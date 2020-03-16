«Глушилки» для непрошенных гостей. Как российские РЭБ мешают чужой разведке

Для каждой страны важна информация о других государствах, которую она получает всеми возможными способами. Например, корабли Североатлантического альянса приближаются к морским границам России в Черном море, чтобы узнать то, о чем не говорят на официальных встречах. Только пользы от такой разведки почти нет, ведь Россия — один из мировых лидеров в сфере радиоэлектронной борьбы.

НАТО регулярно сует нос не в свое дело, отправляя разведывательные корабли к российским берегам. Что именно хочет узнать Альянс, мы, конечно, не знаем, но эти меры вполне оправданны для получения какой-либо секретной информации.

Источник в силовых структурах Крыма рассказал журналистам, что все старания НАТО почти бесполезны, так как в России действуют системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они вынуждают иностранные корабли уходить.

Почему? Средства РЭБ делают бесполезной не только разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей. Из-за этого приборы показывают ложные координаты, а экипажи теряются в собственном местоположении.

Корабли НАТО в последние годы все чаще приближаются к российским границам в Черном море в рамках борьбы с «российской угрозой». То же самое делают и самолеты, которые замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и возле наших баз в Сирии.

Несмотря на неоднократные призывы российского Минобороны прекратить разведку около границ, Пентагон продолжает гнуть свою линию.

«Глушилки» для слишком любопытных

Значение средств радиоэлектронной борьбы в условиях современной «войны» крайне велико и многообразно. Они могут не только нарушать коммуникации, но и путать системы разведки, навигационное оборудование противника, а также дистанционно разминировать взрывные устройства.

РЭБ — это разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой эти системы воздействуют радиоизлучением на вражеские пункты управления, связи и разведки. Составными частями РЭБ являются системы подавления и защиты.

Подавление подразумевает срыв работы или снижение эффективности радиоэлектронных систем противника с помощью помех, а защита гарантирует устойчивую работу собственных средств связи, навигации и так далее в случае, если противник пытается воздействовать на них своими средствами РЭБ.

Средства РЭБ устанавливают и на танки. На снимке комплекс «Ртуть-БМ» Источник фото: Минобороны

СМИ называют Россию одним из мировых лидеров в сфере радиоэлектронной борьбы. В стране есть очень крупные разработчики подобных систем. Например, концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в Ростех. В структуру КРЭТ входят 97 научно-исследовательских институтов, заводов и других предприятий.

Наиболее ярким представителем российских РЭБ можно считать наземный комплекс «Красуха». Информация по этой системе засекречена, но известно, что она может блокировать наземные, воздушные и морские радары на расстоянии до 300 километров, а также устанавливать ложные цели. Кроме того, «Красуха» может путать навигационные системы как пилотируемых, так и беспилотных платформ.

Машина с установленным комплексом РЭБ «Красуха». Источник фото: Минобороны

Помимо наземных средств РЭБ, есть еще авиационные и корабельные системы. Например, станция активных помех «Рычаг-АВ» устанавливается на вертолет Ми-8МТПР-1 и обеспечивает защиту собственной авиации. Есть даже целый самолет с РЭБ — Ил-22ПП «Порубщик», выполняющий ту же функцию.

У кораблей система РЭБ называется 5П-28 и устанавливается на большие машины. Для кораблей поменьше существует ТК-25, а для катеров — МП-405.

Моделей РЭБ много, и для каждой машины — будь то самолет, корабль или наземная техника — найдется эффективная. Однако, по словам адмирала Владимира Комоедова, системы РЭБ нельзя постоянно использовать. Это мощные, но секретные средства, которые лучше не показывать лишний раз противнику.