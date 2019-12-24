Российские кинотеатры потеряют деньги на новогодних праздниках. Три причины упадка

Новогодняя касса в 2020 году может просесть — сборы российских кинотеатров в грядущие праздники упадут по сравнению с прошлым годом. Все из-за отсутствия фильмов с большим кассовым потенциалом: в основном российский зритель увидит отечественные ленты. Что будет с кошельком кинотеатров, разбирался «360».

В период новогодних праздников в 2020 году сборы кинотеатров могут снизиться по сравнению с прошлым годом (4,2 миллиарда рублей), посчитал главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев. Он связал это с отсутствием кассовых лент типа «Т-34» или «Движения вверх».

Главными кинорелизами декабря 2019-го и начала января 2020 года специалисты журнала называют следующие фильмы: «Джуманджи: Новый уровень», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», «Звездные войны: Скайуокер. Восход», «Черное рождество», «Фиксики против кработов», «Иван Царевич и Серый волк 4», «Союз спасения», «Холоп», «Вторжение» и «Кошки».

Основная часть новогодней кассы придется на отечественные фильмы «Холоп», «Союз спасения» и «Вторжение». Всего две («Вторжение» и «Кошки») из всех картин выйдут в январе, а остальные еще с середины декабря демонстрируют в кинотеатрах. Таким образом, зрителя будут радовать (или огорчать) в большинстве своем именно отечественные продукты.

Неизбежное падение

Кинокритик Егор Беликов в беседе с «360» согласился, что новогодняя репертуарная сетка, набитая отечественным кино, повлечет за собой снижение сборов.

Если посмотреть на репертуарную сетку, то можно обратить внимание, что там аж три российских фильма, из которых реально может собрать что-то весомое только один — это «Холоп», потому что у него будет хороший «сарафан» Егор Беликов.

Что касается «Союз спасения», ради которого, по мнению кинокритика, расчищали репертуарную сетку, он усомнился в прибыльности картины. Причина в том, что его не очень сильно рекламировали, да и этот релиз — больше «политический жест», чем с претензией на высокие сборы.

Говоря о зарубежных лентах, Беликов отметил, что и там ситуация не лучше. В длинные выходные выйдет фильм «Кошки», который уже не в фаворе у зрителя, потому что у него ужасные отзывы на трейлер, где показали антропоморфных котов. «Очевидно, он идет на крупный провал по международным сборам», — уверен Беликов.

Я убежден, что снижение сборов неизбежно. С одной стороны, оно продиктовано политикой государства по внедрению собственных методик на свободный рынок. С другой — кризис кинопрокатной индустрии, которая доживает свои последние годы, скорее всего Егор Беликов.

В чем заключается кризис? Людям теперь необязательно идти в кино, чтобы увидеть хороший фильм. Есть масса сервисов, включая Netflix или Amazon Prime, где можно посмотреть те же тематические новогодние картины.

Беликов добавил, что проблема в том числе в Минкультуры, которое «расчищает под себя прокат, договаривается с прокатчиками».

Источник фото: телеканал «360»

Три предпосылки

Кинокритик Егор Москвитин объяснил «360», что аналитики, прогнозируя снижение сборов, называют три причины.

«Одна из них это то, что в этом году нет блокбастера с таким же кассовым потенциалом, как „Т-34“, который в прошлом году заработал 2,4 миллиарда рублей. И это было почти в полтора, а то и в два раза больше прогнозов большинства. Вторая причина в том, что в этом году нет франшизы „Елки“ — это где-то минус 800 миллионов общие сборы российские фильмы теряют», — сказал Москвитин.

Третья причина в том, что фильмы для новогодней сетки выходили в середине декабря, в отличие от прошлых январских праздников, когда их демонстрировали «концентрировано». Тот же «Полицейский с Рублевки», будучи очень кассовой народной комедией, в новогодние праздники показателей не покажет, полагает Москвитин.

В то же время кинокритик не считает, что сборы кинотеатров упадут очень сильно. Все-таки в праздничные дни покажут мультфильмы, «хорошо поддерживаемый» на телевидении блокбастер «Союз спасения», картина Федора Бондарчука «Вторжение», а также «комедия перевоспитания „Холоп“».