наиболее уязвимых граждан — старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. В регионе вводят обязательное ношение масок. Детские сады пока не работают в полном объеме, но число дежурных групп будет увеличиваться.

При этом село Белокаменка Мурманской области стало очагом коронавируса, в нем выявили 2045 случаев. Там произошла вспышка инфекции среди вахтовиков. Владимир Путин поручил правительству и МЧС развернуть на месте полевой госпиталь для лечения пациентов.

За последние три недели в регионе зафиксирован минимальный прирост зараженных. За последние сутки выявлено 53 случая заражений и 21 пациент выздоровел. Общее число зараженных составляет 2428 человек. Глава регионального Минздрава отметил, что около 70% зараженных не имеют клинических симптомов. С начала пандемии вылечились 468 пациентов.

Однако не все жители региона соблюдали изоляцию, даже при ее существовании. На днях одна из чиновниц Мурманской области Екатерина Жигалова опубликовала фото рыбалки в открытом море. Из-за возмущения общественности об игнорировании режима, она быстро удалила фотографии и закрыла свой аккаунт.

С 15 мая

В Ростовской области постепенно начнут снимать ограничения. Свою работу возобновят ярмарки продовольственных товаров, а также МФЦ по предварительной записи. Будет возможен выезд областных медицинских бригад в отдаленные населенные пункты для диспансерного наблюдения пациентов и оказание плановой медицинской помощи.

На следующей неделе смогут начать работать предприятия, реализующие непродовольственные товары, которые находятся не в ТЦ. Это будет возможно, при выполнении некоторых санитарных условий. Откроются автосалоны, салоны красоты, парикмахерские и химчистки.

За последние сутки в регионе выявлено 88 случаев заражения. Общее число зараженных составляет 1851 человек. За весь период выздоровели 407 пациентов. Погибли 22 человека.

С 23 мая

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, с 23 мая возобновят свою работу магазины непродовольственных товаров, площадь которых не превышает 400 квадратных метров. Также смогут заработать автосалоны, автомастерские и строительные организации.

Часть послаблений в регионе введена с 12 мая — заработали сельское хозяйство, промышленность и предприятия связи.

За последние сутки в Краснодарском крае выявлено 99 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных достигло 2126 человек. За сутки выздоровели 35 человек.

Всего в России зафиксировано 232 243 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксировано 10 899 новых заболеваний. Погибли 2116 человек, по данным стопкоронавирус.рф.

Подмосковье пока остается в режиме самоизоляуии. Губернатор региона Андрей Воробьев продлил для местных предприятий ограничения на работу до 18 мая. Он пояснил, что недельная пауза нужна, чтобы тщательнее подготовиться к открытию рабочих мест и предотвратить новые заражения.

Однако с 12 мая в области возобновят работы на стройках. Главным условием будет соблюдение санитарных норм, рассказала пресс-служба Главгосстройнадзора региона. Застройщики должны назначить ответственных контролеров за соблюдение правил санитарной безопасности на строительных площадках. Они будут следить за выполнением всех требований с помощью видеофиксации. Всех работников должны проверить на COVID-19.