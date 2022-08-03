Российские дроны будут пользоваться спросом. Удастся ли повторить успех автомата Калашникова

Российские разработчики из концерна «Алмаз-Антей» создали новый многофункциональный беспилотник. Небольшой аппарат может уверенно противостоять порывам ветра, подниматься на значительную высоту и преодолевать большие расстояния. Возможно, совсем скоро отечественные дроны завоюют на оружейном рынке славу не хуже, чем когда-то автомат Калашникова. Однако использовать новый БПЛА будут не только военные.

В России появится новый беспилотник

Концерн «Алмаз-Антей» завершил работы по созданию многопрофильного отечественного легкого беспилотного летательного аппарата. Управлять дроном, давать ему задания и смотреть видео можно будет с ноутбука, мобильного телефона или планшета. Беспилотник собираются оснастить средствами идентификации принадлежности, закрытым каналом передачи видео, а также зашифрованным каналом управления, что обеспечит повышенную защиту от помех.

Дальность полета беспилотника — порядка пяти километров. Новый дрон довольно маленький, его габариты 25 на 25 сантиметров, высота — 10 сантиметров. При этом он может развивать скорость до 120 километров в час и подниматься на высоту до трех километров. Хорошо выдерживает нагрузки — ветер и низкие температуры. Способен пролететь маршрут до 20 километров.

Сама конструкция дрона отличается высокой прочностью и легкостью благодаря применению современных материалов и широкому использованию 3D-печати при производстве БПЛА. Доля российских комплектующих в изделии доходит до 90%. Разработчики заявляют, что до конца года они завершат собственный полетный контроллер с функцией идентификации и собственным программным обеспечением, написало РИА «Новости».

Источник фото: РИА «Новости»

Дроны можно купить, но лучше создать свои

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «360» напомнил, что в 90-е годы произошел провал во многих областях, в том числе и по линии создания БПЛА. Дело в том, что во времена двухполюсного мироустройства СССР и США весьма активно следили друг за другом и конкуренция была жесткой, особенно в сфере вооружения. Боролись за метры, километры, килограммы и килотонны. Сверхдержавы шли нога в ногу, незначительное отставание в одной сфере компенсировали успехи в другой.

«Мы имели преимущества во многих направлениях, в частности, в зенитно-ракетном. А вот в беспилотниках мы провалились. Сегодня пришло время быстро наверстывать упущенное и создавать отечественные образцы, которые бы не уступали мировым стандартам. Есть несколько путей. Иран имеет мировую славу в создании БПЛА, и мы не исключаем возможности приобретения у них части дронов. Еще один вариант — это, конечно, совместные разработки, в частности, с компанией зятя президента Турции Реджепа Эрдогана, которая создает знаменитые Bayraktar», — сказал Кошкин.

Однако самое главное направление — это создание своих отечественных машин, подчеркнул политолог. Пока слишком амбициозно говорить о превосходстве, но вот беспилотники, которые могли бы выполнять задачи в интересах армии, в России создать могут. Их сфера применения может быть разноуровневой — от работы в интересах батальонных тактических групп, ракетных групп до артиллерии и контрбатарейной борьбы. Обеспечить дроны качественными двигателями тоже реально. Даже американцы закупали у РФ двухкомпонентные жидкостные ракетные двигатели РД-180 для своих космических ракет.

Источник фото: РИА «Новости»

Дроны пришли с гражданки

Создание своих собственных беспилотников — занятие дорогое, подчеркнул Кошкин. Проект, разработка, создание прототипа и даже серийное производство сможет вернуть затраты только в том случае, если поставлять БПЛА на экспорт. А для этого в конкурентной борьбе на рынке вооружения нужно доказать, что российские образцы не уступают дронам мировых стандартов, по которым работают Израиль, Иран и некоторые европейские компании.

Когда ты имеешь довольно разветвленную основу — научно-техническая документация, разработанная именно в нашей стране, производственные предприятия оборонно-промышленного комплекса, — это дает довольно большие возможности для совершенствования. У нашего оружия есть своя репутация. Если в России решат создавать свою базу беспилотников, они будут пользоваться таким же высоким спросом, как и автомат Калашникова Андрей Кошкин завкафедрой политологии и социологии РЭУ.

При этом политолог подчеркнул, что новые отечественные дроны могут работать не только на нужды армии. Хотя обычно именно военный комплекс поставляет мирным людям свои технологии, беспилотники как раз пришли на службу с гражданки. Поначалу их использовали геологи, и лишь потом возможности БПЛА оценили люди в погонах.