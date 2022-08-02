Российские кинотеатры предложили смешанный формат показов. Украсть зарубежные фильмы не смогли, но внимание привлекли

«Синема парк» и «Формула кино» анонсировали новый формат — «кинопродукты». Они должны были включать в себя российский фильм и зарубежные видеоматериалы. Однако через несколько часов от идеи полностью отказались. Причина — нарушение прав правообладателей. Киновед и историк кино Александр Шпагин в беседе с «360» отметил, что такой шаг изначально, возможно, задумывался для привлечения зрителей. Инициативу он назвал любопытной, только американские продукты предложил заменить отечественными.

«Кинопродукты»

Генеральный директор киносети Алексей Васясин сообщил РИА «Новости», что «Синема парк» и «Формула кино» начнут показы «кинопродуктов». Они должны были состоять из российского фильма и видеоматериала, где под последним будет «какой-то голливудский контент». Общая продолжительность такого сеанса должна была составить четыре часа. В первый сеанс планировалось показать ленту российского режиссера Андрея Колпина «Кощей. Начало» и проект голливудской студии Universal Pictures «Миньоны: Грювитация».

Источник фото: pxhere.com

Всего через несколько часов после анонса появилась информация об отмене акции. Как сообщила пресс-служба сети, цель акции уже «выполнена полностью».

Акция отменена, цель достигнута

«Сеть кинотеатров „Синема парк“ и „Формула кино“ объявляет о прекращении проведения ранее объявленной акции „кинопродукт“ <…> Целью данной инициативы было привлечения широкого внимания к проблемам отрасти кинопроката и начало разработки единого плана выхода индустрии кинопоказа из создавшейся ситуации. Цель акции выполнена полностью», привело агентство фрагмент сообщения.

Совет директоров компании, как указано, не согласовал проведение акции и «принял решение о ее полной отмене, так как считает нарушение прав правообладателей неприемлемым». Все билеты были возвращены, а правообладатель не понес никакого ущерба.

Любопытная инициатива

Киновед, историк кино Александр Шпагин в беседе с «360» предположил, что руководство сети пошло на этот шаг для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию, чтобы человек пошел в кино и насытился им, «для полной услады».

Он напомнил, что подобные удлиненные кинопрограммы были в советское время. Тогда, в малом зале кинотеатра «Россия», постоянно крутили очень хорошие мультфильмы и художественные корометражки, и любители могли прийти, и за час «усладиться по полной программе». Шпагин отметил, что и сам входил в число таких любителей.

На сегодняшний день любопытная инициатива, я бы ее проверил. Только, наверное, здесь надо брать не американские продукты естественно, поскольку на них права отдельные, а наши Александр Шпагин Киновед, историк кино

Если бы это пошло, это было бы очень хорошо, потому что снимается порядка тысячи корометражек в год, и среди них много разных лент. Но такой формат никому не нужен, отметил Шпагин. По его словам, говоря с режиссерами, он советует им снимать полный метр. Однако короткометражки все равно появляются, и, в лучшем случае, они попадают в интернет.

Источник фото: pxhere.com

При этом остается большим вопросом, пойдет ли такая инициатива, отметил собеседник «360».

Собеседник «360» также отметил, что при отсутствии прокатных удостоверений брать киноленты не имеют права, это чистое пиратство. Это еще в интернете можно «тихо украсть» в надежде, что никто не заметит, и чаще и не замечают, добавил киновед. Шпагин объяснил, что пока нет так называемой службы интернет-полиции, но, по его мнению, она непременно будет. Киновед считает, что руководство сети кинотеатров хотели договориться с американской стороной о показе фильмов.

Здесь все работает мгновенно, ничего просто так не сделаешь. Наверное, они естественно хотели договориться с американцами. Я сомневаюсь, что они решили их украсть Александр Шпагин Киновед, историк кино

У российских кинотеатров, по его словам, на самом деле все нормально. Во-первых, американских картин довольно много. При этом Шпагин признался, что считал, что их будет совсем мало или вообще не будет. И потом наши начали поглядывать в сторону и Южной Кореи, и лучшего контента Индии и Китая. «Загрузить» по полной программе этим контентом не получится, «но что-то понемножку, купить задешево и показать где-то, и что-то на этом заработать» возможно. Для этого нужно просто «почесаться».

Ну и, наконец, самое главное: у нас стали гораздо больше выходить российские фильмы. Если раньше было две-три картины в неделю, то сейчас пять-шесть появляется новых. А огромное количество картин не выходило, а просто сразу отправлялось в интернет или на телевидение. И это напрасно, считает киновед, потому что они нашли бы своего зрителя. Шпагин пояснил, что имеет ввиду коммерческие картины, а не артхаус.

Российская конкуренция американским фильмам

Шпагин отметил, что пока американскому кино мы не можем составить конкуренцию никак, поскольку оно собирает большее количество зрителей, это индустрия продуманная, но если его не будет, если его будет мало, то вынужденную конкуренцию отечественные ленты составят. Более того, российское кино — это единственный возможный такой вариант.

Если представить фантастическую ситуацию, что вообще нельзя будет показывать ни одной американской картины, то мы увидим, что кинотеатров станет меньше, но ненамного — они все переполнены российским кино, просто потому что огромное количество людей хотят смотреть кино на большом экране, объяснил собеседник «360».

Все, естественно, можно смотреть в интернете, но люди просто хотят другое времяпрепровождение себе устроить — пойти в кинотеатр.